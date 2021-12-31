規劃師製作地圖尋西環「秘景」　聲音導航解構社區規劃特色

社區內的一草一木、一桌一椅，不少細微之處與城市規劃息息相關。香港規劃師學會舉辦「策展士美菲路」，項目與本地科創公司及畫家合作，透過地圖配以手機程式「聲音導航」發掘區內的歷史寶藏，包括隱藏屋邨內的防空洞·、不為人知的遊樂場外，亦會介紹區內建築及規劃特色。



西環士美菲路的大廈外牆多塗上粉紅色。（張嘉敏攝）

提到西環，相信不少人聯想到科士街的石牆樹．逾百年老樹依牆而生甚為狀觀，亦吸引不少人前往打卡；於石牆不遠處，亦正正為全港最老公共屋邨之一的西環邨。除了廣為人知的景點，亦有不少與歷史相關的隱蔽地方，而士美菲路正正猶如區內的大動脈，將它們串連起來。

觀龍樓外有防空洞 地點已不可考

規劃師學會項目規劃委員會成員何誠謙指，相信於觀龍樓的一幅斜坡附近，存在謎一般的防空洞。雖然確實位置已無從考究，不過於製作項目時曾向老街坊打聽，不少人都認為位於科士街遊樂場及前堅尼地城游泳池一帶；而於石牆樹旁邊有數個殘破的古屋，相信為舊屠房的痕跡。

社區設施與城市規劃往往有密切關係，於士美菲路市政大廈附近亦有一個少為人知的公園，市民跟著地圖亦可找到「隱世」景點。

負責製作地圖的本地畫家吳玳誼指，製作過程走遍區內設施，將不少區內獨特元素加入地圖內，如地圖所採用的粉紅及藍色，分別源於區內舊樓的顏色及士美菲路獨有的藍色燈柱。他們更向老街坊打聽區內的故事，如在地圖上加入野豬圖案，則源於不少街坊均提及與區內野豬共處的經歷。

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香港規劃師學會項目規劃委員會聯席召集人陳巧賢指，今次項目亦與本地初創企業Inside Tour合作，市民可透過手機應用程式聆聽區內各景點的故事，而當中的錄音更由成員親自錄製，希望透過項目令港人留意社區內不為人知的地方，從而更了解歷史、文化及城市規劃的關連。他們亦計劃舉辦導賞團，於疫情下能為港人帶來另類的本地遊體驗。

「策展士美菲路」項目由香港規劃師學會項目規劃委員會舉辦，並獲中西區區議會撥款資助。除印製實體地圖外，亦可從規劃師學會的網站下載電子版。學會亦得到不少地方業主批准，於部份景點貼上二維碼，方便市民「尋寶」。