【中大一個月】示威者由團結到分化　「無大台」與「佔領」難共存

11月12日，在香港中文大學二號橋上，警察發射的催淚彈與示威者投擲的燃燒彈，碰撞出一夜煙霧與火花。 阻止警察進入中大後，在接下來的三日兩夜裡，留守中大的示威者經歷了一場由團結到分化的「內亂」。有人瘋狂駕駛，有人打碎玻璃，有人在凌晨召開記者會，最後有人心灰意冷地離開。 15日晚上9時許，二號橋橋尾一輛中大物業管理處的貨車被示威者點了火，傳出數十下爆炸聲，火光熊熊，煙霧黑得濃稠。歷時五天的中大之戰及佔領，便在這一片爆炸聲中完結。 回想一個月前的那場佔領，中大學生Sunny明白到：「『無大台』與『佔領』難以共存。」 攝影：高仲明 （為保護受訪者，文中Sunny、Edward、安琪及鐵木真均為化名）

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Sunny於11月11日得知警察攻入中大，便馬上乘車前往中大支援，其後一直留守中大。

團結：守護中大

11月12日晚上10時許，中大二號橋戰役在一片藍色水中落幕，警察退出二橋及中大範圍。數以千計的示威者仍然留守中大，並在大學站、一橋、二橋、崇基門及四條柱五個入口設置路障及檢查站，把中大隔絕起來，自成一城。

Sunny是中大五年級學生，12日下午他因腳部受傷無法離開，事實上他也不願離開，一直留守中大。「擔心警察會再次攻入來，想守住中大，一來是捍衛校園，二來是戰略需要。」所謂戰略，是指利用二橋堵塞吐露港公路，強制市民「罷工」。

然而，這個原意「守護中大」的留守行動，最終走上了「分化」的道路。

直至11月15日早上，Sunny因中大保健處被破壞，需要往醫院治理腳傷，逼不得已離開中大。

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破壞：碎裂的玻璃

Sunny傷了腳後，本來打算到位處山腰的大學保健處治理，他未到達，便收到「示威者打破了保健處玻璃」的消息，結果由於校園內唯一醫療設備較齊全的地方受到破壞，Sunny要離開中大進行治理。「我不明白為甚麼要打爆保健處的玻璃，」他曾為破壞者尋找理由，「會想，可能他們是想拿急救物品。但後來覺得說不通，因為ugym（大學健身室）、物資站都有急救物品。」

除了保健處外，亦有不少大學內的設施被破壞，當中包括蒙民偉工程學大樓天橋（賤橋）的玻璃也被打破。Sunny百思不得其解，想不出任何辯駁的理由，「真係純粹亂爆。」他語氣中帶點無奈。

看著校園受到不必要的破壞，部分中大學生開始有怨言，中大學生鐵木真從沒把非中大人視為「condom」，「但又不忍心校園裡有咁多東西被破壞。因為就連一些不同部門的校務處和保健處的玻璃都被打碎了。那些明顯就沒有防守或戰略用途，只不過有些人見嘢就打，見嘢就破壞，係真中大人見到會比較心痛。」

除了破壞大學設施以及瘋狂駕駛事件，Sunny也不解為何留守者要在中大校園內設置路障，「賤標（蒙民偉工程學大樓）及3、4院都有，但其實完全無必要。」

乘搭時不知道他們沒有牌照，以為是P牌，但原來校巴內的人只有14、15、21歲，最大的便負責駕駛。 中大學生 安琪

危險：校巴是mario kart

就在留守的第一天，中大人與非中大人之間已漸生芥蒂。

Sunny記得，二號橋戰役剛完結時，有年輕示威者駛來一架中大校巴，「那時候示威者開校巴是出於defensive（防衛），想把校巴當作路障，阻擋警察攻入中大。」示威者們看著校巴緩緩駛來，讓出摩西紅海，歡呼聲如海嘯從兩旁捲來，「司機」沾沾地笑。

