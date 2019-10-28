【觀塘紙鶴追悼會】七旬婦遊行遭家人圍攻：會叫佢哋落場睇真相

周日（27日），逾百名市民於觀塘海濱花園舉行「自由紙鶴追悼會」。兩名來自沙田的女子帶同七旬母親到觀塘海濱摺紙鶴。「我想學，跟啲細路出嚟」，這就是婆婆開始在場學摺紙鶴的原因。每一隻形狀大小各異的紙鶴背後，都是盛載她們四個月來走遍18區的故事。

昨有市民於觀塘海濱花園發起「觀塘自由紙鶴」活動。（資料圖片／余睿菁攝）

七旬婦為港人學摺紙鶴

梁太今年73歲，這天是她人生第二次摺紙鶴。七旬老人學習速度稍慢，偶爾紙鶴翅膀無法打開，梁太總會抱怨說，「唉呀，又唔記得點摺」。身旁的大女兒接過紙鶴，拆掉再重新摺起來，梁小姐笑言，母親上次已在沙田新地城市廣場摺了一遍。

連月反修例風波持續發酵，每逢周末各區總有不同主題的示威活動。自六月起，梁小姐與妹妹總會拖著母親走訪各區的和理非集會，像823「香港之路」那天，她們到了石硤尾與素未謀面的市民手拉手拉成人鏈。梁小姐說，第一次站出來是6月9日那天，「佢話想跟我哋出去睇吓發生咩事，每次睇完佢都會覺得應該要再睇睇」。由是者，兩姊妹便牽著媽媽的手，走了四個月的路。

梁太73歲才學摺紙鶴，總是忘了步驟。摺出來的紙鶴都被女兒笑稱是「肥鶴」。（曾雪雯攝）

為遊行做足準備 預先計劃逃生路線

不過，兩姊妹帶年邁母親出來遊行，也有自己的顧慮。梁小姐說母親步速較慢，偶爾會腳痛，因此每次大型遊行總得預先尋找回家路線。「其實係驚嘅，所以我哋未完就會走，譬如以前6點完，會4點就走」。近月大型衝突越演越烈，三母女八月便曾在荃灣楊屋道遇上防暴警察準備清場，「最後冇事，係難走啲」，梁小姐說。

周日，有市民在自由紙鶴追悼會派發「香港加油」小書籤。梁太把它綁在背包上作裝飾。（曾雪雯攝）

以遊行照片「反擊」親友

被問到年屆七旬的梁太，連月奔波會否感到疲累？她笑言：「無腳痛，呢排好仲瞓咗。」梁太性情幽默開朗，加上銀絲染成深栗色，驟眼看並不像73歲。但原來這名樂天長者也會因政見不同，與兄弟姊妹鬧不快。

梁太有七兄弟姊妹，大部分家人都居於澳門，只有她與兒女居於香港。家人不時在家族WeChat群組內，分享未經證實的訊息及指摘示威者的對話。支持反修例運動的梁太指，自己被圍攻是常態，「咁我又唔會同佢哋嘈，但會叫佢哋落去睇真相。原來警察真係會打後生仔」。在群組內孤立無援，梁太只得向放工回家的子女吐苦水。梁小姐笑言，「佢會呻話：『唉，今日又俾人圍攻啦。』我哋會拎嚟睇，覺得好搞笑。」不過，梁太亦會反抗，每次遊行、集會後，她總愛在團組分享自己參與和理非活動的圖片，以及自己親眼見到的情況。「佢哋會覆我年紀大，就唔好出咁多去啦。」梁太笑言。

梁太1968年從澳門偷渡來港，曾任車衣女工，其後結婚，成了五名子女的母親。香港於她是個自由之地，「只要你努力就能得到你想要嘅成果」。（曾雪雯攝）

女兒教YouTube看直播 被讚開明

梁小姐笑言，身邊不少朋友羨慕她可以與母親擁有相同政治立場。梁小姐坦言慶幸母親開明，「知佢開明，但冇諗過佢接受能力咁高」。尤其是母親甚至為了支持年輕人，而與身邊的街坊「割席」。梁太在旁插話解釋，自己不會跟他們爭辯，「咪唔講嘢，不過買餸見到都會Hi、Bye。」

小時候，梁太帶梁小姐了解世界。母親老了，換成梁小姐帶母親了解年輕人的世界。最近，梁小姐教會母親看YouTube跟直播，母親的世界不再只有大台新聞。一場反修例運動，拉闊了73歲梁太的世界。