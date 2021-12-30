2021大事回顧｜外賣員假自僱問題未解決　工會：用大數據勞役員工

疫情下帶動外賣需求增加，惟外賣員的勞工保障為人詬病。繼Uber Eats宣佈於本月底結束營運後，市場上將剩下foodpanda及Deliveroo兩個外賣平台獨大，外賣員的待遇能否爭取改善，成為大眾關注的議題。foodpanda外賣員今年爆發兩次工業行動，而上月的罷工行動，勞方更成功迫使資方走上談判桌達成共識，是大量勞工團體解散後，為「後工會時代」燃起曙光的一次工運。當中有新成立的關注組「棄大台」在中間牽線，聯合本地與南亞裔外賣員團結爭取權益，但有參與談判的工會幹事對後續跟進工作不感樂觀，批評資方正利用「大數據打仗」，利用一堆數字扼殺人性化管理，亦有工會中人正循工傷個案打官司，期望以一個成功訴訟的案例，確立資方一直不肯承認的僱傭關係，嘗試打破網絡經濟「假自僱」的困局。



外表柔弱、談吐稚氣的24歲少女嘉泳，在外賣平台foodpanda送遞員上月13日起宣佈發起一連兩日的「上線拒接單」工業行動三日前，便在新蒲崗pandamart向外賣員派發傳單，呼籲員工響應行動。直至勞資雙方達成15項協議後，嘉泳每星期仍會抽出一天到場，全日向外賣員理解系統後續情況，無論本地與南亞車手或步兵，均願意停步與嘉泳傾談，「以前本地車手唔係好在意講勞工權益，𠵱家願意同你傾，感覺信任度大咗。」

做「步兵」體驗平台勞役制度

本身修讀中大性別研究碩士的嘉泳，選修的科目與勞工權益不太相關，去年7月加入非政府組織基督教工業委員會時，主力研究精神健康問題，根本沒有想過會接觸外賣員這個行業，直至今年4月，她眼見外賣平台疫下越來越風行，登記成為「步兵」，身體力行理解行業狀況，結果一腳便踏入「數碼囚徒」困境。「作為新人，我發現自己好乖，好聽系統指示及命令，唔敢踢單或缺席剔過的更表，我自己作為勞工組織成員，應該好知道工作安全，但為咗送多啲單彌補步速慢，我竟然冒險衝紅燈。」

喺網上系統體會大家所講嘅無力感……好多遊戲規則都係唔明確，只可以聽系統指示，工作過程有好多唔如意，但係你又要好聽好信佢，完全臣服於系統，接受佢嘅勞役。 外賣員權益關注組成員嘉泳

送餐時間不如預期 遭警告或被凍結戶口

她試過因估算距離與實際送餐時間有別，原定限時8分鐘內由樂富地鐵站送至1公里外的美東邨，還要花大量氣力上斜坡，最終半小時後才到達目的地，還因送餐時間不如預期，遭系統彈出警告提示稱屢犯有機會被凍結戶口，令她反思外賣員面對一系列不公。「喺網上系統體會大家所講嘅無力感……好多遊戲規則都係唔明確，只可以聽系統指示，工作過程有好多唔如意，但係你又要好聽好信佢，完全臣服於系統，接受佢嘅勞役。」

今年7月，有外賣員不滿資方多次調低送餐單價及無預警下封鎖戶口等問題，爆發第一次小型工潮，迫使資方與勞方進行實體會面，她主動接觸外賣員陪同入場談判，成為成立關注組的契機。直至10月獲另一位中大碩士「步兵」小唐的加入，兩人終告成團，開始密集加入不同WhatsApp及Telegram群組收集意見，直至foodpanda外賣員怨氣大爆發，終於上月13日起聯合多個外賣員地區群組宣告發起上線不接單工業行動，外賣員權益關注組居中發揮重要作用，今次參與談判的七人小組勞方代表，其中兩個便是嘉泳及小唐關注組成員。

外賣員棄大台 自發組織工業行動

嘉泳直言，相比以前的工會，今次外賣員工業行動與以往有所分別，「你喺今次工業行動搵唔到『大台』或者好似領導人物嘅角色，始終呢次係由工人發起嘅勞工運動，我哋希望可以居中協調，以最大的foodpanda tg群組為例，加入人數多達1,500人，但南亞車手留言講烏都語，本地車手講白話，我哋想收集意見，聚焦討論，就會掟出一個英語投票選項，畀大家選擇下一步行動。」

