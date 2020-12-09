【勵德邨】全港唯一圓筒形公共屋邨　窩心設計和地點足以媲美私樓

一個住宅單位，正是一個家的開始，可以將外間壓力和煩惱拋下。此身心休息之地，不用追求奢華；工作已經追求金碧輝煌，放工又何須置身水晶大堂。普通市民所需要正是安居樂業，而非左鄰右里諸多陌生和虛假。 （以下內容節錄自《香港築印》）

擇善而執 簡之設計

如要認識香港公共房屋發展，石硤尾邨為起，勵德邨為承。其八組合成之三座大廈，由當時1963至69年間之工務司鄥勵德（Michael Wright）作為命名，以「勵潔樓」、「德全樓」與「邨榮樓」組成。雖然已落成於四十多年前之1975至76年，但因為勵德邨正好代表並象徵其設計理念，成為傳奇之「鄔勵德原則」（Wright Principle）。

由1962年開始，政府更新推出「政府廉租屋計劃」（Government Low Cost Housing Scheme）並由工務司署設計並興建。由於早期如石硤尾邨的徙置大廈設計為共用廁格與浴室，回顧歷史，有不少「鹹濕」色魔偷窺事件；有「公屋之父」之稱的鄥勵德於二戰時期曾為俘虜，經歷數十人共用廁所的牢獄歲月，故一力及一直主張每個單位需設有獨立廁所及廚房，這正是對人應有的尊嚴，成就出「鄔勵德原則」。

清涼而亮 井之設計

其代表作勵德邨的特別之處在於此為全香港唯一圓筒形公共屋邨（1973年香港房屋委員會成立，廉租屋被歸入管理，並且統一命名「公共屋邨」），而其半開放式建築設計，亦影響着同期「天井型」設計的屋邨發展。勵德邨等天井型大廈空氣流通，走廊自然彩光；加上單位互相對望，就算小朋友在走廊玩耍，爺爺嫲嫲都能充當保安。在冷氣設備還未普及的時代，各戶鐵閘常開，通風之餘亦有助鄰里相助。

勵德邨另一特色有如藝術館建築，整體環境可以讓人靜下來思考生命價值。透過多角度構圖，提供不少想像空間；樹木在旁、天空在前、和風迎面，有助了解自己心靈需要。尤其屋邨豎立於大坑半山，遠眺維港，令人嚮往。不論地點及設計，足以媲美私宅要求，單位面積雖然細小，但家庭住得放鬆而有希望，正是環境好讓壓力釋放。

開心而活 家之設計

為何近代生活越見困難，其中原因正是不斷被蠶食的生活空間；建築靠背不斷密密麻麻，區內大型公園休閒設施則需要乘車才可到達，市民安居其實好簡單，兩個蛋撻一杯奶茶、雞蛋仔夾餅或新鮮菠蘿包，正是七八十年代所需要的實用、簡潔、開揚、樸素之滿足；同樣建立親情，非只着眼物質而在於相處之時間。若然活得開心，焦點就不會放於大廈的井洞；如何仰望井口希望晴空，都是鄔勵德對香港之抱負。萬宜水庫、海底隧道、新市鎮以及地下鐵路，都是其任內開始構思，如何去改善及豐富香港人之生活。

香港築印（非凡出版授權使用）

書名：香港築印 作者：文：馮俊鍵 圖、攝：陳耀慈 本書以細膩的筆觸與繪畫，勾勒出香港富有歷史意義的建築物，還以相片展現它們今天的面貌，在多角度的重塑下，一磚一瓦流露著人情味與質感，讓讀者追憶香港舊日生活之外，也能憑藉建築物的變遷，見證時代的更迭。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】