任跨國物流公司高層　羅力威父肝癌改寫人生：醫生講過剩返2年命

走到東涌的小海灘,羅樹源正站在獨木舟旁,他皮膚黝黑且充滿陽光氣息,難以想像,多年前曾被醫生宣布「 得返兩年(壽命)」。

71歲的羅樹源是藝人羅力威之父,同時是一名抗癌勇士、一位獨木舟能手。他在20多年前不幸確診肝癌、需割去四分之一的肝臟,後來決心改變生活方式、積極鍛煉身體,康復後醫生再檢驗時大為驚訝,「指數仲咁健康?」然而羅樹源沒有就此停下,他划着獨木舟遊遍香港海岸,更想到用長途挑戰來為不同慈善機構籌款;而他亦即將再次出發,計劃在32小時內划獨木舟環繞港島及大嶼山,完成120公里「大長征」。

羅樹源皮膚黝黑且充滿陽光氣息,他除了是一位獨木舟能手,也是一位抗癌勇士。

羅樹源(Raymond)住在東涌,來到他海邊的小基地,放了約10隻獨木舟,還有更多則放在大澳。他示範把「大長征」所需的用具、物資一一放到艇內,包括晚間的露營用品、煮食爐具、清水和食物等。

「當年買返嚟係2500歐元,德國製造,船身有號碼㗎!」羅樹源將一艘在6年前由德國運回來的紅色獨木舟,稱呼為他的「Baby」;除了長途賽,他平日不捨得取來使用,但因船身較穩,跟他學獨木舟的學生,反而常常有幸坐上。

曾任跨國物流公司亞太區經理 肝癌改寫人生軌道

現時羅樹源的身上沒有半點贅肉,說話不徐不疾,過往他的生活卻是「忙到飛起」。他曾是一間跨國物流公司的亞太區經理,工作拼搏令作息、飲食不定時,每天睡眠時間只有數小時,更不時因工作壓力大至睡不著。1996年一次身體檢查中,醫生在他的肝臟發現5厘米大的腫瘤,需施手術切除四分之一肝臟;因太太是家庭主婦、二人育有3名子女,他其後一度返回工作崗位,但最後在2001年、以50歲之齡辭職退休,現時則是一名獨木舟教練。

「𠵱家成個野人咁。」羅樹源笑說,退休後生活大轉變,十分注重飲食,不再吃肉、加工食物、快餐,也不喝汽水,只多吃蔬果、海鮮,也常常做運動。他對健康有自己的一套哲學,例如是只喝山水、新冠疫苗「一針不打」,也自己種大蕉、蘆薈、仙人掌,在海中捕捉青口、蠔、螺等食用。

原被告知剩下兩年壽命 醫生驚訝:指數仲咁健康

這些方法未必人人適用,但他指,自己不用護膚品皮膚都有光澤,身體健康得就連覆診時醫生也感驚訝,「最初醫生同我朋友講,我最多得返兩年(壽命),我朋友近年先同返我講……醫生又話,同期好多都係肝癌嘅病人都死晒,點解我啲指數仲咁健康?」

談到獨木舟,羅樹源指,自己在19歲時加入醫療輔助隊,1973年成為全港首批獨木舟拯溺義工,雖然後來因專注工作而暫停划獨木舟,「但仲有粒種子喺心度。」他說,退休後重拾興趣,因住在東涌與山水都是咫尺之間,除了踏越野單車,下海更令他著迷,「對住個海,海風好新鮮,個海令我健康好多。」他平日划着獨木舟,由東涌舊碼頭「鍾意去邊就去邊」「(屯門)黃金海岸、青衣、馬灣,去到2006年60歲時我就諗,划長途係咪有啲嘢可以做到?可唔可以籌款?」

住在東涌與山水都是咫尺之間,除了踏越野單車,「下海」更令羅樹源著迷。(黃寶瑩攝)

為無國界醫生籌款 120公里長征來回東涌至維港

坐言起行,羅樹源最先接觸的是香港防癌協會,由東涌划到南丫島;到65歲身體更有韌力,他因海洋垃圾的問題,主動替環保組織綠色和平分別進行環大嶼山及由東涌前往西環碼頭的籌款挑戰。羅樹源指,當中見過不少大風大浪,經歷過雨水如消防水喉般強力打在身上,但也有神奇的事,「出發半個鐘就開始天黑、有雨,再過多一個鐘風雨交加,南丫島3個煙囪都望唔到……但突然啲陽光好似個圈咁,淨係照住我周圍,陪住我移動咁,所以我都好感恩。」

這次他要為無國界醫生籌款,路線長達120公里,是以往行動的「加強版」;他計劃第一天早上由東涌出發,途經大澳、分流、長洲、南丫島、赤柱,晚上抵達石澳後會在海灘上露營,第二天早上再經大浪灣、柴灣、鯉魚門海峽、筲箕灣進入維多利亞港,划過中環、尖沙咀、葵涌貨櫃碼頭再到青馬大橋、馬灣,最後返回東涌,「無國界醫生去戰地救傷、做手術,炮火亂轟,危險過我好多。」他指,希望透過今次行動「畀個啟發香港社會」,即使年紀漸長、曾經患病,仍可以繼續勇敢挑戰自己。

羅樹源用行動證明,即使年紀漸長、曾經患病,仍可以繼續勇敢挑戰自己。(黃寶瑩攝)

