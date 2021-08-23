東京殘奧｜框框內打破傳統的手語傳譯員　既是演員更是百科全書

觀看體育直播，沒有運動員的激情歡呼、沒有現場的環境聲音、沒有專業評述，這大概是聾人們欣賞東京奧運時的感覺？

聾人接收現場資訊，畫面裏左或右下方的小框框，就是主要渠道。手語傳譯員充當聾人與世界的橋樑，幸好有他們，東京殘運才能真正跨越界限，全民參與。

攝影：鄭子峰



蘇劍雲以手語展示「香港運動員加油」。（鄭子峰攝）

穿上一身黑色恤衫，在鏡頭前正襟危坐，或許是不少人對於那個畫面下方框框的印象。對聾人而言，這個小框無比重要，「其實聾人主要看着手語傳譯，主畫面只是輔助」，手語傳譯員蘇劍雲（Billymarken）說。

蘇劍雲擔任手語傳譯員已經十年，曾「演出」過不少節目，例如《香港亂噏》、《識多一點點》、《特首選舉辯論》，8月24日開幕的東京殘奧，是他的最新挑戰。「奧運好難坐定定啦！」正因如此，他不再穿上黑色裇衫坐在鏡頭前，同時跳出手語感覺沉悶的既定「框框」。

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蘇劍雲是港台電視東京奧運節目的即時手語傳譯員。（鄭子峰攝）

貫徹奧運會「坐唔定」的感覺，蘇劍雲除了靠雙手翻譯手語，更要配合身體語言，以及七情上面的表情。框框內的他，形象百變，既可以是羽毛球員，亦可以是射擊神槍手、連車神也可以，羽毛球就直接模仿球手扣殺、乒乓球就直接扮削球手，蘇劍雲翻譯的同時，也在「演活」每一個運動員的角色。

的確，沒有手語比直接模仿更佳，蘇劍雲背後只有一個堅持：「最重要係聾人睇得明。」

手語傳譯大可以跟評述或跟畫面辦事，例如成為全城熱話的乒乓球教練李靜金句，「我要多謝自己」、激動版的「企返埋中間啦」等，直接翻譯成手語的話，聾人只會覺得是日常用語，沒有半點特別。蘇劍雲不甘如此：「平舖直敘的話其實沒有意思，因為聾人根本不明白，所以必須突顯句子的重要性，模仿當事人的神緒，聾人才知『原來呢句有啲嘢』。」

的確，面對一些獨特的形容詞或表達方式，手語傳譯必須跟到足，拍檔們時常拋出不少難題，「好似86咁掟彎」、「大外檔」蘇劍雲一樣輕鬆招架，他直言就像考公開試一樣：「其實與通識十分相似，需要對身邊事物也有認識，才可立即傳達給聾人真正的意思。」

畫面內如果出現乒乓球削球手，蘇劍雲也要立即變身。（鄭子峰攝）

【以手語示範各個運動項目】

框框內的蘇劍雲，既是演員，也是一本百科全書。手語傳譯員需要以個人的認知向聾人們表達的背後意思，所以蘇劍雲需要事先做好功課，無論畫面是足球、場地單車、空手道、滑板、甚至射擊多向飛靶，都要一一翻譯。

所以，手語傳譯與普通評述員一樣，先要「識波」才可「講波」。聊起足球，蘇劍雲侃侃而談，西班牙16號、愛華頓9號，無一考起他，事關他既是球迷也是足球教練。

除此以外，蘇劍雲亦曾經跑過馬拉松，生活中種種的自身經驗，加上本身對運動的認識，他謙稱尚算勝任這工作，「幸好自己對不同運動有認識，明白各種運動的專有名詞，才可準確地翻譯成手語」。

蘇劍雲本身是一名球迷，亦是教練，充當東京奧運手語傳譯，他絕對勝任有餘。（鄭子峰攝）

【殘奧港隊獎牌希望】

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除了靠手語、身體語言和自身知識，最重要的還是「心」，懂得易地而處，換個角度思考。這一點，蘇劍雲絕對明白，他成長於聾人家庭，了解聽障人士的世界，他坦言聾人與健全人士的世界，一直存在距離，即使手語傳譯員多麼努力，依然難以解決結構性問題，這個距離甚至延伸至聾人下一代，「聾人接受教育的水平較低，引致生活環境較差，造成一個惡性循環，並將負面情緒帶給子女，認為自己能力比一般人差，並自我標籤為『聾人子女』」，但蘇劍雲始終鍥而不捨，努力擔當聽障人士的橋樑，「熟悉聾人世界對我的工作必定有幫助，畢竟他們未能透過耳朵接收資訊，我就可以拉近聽障人士與世界的距離」。

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蘇劍雲說，不論手語或身體語言，最重要是聾人看得明白。（受訪者提供）

港台32將由8月24日開始，直播港隊力爭奧運獎牌的戰況，以及開、閉幕禮。

港台31於8月25日起，每晚9時30分推出1小時直播節目《東京殘奧時刻》，附以英語廣播及手語傳譯；8月26日下午2時05分播出之《東京殘奧時刻》則為烏都語配音版，以便少數族裔收看。



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