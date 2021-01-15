《女人四十》、《黃金花》取景地　大埔區議員從港產片看社區變化

1995年的電影《女人四十》，講述蕭芳芳為了照顧患上認知障礙的老爺、在家庭和工作之間如何奔走勞碌。電影故事發生在大埔區內街頭角落，轉眼26年過去，今日重看電影，認得出的場景還有多少？還有近年製作的港產片《黃金花》、《點五步》，甚至近月人氣劇集《男排女將》，原來都有在區內取景，「大埔友」又能將相關的電影場景一一找出嗎？ 近月有大埔區議員，將多套在大埔取景的港產電影和劇集整理成文，製作了「大埔電影場景遊」系列，並於網上發文，希望大家在疫情下放鬆心情、接觸本土電影的同時，亦能增加街坊對社區的歸屬感。 攝影：羅君豪

原來有不少電影是在大埔取景，呈現出只有區內人才熟悉的一面。（羅君豪攝）

說起大埔，第一時間或會想到鷺鳥、單車徑、「粉果佬」的燒賣，但原來有不少電影是在大埔取景，呈現出只有區內人才熟悉的一面。2018年的《黃金花》中，飾演家庭主婦的毛舜筠與患自閉症及中度弱智的兒子居住的是廣福邨，戲中出現的都是大埔人日常生活的必經之路，如廣福街市、廣福邨巴士總站、林村河邊、翠屏花園、大埔超級城......透過一個又一個的「貼地」畫面，訴說社會中有關人文關懷的故事。

「有啲喺歷史出現過嘅嘢，某個年代又出現返。」 大埔區議員任啟邦

一個個「貼地」畫面盡顯人文關懷

在網上撰寫「大埔電影場景遊」系列的是大埔區議員任啟邦。他自11歲搬入大埔後，便一直住到現時，更自2004年起擔任大埔區議員至今。在大埔居住的30多年來，他感受到該區是一個「宜居」的社區，「相比將軍澳、天水圍，大埔人口唔係好密集，亦有佢嘅文化歷史背景，係過百年前已有啲人同事出現緊。」任指出，如富善街旁的文武廟、舊北區理民府、舊大埔警署等都是有歷史的建築物，「成個社區係咪安居樂業，我覺得都係嘅，比起市區好頻撲，呢度有啲人好悠閒，市區同城鄉亦可以融合。」

+ 2 + 2 + 2

這天記者跟着任啟邦遊走《女人四十》中的各個取景地，由主角一家居住地、現址為翠河花園的北盛街出發，經過富善街街市和鄉事會街，最後去到大明里。任啟邦指，翠河花園在1998年由舊樓重建而成，於2000年才入伙，他小時候也曾到舊樓底下的店舖剪頭髮。至於街市的模樣卻沒怎變，羅冠蘭穿高跟鞋追着喬宏的一幕，場景仍舊相似，兩旁的檔戶不論陰晴都會撐起太陽傘；到了食店林立的大明里，昔日的大牌檔牛腩麵，今天變了「譚仔三哥」，地產舖的伸出式招牌已被拆下，但憑着門前的電話號碼，仍能見到舊日痕跡。

年輕一輩、老街坊均有共鳴

任啟邦表示，與助理構思「大埔電影場景遊」，原意是希望在疫情、社會運動之下，除了每日定時發布硬梆梆的資訊外，也想有輕鬆的主題話題與居民交流。果然帖文一出，不論年輕一輩還是老街坊都有共鳴，「有啲老街坊回憶返，係喎以前呢度係咁㗎喎；有啲後生十幾歲嘅，就話原來係嗰度嚟㗎我都未去過。」重看電影電視劇，可以看到多年來社區的變化。

近日大埔區議員任啟邦在網上撰寫「大埔電影場景遊」系列，不少街坊都表示很有共鳴。（羅君豪攝）

「《變形金剛》喺深水埗拍，大家拍案叫絕係咁讚，當我哋見到我哋嘅社區喺電影出現，歸屬感都會強啲。」 大埔區議員任啟邦

在資料搜集期間，任啟邦亦發現了一些趣事，「喺《沙灘仔與周師奶》（1991年電影）入面，我哋發現月台上有個牌寫住9同12，睇返相關資料先知，當時1988年火車係有9卡同12卡並行，喺1990年先變晒12卡。」時至今日，沙中線又再採用9卡和12卡並行的方法，「有啲喺歷史出現過嘅嘢，某個年代又出現返。」

「《變形金剛》喺深水埗拍，大家拍案叫絕係咁讚，當我哋見到我哋嘅社區喺電影出現，歸屬感都會強啲。」任啟邦表示，在大埔取景的電影，與其他地區相比或者算少，但他希望讓大家發掘社區，同時增加對本土電影的認識。「譬如《點五步》，大家都知係以沙田做背景，但原來主角練習個屋邨平台係大埔大元邨、波樓場景又係喺大埔。有啲戲唔係咁主流，但都希望大家欣賞，對本地影視行業有個支持。」