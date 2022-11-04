午夜男喃｜香港首本男性性工作者口述史書　給一切明明是對的錯

關注男性及跨性別性工作者的香港民間機構午夜藍，10月宣布出版新書《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》。新書前後共用五年時間完成，當中訪問包括David在內、八名年齡介乎20多歲至70多歲的男性性工作者，記錄他們工作、情慾和成長，反映香港經濟轉型、科技發展如何影響性工作，以及不同時代之下，社會對性、倫理、關係等價值的理解，填補主流歷史從未記載的空白。

填詞人周耀輝以《給一切明明是對的錯》為題作序，稱受訪者的故事「爭取偏見以外的性工作，讓等待正視的情慾獲得解放」，「八段口述歷史，不代表一切，但代表多元……單一的社會，很可怕」。



《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》訪問包括David（左）在內的八名男性性工作者，整理他們的私人經歷。午夜藍總幹事倪德健（右）表示，午夜藍服務男性性工作者15年，與社群建立親密聯繫，冀文字留存故事。（余俊亮攝）

連結孤島 消除孤單感

午夜藍總幹事倪德健表示，午夜藍服務男性性工作者逾15年，與社群建立密切關係，收集到很多有歷史意義的故事，亦會帶著個別人外出講座。不少男性性工作者反映，只聽得到自己的故事，感覺是孤軍奮戰、很孤單。

隨着從業人員流失，有歷史意義的故事亦可能消失，午夜藍認為有必要記錄故事，讓其他從業者及公眾都能聽到這段歷史。

民間機構午夜藍出版《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》，記錄男性性工作者的故事，填補主流歷史未曾記載的空白。（午夜藍提供）

創作逾千首港樂詞作的周耀輝為，以《給一切明明是對的錯》為題作序，稱受訪者的故事「爭取偏見以外的性工作，讓等待正視的情慾獲得解放」，「八段口述歷史，不代表一切，但代表多元……單一的社會，很可怕」。

爭取偏見以外的性工作，讓等待正視的情慾獲得解放。八段口述歷史，不代表一切，但代表多元。單一的社會，很可怕。 周耀輝

創作逾千首港樂詞作的周耀輝為《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》作序。（資料圖片 / 陳順禎攝）

《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》的受訪者之一子浩就表達過「孤獨感」。子浩出生在中國大陸，曾跟着午夜藍在深圳做義工服務，因覺性工作者群體邊緣，便站出來做妓權公眾教育，卻更覺可憐。

現在他（子浩）少去午夜藍……因為感到失望、孤單，為什麼其他人都不站出來？ 《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》

子浩眼見鄉下的同性戀兄弟與女性結婚生子、假裝「正常」。儘管中國開放了，但他對同性戀平權並不樂觀。

政治都是有錢人的遊戲，哪天哪個有權有勢的人公開承認同性戀了，那同性戀就會被接受。 子浩

複雜的愛慾、情感與性取向

社會大眾難免誤會性工作者輕浮隨便，而書中記錄到不同從業者的心路歷程，展現生而為人真實的愛、情、慾。

Leon從業五六年，現有異性戀家庭，與太太早已貌合神離。當年兩個小孩出世後，Leon為保障家人生活富足而進入推油按摩行業。但太太初期對他招待女性客人而心生醋意、不能體諒。為夫妻和睦，Leon提出改為從事同志按摩，他本以為同性性行為易感染病毒，太太會因此拒絕，豈料太太欣然接受，Leon對此感到匪夷所思。

當身邊最親近的人，也不體諒和包容自己。但一個不斷用錢買服務的人，卻真心真摯地關懷你……你怎能不對這個人有好感？ Leon

標籤、歧視與惡意

1991年香港同性戀非刑事化法例刊憲，同性肛交合法年齡被設為21歲，2006年司法覆核成功，與異性戀看齊至16歲。然而社會大眾對同性戀、同性性工作者的惡意和歧視，傳媒報章獵奇式的標籤，卻仍然需要很長時間才能進步。

書中記錄，男性性工作者Ben，有多年爭取性工作者權益的經驗，偶爾去大學以性工作為主題分享。他曾在地鐵站偶遇講座上見過的女生，對方向男友形容Ben是「屎忽鬼」，他只好裝作沒聽見離開。

我經常跟自己講：「我可以的」、「我敢站出來的」，但到真的站出來時，我又不知道，是否應該遮臉？ Ben

專業、敬業與技藝

儘管八名從業者的入行理由各不相同，但無一例外提到從業艱辛、學習技藝的重要性，從事性工作並非要一味向客人委曲求全。

書中提到，David只因退休生活無聊到「身痕」，才嘗試全職從事性工作，並因自己曾是按摩場常客，以為工作內容簡單好駕馭，但很快便發現現實並不如想像中美好。

原本的想法就如一般人，（性工作）有得玩又有錢，又食又拎，原來是兩回事。 David

20多歲的「小鮮肉」Kin則更加生澀，他為了能負擔大專期間的零用開銷，選擇入行。但很快他發現摸索門道不易，技藝、經驗都無法一蹴而就。