22歲劍球青年不畏波折追夢　赴美參加世界雜耍賽奪冠

劍球看似是小朋友的玩意，但配合不同技巧，便能做出千變萬化的花式，當中現年22歲就讀土木工程系二年級的潘昊臨，年紀輕輕便醉心劍球運動達7年，除了四出參加國際比賽，還創辦劍球協會擔任教練，推廣劍球文化，他早前更遠赴美國參加世界雜耍比賽，雖然當中遇到不少波折，但最後仍能一一化解，最後更憑着劍球，在比賽中獲得決賽資格及奪得冠軍，成為賽會舉辦75年來首度透過劍球奪冠的選手。



在夢寐以求的舞台上得到冠軍，對熱愛劍球的潘昊臨來說意義重大。（受訪者提供圖片）

曾代表香港出戰劍球世界盃 在港創辦協會推廣運動

劍球又稱劍玉，據知其歷史約可追溯至17世紀的法國，後來有日本留學生把劍球帶入日本，成為日本民間傳統玩意。近年劍球在香港也吸引了不少年輕人加入，在2017年，曾多次代表香港出戰劍球世界盃、於2014年世界排名第14的李浩翔創辦了香港花式劍球協會，透過劍球玩出不同的花式，也迷倒世界各地的成人。

22歲的潘昊臨也是香港花式劍球協會的教練之一，他曾多次在本地賽事中取得佳績，數月前更在美國得到了「雜耍世界冠軍」，成為該比賽75年以來，第一個利用劍球獲得決賽資格並得到冠軍的人。昊臨憶述，今年5月報名參賽後，憑着「一take過」的參賽片段拿到進入「Dream Stage」的入場券。

首位透過劍球取得雜耍世界冠軍

潘昊臨憶述比賽前夕遇上一波三折，首先申請美國簽證方面。他指，如果從正常申請途徑，要到8月中才可有面試機會，因此他選擇了「緊急申請」，然而卻遭到對方拒絕。「當時我心情跌落谷底，因為去美國比賽嘅機會真係得來不易，不過我好快收拾心情，即使知道機會渺茫，都寫咗篇文去美國領事館嘅客戶服務部，希望佢哋可以畀多次機會我申請。」

皇天不負有心人，在6月中昊臨終獲批緊急申請，馬上預訂機票、比賽酒店以及隔離酒店，花費近5萬元。今年7月中，他登上了夢寐以求的舞台，在世界雜耍比賽中，即使要在陌生的環境下面對台下觀眾和評判，仍能泰然自若、從容地用劍球做出一個個俘虜眼球的花式。最後昊臨終贏得冠軍；形容今次比賽之旅是「有今生無來世嘅奇幻旅程」，又感激家人、朋友，「冇你哋嘅支持，冇今日嘅潘昊臨！」

潘昊臨比賽情況：