然而，當示威者們正式「佔領」這座佔地137.3公頃的山城時，他們意識到交通的重要性。於是有示威者擔任校巴司機，乘載留守者們穿梭山城裡彎彎曲曲的山路。

聽見有校巴發生交通意外，Sunny覺得，「一定有人玩，但並非全部，我相信有人是真心想送其他人回宿舍。」

Sunny因為行動不便，曾乘搭過一次校巴，他記得校巴的椅子都破了，車門趟開着，他有點擔心，「有示威者開校巴開到左搖右擺，好似mario kart咁。」

另一中大學生安琪乘搭過「mario kart」，「乘搭時不知道他們沒有牌照，以為是P牌，但原來校巴內的人只有14、15、21歲，最大的便負責駕駛。」她有點氣憤，因她知道有人因而受傷。

有留守者擔當校巴司機，接載其他留守者穿梭中大山頭。（資料圖片/李澤彤攝）

車禍：是否可以賠人一隻腳？

14日凌晨2時左右，蒙民偉工程學大樓附近便發生了一宗交通意外。

「我和朋友正在樓上吃杯面，突然聽到『嘭』一聲，然後有女仔尖叫。」中大校友Edward說。他和朋友隨即下樓查看，赫然看到一架鏟泥車撞上行人路欄杆，司機正好伸腳撐着欄杆，膝蓋頂着胸膛，整個人蜷縮在鏟泥車內那個壓縮的空間裡。Edward見現場已有急救員，便打算清理路障，讓救護車可以駛進中大。

校巴上擠滿乘客。Sunny曾搭乘，「有示威者開校巴開到左搖右擺，好似mario kart咁。」（資料圖片/李澤彤攝）

「但當我去到近崇基門時，有一架Van仔停在旁邊，我看到有女仔上車，車門未關，司機已經開車，個女仔因為未坐穩，從趟開的車門裡摔下來，隻腳差點被車輪滾過，我馬上把她拉出來。女仔呆了一呆，司機卻若無其事。」說起這段插曲，Edward仍有點怒慍。

但最叫他憤怒的，是崇基門下的馬路上，有留守者用磚塊砌起路障，Edward與朋友前去清理時，有留守者質問他們原因，他們解釋指路障擋着救護車的去路，這時有人說：「清完又要砌返，你話清就清㗎喇？」他們為了把握時間，沒有與他爭論，但事後Edward的朋友哭了起來，說：「如果人哋隻腳有咩事，你係咪賠返畀人？」

示威者在崇基門下砌一堵堵磚牆，以阻擋警察進入中大，最終卻阻礙了救護車進入中大拯救傷者。（資料圖片/張浩維攝）

分化：你不代表我

不滿及憤怒慢慢累積，終於在15日爆發。

15日凌晨3時，二橋上有三名示威者召開記者會，以開放吐露港公路南北行線各一條為籌碼，要求政府在24小時內承諾如期舉行區議會選舉。記者會前，安琪就在二橋聽前線開會，「我聽到有人問可否開行車線，但聽不到原因是區選，印象中大家有嘗試取得共識，但失敗。」

記者會後，蠢蠢欲動的怒火終於噴發。鐵木真覺得，記者會不代表大多數留守者，「討論會時，大家留守的目的有很多種，包括三罷、不想警方進入校園範圍，但區選是從來未有人提及過的，突然提起便令很多人覺得，我做了這麼多，流了那麼多血就是為了選票？」

那天凌晨，安琪看到一橋有留守者勸人離開，但亦有人堅持不撤，說：「我哋死咗咁多人，唔係而家先走呀？」然而當她早上再去一橋，已是人去橋空，「因為記者會後，校內的士氣跌至低點。」

Sunny認為，「不分化、不割席、不篤灰」是這場運動的規條，「不能否認，運動能堅持至今，也是有賴這個規條。」

因為這是一場無名無姓、去自我的運動，每個人都有自己的詮釋，一百個人便有一百個意見。 中大學生 Sunny

佔領：需要一個「大台」

Sunny覺得，記者會是佔領中大事件的分水嶺。「大家由一個『共同體』分裂出『你』、『我』。」很多人認為「你不代表我」、「不應這樣做」。Sunny思考造成分化的原因，他認為這是由於「『無大台』與『佔領』難以共存。」

在「無大台」的抗爭模式下，示威者很難達成共識。13日晚上，示威者在夏鼎基運動場舉行討論會，討論撤退與留守的問題，有人認為要留守，「因為守住二橋便可以控制吐露港公路」；有人主張撤離，「把人手分散到18區開花更有效」；有人提出中大人留守、非中大人撤離，即引起非中大人不滿，「係咪當非中大人係condom？」討論會最終未能達成共識。

