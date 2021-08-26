新冠疫情重創藝文活動，大量現場表演被迫停擺或延後，有年輕音樂策展人眼見同行「無工開、無經驗、無試練」的三無情況下，仿效手機遊戲Pokémon GO的擴增實境（英文簡稱AR）技術，將音樂、戲劇及舞蹈三大類型表演融入20條公共屋邨場景中，當中包括逾半世紀歷史、即將重建拆卸的舊式屋邨，大眾可隨時隨地開手機程式自由選擇時間地點觀賞，成為另類「帶住手機去遊覽」的疫後新體驗。



藝文活動策展人董芷菁（前）是一名二胡樂師，多年來參與不同樂團，幾乎每月外出公幹，惟疫情打亂所有工作計劃。（受訪者提供圖片）

疫情重創藝文演出

「以前比較多出去演出，基本上每個月都會飛一次，𠵱家全部job都無晒！」從事二胡演奏及研究本土戰前音樂的28歲策展人董芷菁，面對疫情後半期如是說。

她稱，很多從事藝術表演或音樂演奏的同學，面對疫情前期，因所有場館或公眾表演活動取消而暫停工作，同一時間，原本佔去收入重要比重的學校教學，亦應網課而告暫停，結果全年工作幾乎清零，至今尚未完全恢復。當她閉門獨自練習期間，開始思考個人及行業生存空間，遂借鑑其他行業在疫下善用虛擬科技的做法，構思出結合現場實境與表演虛擬化的「手遊」模式。

申請資助創建AR技術平台

芷菁先向藝發局「Arts Go Digital藝術數碼平台」項目成功申請30萬元資助，再聘用科技公司構建手機程式，並找來不同類型的表演者，包括中樂、西洋音樂、印巴民歌、形體舞蹈及戲劇，按文化背景及建築特色，成功與房協接洽，配對轄下5個屋邨，表達疫境與掙扎的主題，其後更進一步擴大至20個公共屋邨，包括兩座即將消失的屋邨──1962年落成、南區首個公共屋邨漁光村，以及納入第二期重建的筲箕灣明華大廈，各屋邨均設置五個觀賞點，各點設有一個掃碼告示版，只要公眾下載並使用專用手機程式，掃一掃QR code後再選定表演形式，便可讓屋邨空間化身為即時場景及舞台，觀賞不同類型藝術節目，毋須受到時間、疫情或場地人數上限的束縛。

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冀未來吸引更多表演者及場地參與

「AR技術係用半真實境，意思係個演出係虛擬化，但個場景係現實，喺好多實體表演都唔可以進行（情況）下……𠵱家變咗一個方法去用AR，可以善用科技，然後可以喺任何位置睇到，受眾可以隨時隨地睇到藝術表演，喺社區內下載個App就可以使用到，個方便程度都好高。」董芷菁更希望，今次開設一個公眾場地播放的藝術表演平台，未來可以推廣到更多地點，有更多藝術工作者願意錄製演出，讓大眾不再受限於場館內觀賞表演，從而令藝術更「貼地」，「搞空中藝廊的原因及目的，係希望放返落社區，畀一啲基層，希望佢哋可以通過呢啲活動，令佢哋感受藝術帶來嘅歡樂同樂趣。」

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