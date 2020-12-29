新冠疫情反覆，熱愛旅遊的港人無處可去，唯有轉戰香港各處山頭，在遠足人數攀升的同時，不少經驗尚淺的行山人士往往低估山徑難度，也高估自身能力，最終令自己身犯險境。香港01向消防處查詢2020年度攀山拯救數字，截止11月初步有492宗，較去年大增2.3倍，而單單在今年11月亦至少有3宗奪命山難，翻查新聞資料，本月亦有3宗奪命遠足意外，情況令人擔憂。消防處建議遠足人士登記「GPS遠足留蹤」服務，一旦迷路或遇險，可以提高救援效率。

根據消防處數字，2019年全年僅有215宗攀山拯救事故；而2020年（截止11月初步數字）的攀山拯救事故共有492宗，大增近2.3倍。而因行山意外而死亡的人數，則分別為13人及12人。

新冠疫情持續肆虐，以往行街、睇戲、食飯等例牌假日活動，都因應政府各種防疫禁令而有所限制，普羅大眾遂轉戰郊野，貪其遠離繁囂，減低感染風險。豈料疫情掀起行山熱，令香港各處山頭擠得水洩不通，芒草熱點大東山、露營聖地塔門之類的熱門郊遊地點，分分鐘「旺過旺角」，登高避疫的如意算盤恐怕打不響。

消防處2020年度攀山拯救數字，截止11月初步有492宗，較去年大增2.3倍。（資料圖片）

攀山拯救事故數字今年2月起暴增

消防處提供的數據顯示，2019年1月至2020年1月期間，攀山拯救事故數字按月在11至23宗徘徊，直到今年2月數字暴增至40宗，此後持續居高不下，直至今年11月，單月事故更升至63宗，死亡人數達3人，而今年11月的事故宗數更屬初步數字，有機會再度調升。

翻查新聞資料，單單在今年12月已有三宗奪命遠足意外。12月20日，49歲童軍團長在北潭涌鯽魚湖附近行山時突然失去知覺，其16歲兒子見狀即時為父親施心肺復甦法，惜送院後證實不治；12月17日，一名行山男子倒臥荃灣三疊潭山路上，附近東覺禪林義工發現報警求助，最終搶救無效過身；12月6日，一名56歲男子在蒲台島南角咀近燈塔位置陷入昏迷，飛行服務隊出動救起事主，並送往東區醫院搶救，惟回天乏術。

登記遠足留蹤以防不測

有見遠足意外有上升的趨勢，消防處早前在Facebook發帖建議遠足人士登記「GPS遠足留蹤」服務，一旦遇上意外，救援人員就能透過系統內的定位資料，協助搜救有需要人士。

消防處早前在Facebook發帖建議遠足人士登記「GPS遠足留蹤」服務，一旦遇上意外，救援人員就能透過系統內的定位資料，協助搜救有需要人士。（資料圖片）

漁農自然護理署的「郊野樂行」或保安局應用程式「保安一站通」程式中，設有「GPS遠足留蹤」服務，用戶只要啟動服務並登記流動電話號碼，程式就會在隨後的24小時內，每隔5分鐘把用家的位置傳送到伺服器；假如手機未能接收訊號，則會將GPS定位紀錄儲存於手機，當進入訊號覆蓋區，程式就會立刻上載自身位置到伺服器。一旦市民迷途或遇險，資料將有助救援隊伍加快救援工作。若無搜索要求，記錄將於七天後自動刪除。