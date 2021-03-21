一個少女擁兩重身份　用攝影搭溝通橋樑　推動本港種族共融

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-21 08:00

走入葵涌邨的議辦，兩名膚色略顯黝黑的女生，正忙着與區議員討論即將共同進行的社區計劃：一連串以聯繫區內少數族裔和本土青年為目標的攝影活動、比賽和相展。「華人對少數族裔有種恐懼，未必知道少數族裔諗緊咩，但攝影唔使語言，透過幅相，可以知道大家都係一樣。」 眼前兩名女生五官深邃，衣著、打扮與一般香港女生沒大分別，廣東話也是對答如流，不說不知道，原來她們是尼泊爾裔人。「見到少數族裔嘅困境，同時亦知道華人點解會有抗拒，我哋想用自己嘅能力做社會嘅橋。」二人希望以攝影活動作為橋樑，用影像突破語言障礙，在葵青區內與區議員合作，推動種族共融。

兩名女生將在葵青區，與區議員一同進行名為《Redefining “Community” through Our Lens!》的攝影系列活動。（呂諾君攝）

用攝影打破語言隔膜

今年23歲的Jenny，介紹自己時笑稱是「都大」攝影系學生，與普遍香港人一樣，仍未習慣「OU」的新校名；22歲的Rose則是教育大學社會科學系的學生。二人既是尼泊爾裔女生，亦是中英語言能力兼備、土生土長的香港人，她們指，因有着兩重身份，多年來一直希望擔當橋樑，打破華人與少數族裔的隔膜，而今次她們憑着名為《Redefining “Community” through Our Lens!》的計劃書參加了香港融樂會舉辦的社區計劃比賽，成為十個勝出的隊伍之一。

「好多少數族裔都break through（打破）唔到個language barrier（語言障礙），我哋兩個可能係成功例子啦，但身邊有好多朋友或者屋企人，係唔識講廣東話，溝通唔到又畀人笑。」Jenny認為，香港的教育制度很多時會將少數族裔與本地學生分隔，因自小沒接觸過，華人通常從新聞中看見有關少數族裔的負面報道，難免會積累恐懼和負面印象，「新聞好多時淨係放大啲criminal case（犯罪案件），會成日覺得非華裔一定係賊，搶嘢、打劫，所以就咁抗拒我哋。」但二人希望大家不要以偏概全，「一個bad apple（害群之馬）唔代表成籃子都係bad apple嘛。」

（左起）葵青區區議員黃潤達、Rose、Jenny、融樂會傳訊主任鄭鈺憙。（呂諾君攝）

主辦者：大家都係香港人

提到攝影，Jenny指，以往因父母經濟能力所限，並沒參加甚麼興趣班，起初只是用手機「亂影」，一直要到大學入讀攝影系才找到自己的興趣，有「相逢恨晚」的感覺，「我會覺得已經好遲，所以希望參加者透過我哋活動，知道自己對攝影有冇興趣，可以發展落去。」Rose則指，近年修讀了攝影課程後亦發掘到攝影的樂趣，「每日行同一條路，但原來用相機影時，可以發掘到咁多唔同角度，覺得好新奇。」

她們的活動將分為三部分，包括工作坊和為期兩日的攝影班，邀請導師教授參加者如何使用「很文青」的菲林相機拍下想像中的社區，亦會有攝影比賽和相片展覽，特別在於不同族種的年青人都可參與，「我哋相信攝影唔需要語言都可以融入大家心中......至少喺我哋嘅參加者入面，唔會再用膚色同國籍區分，大家都係香港人。」

區議員：葵青區聚居不少少數族裔人士

身為活動評判之一、葵青區葵涌邨南選區的區議員黃潤達形容，二人的計劃十分優秀，加上可行性很高，認為合作起來應會有很好效果。他表示，葵青區是全港最多少數族裔的集中地之一，而過往他們在區內進行的少數族裔項目，如中文班等大多只是很即時、實際的幫助，未能長期持續，亦較少實際溝通接觸。

本身亦熱愛攝影的黃潤達，認為網上世界「一圖勝千語」，攝影是很好的聯繫媒界，「共融嘅過程一定要透過溝通， 個計劃嘅做法好好，年青人住咗好耐，但未必好了解自己個社區；又可以將年輕人嘅思維擴闊，唔使淨係讀書，影相影景亦唔一定要有限制。」他又指，如在葵青區有成功經驗，希望日後可在其他社區繼續推動。