13日晚上，示威者曾在夏鼎基運動場召開討論會，惟最終未能達成共識。（資料圖片/曾梓洋攝）

佔領區與流水式抗爭的根本分別就是「相處」，所謂「相見好相處難」，當示威者要在一個地方共同相處一段時間，便容易發生爭執。 中大學生 Sunny

Sunny認為，這是一個必然的結果，「因為這是一場無名無姓、去自我的運動，每個人都有自己的詮釋，一百個人便有一百個意見。」

然而佔領中大的那三日兩夜，中大處於無政府狀態，「佔領區成為了一個無紀律的地方」。Sunny覺得，若要持續佔領，就需要制定約章，這就需要一個有公信力的「大台」去統合意見，並制定規條。「佔領區與流水式抗爭的根本分別就是『相處』，所謂『相見好相處難』，當示威者要在一個地方共同相處一段時間，便容易發生爭執。」

Sunny認為，「中大人」與「非中大人」分化的原因，在於大家身份認同不同，「中大人視中大為家，因為我們仍要在這裡生活；但對非中大人而言，這裡是一個與其他地方沒有分別的戰場。」

大台：民意的反噬

事實上，在佔領中大期間，中大學生會曾嘗試統合留守者的意見，例如在14日凌晨12時召開中大的「全民大會」，最終卻不歡而散。Edward記得當有學生在烽火台下發言主張撤退時，現場傳來消息稱有40名示威者正前往科學園「引戰」，百萬大道隨即掀起躁動，「有人不滿，認為引戰是把中大陷入第二次戰爭之中。」但有人兀自站起來，說：「手足喺出面打仗，我哋仲坐喺度指摘佢哋？」近半與會者跟隨他離開，全民大會戛然而止。

即使對部分破壞行為有微言，Sunny表示但不會與前線割席，但會指摘，「指摘是一個自我修復的過程，希望大家能回復最初：我們是共同體。」

當中大學生在百萬大道召開全民大會時，遠在二橋的非中大留守者認為，中大人跟他們割了席，召開一場只有中大人的全民大會是把非中大人排除在外。「中大人」與「非中大人」的身份突然浮了出來。Sunny曾聽說有非中大人覺得「中大人淨係識返宿瞓，我哋街外人就要瞓街。」他頓了頓，續說：「有人提出要火燒cusu（中大學生會），仲有人拎住支棒球棍指住學生會幹事。」

種種衝突，使中大學生會一直堅稱自己並非「大台」。回溯運動本質，Sunny認為，「在這場『無大台』運動裡，如果有人嘗試設立大台，便會引來民意的反噬。」「大台」是不可能建立的，「所以這場運動只能走向『流水式抗爭』，不可以長期佔領。」Sunny覺得，中大佔領事件是上了一課。

Sunny曾聽說，有非中大人不忿：「中大人淨係識返宿瞓，我哋街外人就要瞓街。」（資料圖片/李澤彤攝）

我們與暴徒的分別是甚麼？我們有理性，我們做的每一個行動都有理據。但大家覺得這件事已經失去了理性。 中大學生 Sunny

撤離：失去理性的炸彈

在沒有「大台」的佔領區裡，矛盾及衝突便如雪球般愈滾愈大。15日晚上7時左右，留守者間流傳著一則信息：「中大各出入口都放置了炸彈，示威者會引警察進入中大再引爆炸彈。」不少中大學生收到信息後，紛紛收拾行裝離開中大。Sunny也收到信息，「我們與暴徒的分別是甚麼？我們有理性，我們做的每一個行動都有理據。但大家覺得這件事已經失去了理性。」

晚上9時許，數輛警車駛至吐露港公路，與二橋相隔約二百米。有示威者在二橋橋尾一輛中大物業管理處的貨車上點了火，然後往山的方向跑去，現場隨即傳來數十下爆炸聲，火舌熊熊，裊裊的濃煙吞掉半個山頭。當消防趕至時，示威者已經四散，中大歸於沉寂，歷時五日四夜的中大事件落下帷幕。

「這是最好的結局。」Edward說。