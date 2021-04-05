大學講師組「疫下展覽拯救隊」　拍出360全景虛擬實境展任睇

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-05 16:34

新冠肺炎疫情影響各行各業，不但令巿民出行受制肘，連帶藝文展覽亦數度被閘停。有藝術策展人及攝影團隊組成「疫下展覽拯救隊」，着力協助受疫情影響而接近零人流的場地展館，透過VR虛擬實境、航拍及攝錄方式剪輯成精華版，讓公眾瀏覽網站觀賞，並附設導賞員講解，如同親身進入場館感受氛圍，同時為香港本土藝術展進行文獻記錄，讓即將消失的社區重建或本土手作展覽，不至於疫情爆發期間「大隱隱於巿」。

由西鐵站兆康站出口步行至屯門清涼法苑內的清山塾，若不迷路大約十多分鐘到達，不過門口掛着疫情暫停開放通告，令很多人根本不知道由幼稚園轉營成為社區實驗場地Casphalt Cafe的清山塾，多年來先後舉辦不同類型的展覽或工作坊，同時以半素食餐廳、半展場形式營運至今，藝文攝錄團隊「時刻導賞員」上周末趕在餐廳本月底正式休業之前，為最後一個裝置藝術展覽進行360全景VR虛擬實境拍攝及航拍，有待稍後剪輯成精華版放上網站瀏覽。

疫情令展覽近乎零人流

「雖然好多(展覽)場地仍然可以開放，但轉咗模式，要登記限制人數，甚至乎觀眾好少出街，出街都唔會選擇睇展覽，所以(參觀)展覽人數係大跌。」本身是藝術家及寫作人、兼為多間大學擔任講師的團隊策展人阿三，眼見疫情爆發期間，不少本土藝術家或藝文活動策展人舉辦的展覽變得寂寂無聞，於是向藝發局申請項目資助，成功取得撥款進行拍攝工作，並邀請藝評人到場，一邊針對整體展覽、相關文化議題及個別作品作出評論，拍成短片及以文字方式在網上發放，一邊化身「網上導賞員」，待剪輯成虛擬實景片段後，放上網站內供巿民自由點擊場內不同角度，再由藝評人旁述講解，讓公眾猶如親身入場參觀。

團隊負責拍攝的展覽，既有呈現本土木工手作或黑暗中微觀素描的展館，亦有去年中由巿建局宣佈重建後，九龍城公務員合作社趁着社區消失前舉辦的歷史文獻展，全部均受到疫情不同影響，變成近乎零人流，「其中一個喺深水埗大南街的展覽，其實喺(強制)檢疫區範圍內，當佢哋被劃為檢疫區的時候，嗰度附近商舖成個星期無人去。」

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虛擬實境有助觀眾體驗

阿三指出，私人展覽不像康文署轄下場館，既無政府資助，又缺乏資源兼營記錄工作，團隊正好做到補位作用，為值得公眾關注的社會議題進行記載，為日後藝文歷史回顧作出貢獻。「例如九龍城公務員合作社展覽，裏面係關於巿區重建，香港過去十幾至二十年前已經有，包括灣仔利東街、觀塘活化，呢類型展覽值得大家去傾，策展人用咩方法喚醒大家諗下巿區點樣重建？重建後大家生活係點？將來點樣發展呢？」

團隊的虛擬實境及相片拍攝負責人阿樂補充，「我相信每一個展覽或表演藝術都好需要VR，呢個方法相對攝影或影片，相信係一個較完整的記錄，當佢儲存到一定數量後，係香港一個文獻記錄的database(數據庫)。」

策展人阿三相信，疫情將成為本土展覽虛擬化的催化劑，未來加速更多主辦單位舉辦網上或VR虛擬實境展覽，但強調不影響場地實際體驗，「譬如數碼攝影、錄像作品，甚至乎本身已是媒體藝術，佢製作時已係程式或者電腦平台上進行，可能比較適合(虛擬展覽)；陶瓷作品、版畫、裝置作品，佢有物件有物質，返回實體展覽比較好，最簡單例子一張好大幅的繪畫，可能高過一個人，畫家係希望你企喺張畫面前，張畫係包圍你自己去體驗，但落到電話(打開)只係一張相仔。」他期望虛擬實境或攝錄上網形式只係芸芸其中一種網絡展覽，期望有更多團隊開拓更多手法，推動藝文走向大眾化。

藝發局獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出特別資助「Arts Go Digital藝術數碼平台計劃」（計劃），期望啟發文化藝術工作者的創意，藉着科技發展數碼或虛擬的藝術內容（數碼製作），以藝術回應在新型冠狀病毒疫情下生活模式大變的社會，促進社會共融及與受眾互動，擴闊大眾對藝術的認識和投入，讓藝術更進一步融入生活。

計劃共收到256份合資格申請，最終獲資助的68個項目涵蓋不同藝術形式，當中時刻導賞員獲資助以數碼製作手法記錄六項展覽，放上線上播放，為大眾展現多元化的藝術，提供不同的體驗。