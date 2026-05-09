舊物復修——即棄時代的逆流

一部不能搖頭、只能直吹的舊風扇，你會拿去維修，還是在網購平台再買一部？一隻刮花了的易潔鑊，你會花百多元翻新，還是直接買新的？在商品選擇多、價錢愈趨便宜的消費文化下，所有物品都唾手可得。壞了就丟，似乎是最方便的選擇。不過，隨着堆填區日漸飽和，開始有關注環保的市民提倡「以修代買」—— 有人維修小家電，有人為易潔廚具重噴塗層。他們選擇在即棄文化中逆流而上，為舊物尋找第二生命。

記者：蔡卓林 編輯：李咏玲 攝影：蔡卓林 、李咏玲



復修辦館，是一間幫市民修理小型家電的社企，由90後Jacky自資創立，後註冊為慈善機構。Jacky曾在社福機構和環保團體工作，期間接觸到源自荷蘭的Repair Café概念，當地師傅為減少浪費，會幫助街坊修復各種受損的物品。在等待修復期間，顧客可以一邊享用咖啡，一邊閒聊。雖然復修辦館沒有咖啡，但同樣聚集了一班有心人。

復修辦館負責人Jacky由零開始學習維修電器，希望可以延續電器的生命。（大學線授權使用）

從社福機構走到復修辦館 改變原來可以很簡單

有見小型家電維修服務不多， Jacky於2022年離開舊公司，創立「復修辦館」。起初他對維修電器一竅不通，後來報讀家電維修課程，配合上網自學，在實踐中慢慢累積經驗。期間，他認識了一羣志同道合的退休人士，便邀請他們成為師傅，一起為市民提供維修服務。目前恆常師傅約有12人，其中一、兩位有全職工作。

創立初期，市民只需在網上登記，便可將有損壞的小型家電帶至位於新蒲崗的工作室，讓師傅檢查和維修。零件實報實銷，維修費則可隨心，一般建議為50元。正常至抽濕機，冷門至頭部按摩機和應援手燈也收過。

此外，他們也會主辦或與不同機構合辦「復修工作坊」，教導市民簡單檢查和維修的技巧。至於電器公司的陳列品、倉存貨，或市民捐出的閒置電器，他們也不會放過，在確認電器運作正常後，便會轉贈至有需要的人士。

2024年，復修辦館成功申請為期兩年的「社創基金」，透過維修協助低收入家庭減少購買新電器的開支。兩年後，資助計劃完結，復修辦館註冊成為慈善機構，只維持免稅地位，收入要另外籌措。為維持生計，師傅維持每月兩場的免費維修站，只收零件費；其餘時間則轉為收費模式，顧客需支付檢查費、維修費及零件費。

復修辦館維修項目收費參考，檢查、維修、零件的費用各異，會按電器類型調整。（復修辦館Instagram帖文）

復修辦館維修項目收費參考，檢查、維修、零件的費用各異，會按電器類型調整。（復修辦館Instagram帖文）

Jacky認為過往在社福機構要改變一個人很難，但「改變」在維修這件事上相對容易。

（客人）收回修復成功的電器都會很開心，他會眼前一亮，覺得原來真的可以維修到。

即使客人初時沒有把握，但一次成功便可能改變他日後的選擇。

免費即場維修站 吸引新客人初嘗復修

復修辦館現時每月第三個星期五、六下午在啟德Airside設置免費即場維修站，每天有六個名額。由於物資及時間有限，維修站只收維修工序較簡單的風扇及電熱水煲，市民需事先在網上預留名額。至於其餘時間和電器，市民可在填寫網上表格預約時間後親自拿到工作室，待師傅檢查和維修好後取回，需時兩星期至一個月。

3月23日下午，記者走進位於Airside的維修站。三小時的服務時段內，共有六位預約客人陸續前來，三位師傅分工合作，拆螺絲、檢測線路，忙個不停。客人可以選擇坐在旁邊等候，或先在附近逛逛，約一、兩小時後再取回。現場也有幾位沒有預約的市民，分別從葵涌、沙田、港島捧着風扇或電熱水煲慕名而來，但因沒有事先登記，只好帶着電器離開。

風扇跌在地上後用不到，客人在Facebook見到維修站宣傳就從葵涌拿過來讓師傅檢查。（大學線授權使用）

市民Eric的電熱水煲價值400元，但用了不久便發現水流變細。出於環保及節儉，加上偶然看到維修站的宣傳，便前來試試。師傅將電熱水煲拆開，仔細檢查後發現是出水位故障。經修理後，電熱水煲的水流速度復常，師傅還熱心地教Eric如何保養。 Eric喜出望外，表示下次丟棄家電前都會先考慮復修。

修補路上的重重障礙

不少電器只需更換零件就可以繼續使用，未到要丟棄的程度。Jacky指他們修復電器累積的平均成功率是六至七成，每天的成功率則各異：維修站當日收到六件家電，最終能成功維修的只有兩件。遇上成功率低的日子，Jacky會感到灰心。

可能一天做五、六、七件，但全部都修不到……做了一整天都好像沒有東西做到。

不過，師傅「大隻輝」有不同看法。即使有時修理不到，他也不會灰心：

能夠成功判斷它已經沒用、只能棄置，也是一種成功。只要分辨到電器還能不能用，我就覺得完成任務了。

除了心態上要自我調節，復修辦館現實中也面對不少限制。部分大品牌的家電產品零件較少流出市面，師傅只能努力找尋替代品，如果真的找不到零件，只能宣告復修失敗。與此同時，師傅雖然有維修相關的經驗和知識，但有些電器結構太複雜或不常見，便難以入手。因此，復修辦館現時只收風扇、微波爐、抽濕機和電熱水煲等結構相對簡單的小型家電。若遇到不會修理的情況，他們也會轉介至坊間其他維修師傅。

