玩具車仔深受大小朋友收藏迷歡迎　倫敦巴士是熱門車款魅力何在？

成人玩車仔,主要都是以收藏為主;若要數熱門車款,倫敦巴士肯定能佔一席位。其實從玩樂角度來看,雙層巴士的可玩性甚低:方方正正的外形,沉實得沒有甚麼特色可言。可是倫敦巴士一直以來,始終深受大小朋友歡迎。就算不是對巴士近乎迷戀的「巴膠」,多少也會被倫敦巴士沉實的魅力所吸引。

(以下內容節錄自《玩具車仔浪漫譚》)



洗腦源頭1:The Wheels On The Bus

小時候(八十年代)我是《教育電視》的忠實fans,在眾多回憶中,最有印象的除了是健教科(健康教育科)由方傑飾演的真人版「細菌大王」之外,就是英文科的一班外籍小朋友,在一個由紙皮木板搭成的巴士佈景,快樂地唱着〈The Wheels On The Bus〉。後來自己有了孩子,才發覺這首兒歌,仍然是幼兒界的熱播之選——當父親的頭兩三年,耳邊就無限loop着:"The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round..."不知是不是因為這首巴士歌太「洗腦」,令小男孩以至老男孩,耳濡目染下,建立起對幾代人共有的巴士情意結。

▼▼▼按圖率先睇Tomica與Matchbox車款!▼▼▼

+ 24

洗腦源頭2:雙層巴士之城

當然,香港男孩對雙層巴士玩具的情意結,亦原於香港是一個雙層巴士滿街的城市——環顧世界,以雙層巴士為主要交通工具的地方其實並不多。基於香港「地少人多」,所以香港在幾十年前已引進在倫敦大行其道的雙層巴士,以滿足到龐大的載客量。看着同一台雙層巴士模型,其他國家地區的小朋友因為少見少接觸,故此沒有甚麼感覺;但對於香港人來說,因為從小坐得多、看得多,自然體內也有偏愛雙層巴士的「基因」。

洗腦源頭3:競考幼兒園的必修之選

現今香港人事事強調要「贏在起跑線」,競爭更早在考幼兒園時已開始。要令歲幾兩歲的孩子能夠脫穎而出,自然要及早備戰——懂得辨別顏色形狀士多啤梨蘋果橙和交通工具等,幾乎是應考N班的必有題目。一部雙層巴士,好自然成為每個幼童玩具箱內的必備玩意。

現存最長壽的Tomica車款

如果要數一款車仔,能串起五歲至五十歲男性的共同回憶,非Tomica的倫敦巴士莫屬——自從1977年面世,當同期或後來的車模已成絕版時,四十幾年來,這台倫敦巴士仍然陪着一代又一代的小男孩成長。尤其成為父親後,為兒子買第一台車仔時,好自然就會挑一部小時候自己也曾擁有過的同款車仔——倫敦巴士,便成為必然的選擇。

老實說,Tomica數以千計車款中,其實巴士的可玩性很低:外形單調兼沒有開門機關,就只有推來推去的功能。但對父母而言,這也是巴士車模最大的好處——因為沒有活動部件,所以無論小朋友玩得如何粗暴,極其量只會崩花,卻不會玩爛或缺件,十分耐玩,甚至還可以代代相傳。其實不僅小朋友喜歡設計乏味的倫敦巴士,它亦深受大人青睞,因為巴士模型的塗裝變化特別多,對於總是希望儲一套的收藏者而言,就如一個無底深潭,明明是同一款車,只要是自己沒有的車身貼紙和顏色,都會立刻乖乖付款購買,或許這是Tomica倫敦巴士歷久不衰主因。

識玩,玩倫敦巴士一定玩Matchbox

相比起Tomica倫敦巴士的「五十年不變」,原本是英國品牌的Matchbox,自然更能夠將不同年代倫敦巴士的神髓完美呈現。作為一個沒到過英國的香港人,雖然沒有親眼見識過真正的「倫敦巴」,但從這些生產自不同年代的舊巴士,也可以讓人看到倫敦巴士的變遷。

書名:《玩具車仔浪漫譚》

作者:古永信

從事小說創作和流行文化研究,著作包括潮流通識、電視文化書籍及青少年小說,迄今著作逾20本。其中《我係香港人的101個理由》獲選為中學生好書龍虎榜「十本好書」。



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】