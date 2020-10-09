早上10時，長沙灣麗閣邨一間社區中心內，十多名婦女圍着一張長桌子，有兩個工程師站在前方，猶如老師般為眾人上課。由批灰、更換鑰匙，以至更換馬桶按鈕都統統講解。他們一手拿起玻璃膠，一邊示範如何更換浴缸、洗手盤防水膠邊。 這是「得閒修女」的婦女家居維修班，由物業管理公司的技工義務教授婦女維修技巧。其中一位「修女」是67歲的惠而，她曾經一度因家庭而迷失自己，後來她學懂原來女人成功感來源不一定來自家庭，也可以很多元，例如學懂一門技能，然後修好家中的防火板。

長沙灣麗閣邨一間社區中心內，十多名婦女圍着一張長桌子，有兩個工程師站在前方，講解用「玻璃膠」填補防水膠邊、技巧。（受訪者提供圖片）

坐在桌子旁的婦女們聚精會神聆聽，有時甚至工程師未來得及講解，她們就已急不及待七嘴八舌地提問，「玻璃膠會唔會好大浸味？」、「幾時用玻璃膠或簾蓬膠？」有人則關心價錢：「邊隻平啲貴啲？」工程師的回答也來得貼地，「100蚊內都有支，平過餐飯！」

67歲退休婦女變「修女」

67歲的惠而坐在房間一隅，她小心翼翼地抄下筆記，學習如何換鎖、批灰。她家早前門鎖才剛壞了，又不捨得花幾百元叫師傅來換鎖，自己誤打誤撞地把鎖換掉，但旁門左道始終不奏效，如今她開門仍時常卡着。除了覺得價錢貴，更多的是覺得有時候覺得一些家居維修很小事，不想依賴別人做，想靠自己，「我知道了原理，維修就變得好簡單，這些生活小知識應該要識」。

67歲的惠而，認為候一些家居維修很小事，不想依賴別人做，想靠自己。（受訪者提供圖片）

惠而與小兒子同住，家裏破損的地方都由兩人合力維修，可是兒子經常夜歸，到外面找師傅又無法隨傳隨到。曾經試過家裏的防火板破了，但在疫情期間沒有師傅肯上門維修，惠而不忿，她獨自拖着一架推車跑到五金店，買回所需的維修物料，卻因為叫不到貨車，竟徑自推了40分鐘的防火板走回家，「回到家上氣不接下氣，但我覺得值得，成功了的滿足感好大，攰咪唞唞囉。」

批灰、更換鑰匙，以至更換馬桶按鈕，工程師都統統講解。（受訪者提供圖片）

世界曾只有家庭感迷失 學習令眼光變闊

今日的惠而多才多藝，報讀過社區中心的法學班，又參與婦女倡議小組，但過去她的世界只有家庭。她當了廿多年的家庭主婦，到小朋友長大成人，才發現外面的世界原來很闊很大，「剛重投社會工作時，我在學校做教學助理，其他同事的話題我都無法參與，自己只識湊仔。」

女人一世人整日在廚房，如果太着眼於自己的世界，個人會不開心，久了會沒有成就感，會失去自己。 惠而

惠而兩年前退休，學習維修也是她為自己增值的方法。（受訪者提供圖片）

重投社會生活後，她開始留意新聞時事，參與社區中心的義工服務，為其他婦女解難，「 女人一世人整日在廚房，如果太着眼於自己的世界，個人會不開心，久了會沒有成就感，會失去自己。」她兩年前退休，學習維修也成為增值的方法，「你上完課，回家自己修理，成功了的成功感會好強。我覺得凡事需要都親力親為，女人也要有一技傍身。」惠而眨眨眼睛說。

阿泉在康業任職工程主任4年，早兩年被同事感染下加入義工團隊，發現女性在維修工程上的技巧不比男性差，「女性學維修的機會本來比較少，但女性批灰、上油漆很多時都會比男性細心。」義務教授維修知識的「得閒修女」活動已是第五次舉辦，負責舉辦的康業服務有限公司本來是一間物業管理公司，他們定期派出十多位工程師傅，曾到過北區及長沙灣區教導婦女維修技巧，再一起出隊到基層家庭，幫忙維修家居。

康業服務有限公司高級分區經理說，期望透過課堂讓婦女能自力更生，「公司有個構思，我們想教識婦女維修的知識，讓她們可以在需要時隨時維修家居，也能助人自助．」