大隻輝（圖左）與其他師傅合力在結束當日維修站服務前再修好一部電風扇。（大學線授權使用）

至於經濟方面，Jacky亦坦言收支只是勉強平衡：「現在每樣搭一點收入，教班、維修、出去舉辦活動，全部都要自己來。」儘管如此，他沒有想過放棄。

復修辦館的工作室：

地球「補鑊」計劃

除了小家電，也有人看到廚具被大量棄置的問題。丘振輝 (Jeffrey) 曾在一間國際化工企業擔任經理級職位，熟悉易潔塗層技術。他在工作多年後反思：

工廠生產效率愈來愈高，賣的東西愈來愈便宜，人們丟的東西愈來愈多。 我們很快就玩完了。

他估算：「假設香港有200萬個家庭，每個家庭有一隻易潔鑊，半年或一年就要買新的，每年大概扔100萬隻。即使當它是50萬隻，你都面對一個夠大的問題了。」

綠惜廚創辦人Jeffrey（圖左）與商戶交收廚具。（綠惜廚Instagram圖片）

易潔鑊分為塑膠及金屬部分，被丟棄的鑊在回收前須拆除膠手柄，再去除鑊身的金屬油漆及塗層。工序繁複使大多回收廠都為之卻步，綠在區區也只回收沒有易潔塗層的純金屬煮食用具，使易潔廚具最終只能淪為堆填區的負擔。Jeffrey指，

Recycle（回收）不及Reuse（重用）好

易潔鑊大多只是塗層損毀，塑膠手柄、金屬鑊身等均能用上數十年。於是在2023年，他與前公司的技術拍檔成立綠惜廚 (GreenR Pan)，提供易潔廚具翻新服務。

綠惜廚只收有易潔塗層的廚具—— 包括易潔鑊、電飯煲內膽、焗爐烤盤、玉子燒模具等。

Jeffrey形容，這就像為廚具「做Facial」—— 打走死皮，再敷上一層新的保護膜。翻新後塗層可比不少原廠塗層的半年壽命更長，一般比原有的壽命延長20%時間。

一件廚具 一份情懷

綠惜廚現時每月共翻新約100至150件廚具，平底鑊佔了一半以上，翻新需時約二至三星期。客人分兩類，第一是企業，一些酒店、食品工場會把需要翻新的廚具交給他們，需求比較穩定，約佔生意額的七成。第二類是市民，當中最多的是上了年紀的家庭主婦。開業初期，綠惜廚會在各區擺街站收集廚具，市民也可把廚具拿到位於火炭的工場或與其他企業合作的收集點。現時由於人手不足，已不再有街站，市民在網站成功下單後可將廚具交到任何一間指定順豐門店或工場，待翻新完成再取回。

在眾多過客之中，有些客人的故事卻會永駐心頭。一次擺街站期間，有位伯伯拿着電飯煲來問能否復修。Jeffrey一口應下後，伯伯笑逐顏開，只因電飯煲是他已去世的太太舊時用來煮飯給他吃的。電飯煲塗層有損後他捨不得丟掉，但是又用不了。可以成功修好，讓他激動不已。

塗層毒性為何？

易潔塗層的材料曾多次傳出有致癌風險，到底塗層，甚至翻新塗層會否有毒？

香港食品創新及科技中心食品項目總監方麗影博士指，現時市面上的易潔鑊塗層大多已不再使用全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS），而改用特氟龍（PTFE）。原因是 PFOA及PFOS 被國際癌症研究機構列為「可能致癌物」，正在逐步淘汰；而 PTFE 本身在常溫下穩定無毒，只要避免過高溫度即可安全使用。

香港食品創新及科技中心食品項目總監方麗影博士指，易潔鑊的最佳選擇是合格品牌的 PTFE 或陶瓷塗層，安全性高且方便。（大學線授權使用）

不過Jeffrey提醒，易潔塗層始終不是食物，如有損毀應立即停用廚具。他補充，綠惜廚使用日本大金工業的PTFE塗料，符合歐美與國家食品安全標準，並與中華廠商會合作做過測試，翻新後，鑊中的金屬及化學成份進入食物機會大大減少。

即棄時代下絕境求生

然而，翻新服務的經營並不容易。Jeffrey直言這不是做生意，面對昂貴的成本、租金、人工，他們不停虧損。如今綠惜廚只剩下Jeffrey的前拍檔處理翻新工序，數量多的時候便會交給他們在內地的夥伴公司幫忙。不過自從負責社交媒體宣傳的營銷助理離職，散客也減少了。他形容綠惜廚現在處於「彌留狀態」，曾多次想過倒閉，但考慮過後又覺得可惜。Jeffrey現時一邊在其他環保公司全職工作，一邊希望尋找不同基金及投資，讓綠惜廚繼續營運。

一直支撐着他的，是對環保的一份堅持：

買新的（易潔廚具）很方便，都是一百幾十元，但他們（消費者）沒考慮到的問題是，你那一百幾十元的成本，沒計算塞進堆填區後對環境的影響。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】