盼成功爭取向外賣平台索取工傷賠償

勞資雙方其後達成15項改善協議，事件看似落幕，但嘉泳指，這只是為外賣員爭取權益的起步點。「有Deliveroo車手去年9月喺深水埗被撞傷頭同手，到𠵱家仲係病假，佢只係申索到8萬元團體人身意外受傷保險賠償，但透過勞資關係科追討法定假期補償時，資方初時話喺今月23日前提出和解方案，結果近日告知雙方不存在任何僱傭關係，唔會有任何賠償。」她認為歸根究底是外賣平台不想承擔僱主責任，關注組未來以到醫院「撈工傷case」為目標，力促首宗外賣員成功向外賣平台索取工傷賠償的官司，改變整個行業生態。

勞資達成協議 重點關注議題未改善

另一個有份參與談判的飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興表示，自勞資談判過後，資方一直予人「拖住先」的感覺，例如以往為人詬病的地圖送餐估算距離與實際有別問題，以及資方只透過系統，不肯設立面對面諮詢及支援服務，雖然資方答允改善，惟前者聲稱要待明年2月後才知道總部能否完善地圖，後者聲稱會在尖沙咀辦公室提供面對面支援服務，但會處理什麼類別的查詢或求助，十問九不知，更讓他心寒的是，資方提出重選勞方代表，由外賣員本月自行報名，1月份面試後選出20人名單，質疑資方欲將勞方談判團隊重新洗牌，減低再發動工業行動的可能性。「資方利用同大數據打仗，制度唔透明，員工無決定權，香港法例又無任何規管，令資方可以遊走法律罅。」擔心外賣員在系統數據下處於劣勢。

工聯會轄下服務業總工會自由工作者分會亦有跟進3宗與Uber Eats及foodpanda車手外賣期間受傷有關個案。該會主席王師樂批評，外賣平台一直聲稱外賣員為自僱人士，雙方不構成任何僱傭關係，不提供任何勞工保險，法定假期等保障，甚至在外賣員受傷後，反建議事主申領「不論過失」的交通意外傷亡援助計劃賠償，如同「外賣員出事，唔係僱主承擔，而係由納稅人公帑埋單。」工會正推進其中一宗工傷個案事主申請法援，若成功將透過勞資審裁處入稟，將要求外賣平台給予工傷賠償金。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂（右）和工友在勞工處請願，處方代表接過信件。（曾鳳婷攝)

工會：香港法例追不上時代發展

她又指，本港勞工法例已跟不上時代發展，內地建立靈活就業保障法，保障自由工作者的勞工權益，反之香港固步自封，「𠵱家已經係網絡時代，以後唔止外賣員，可能連請個洗碗都可以透過App申請，但現行透過網上平台應聘，無法例保障網絡自由工作者，政府部門有需要正視同修改法例。」

FoodPanda：送遞員屬「獨立承包人」

FoodPanda發言人回應，由11月底開始，公司先後6次透過官方Telegram頻道，向送遞員講解公司的最新進度。更於本月20日及22日舉行了首次線上「營運更新交流會」，向整個送遞團隊講解15項要點的最新進度。公司亦與早前會面的送遞員再次見面，解釋措施細節，以及這些措施如何提升送遞體驗。會上送遞員提了一些建議，公司亦會繼續研究及跟進，但大致上各項措施的進展均相當順利、良好，大部份送遞員均表示滿意。

至於有關與送遞員的關係，foodpanda香港的送遞員均屬「獨立承包人」，與公司簽署《獨立承包人服務協議》(Independent Contractor Agreement)。獨立承包人擁有非常大的自由度，可隨意選擇工作時間及地區。公司一直非常重視送遞員的安全，因此向每位送遞員免費提供團體意外人身保險，為他們提供送遞服務時意外受傷的保障。於申請成為送遞員的流程中，申請表格會清楚問及送遞員是否願意接受該保險，讓他們按需要作出選擇，又強調送遞員的安全是首要的考慮。如送遞員不幸於提供送遞服務時意外受傷，十分鼓勵他們提出保險索償申請，以提供適切的協助。

戶戶送：為送餐專員提供免費保險保障

戶戶送香港區發言人表示，送餐專員是戶戶送的重要合作夥伴，公司一直非常重視他們的福祉，並與他們保持緊密溝通。香港與超過一萬名自僱的送餐專員合作，並希望送餐專員享受彈性工作之餘，亦感到安心。

因此於2018年10月起，戶戶送為香港及全球所有自僱的戶戶送送餐專員提供百分百免費保險保障, 當中包括個人意外保險、收入保障及公共意外責任險。如果送餐專員因在工作期間受傷而無法繼續工作，將可向保險公司申領賠償,我們亦會提供協助。