以照顧者為本　建立全面支援

上星期，香港發生了一宗令人傷心的家庭悲劇。一名男子疑因需要長期獨力照顧其患病卧床的年邁老父，不堪壓力致身心疲累，弑父後縱火自焚，最終雙雙殞命。



過去數年，這些涉及照顧者的倫常悲劇不時發生，情況令人擔憂。雖然近年多了人關心和討論社會應如何支援照顧者，不過在服務不足且零碎的情況下，照顧者得到的支援仍是微不足道。



文：平等機會委員會主席朱敏健



反歧視法例雖能保障照顧者免受歧視和騷擾，但要幫助照顧者解決他們面對的困難，必須全面制訂切合他們需要的政策，例如加強暫顧服務及其他支援服務。（平機會圖片）

反歧視法例保障照顧者

我們除了關心提供給照顧者的服務是否足夠和到位外，平機會作為負責執行反歧視條例的機構，亦希望能提升大眾認識照顧者在反歧視條例下所享有的法律保障。說的正是《家庭崗位歧視條例》。

雖然《家庭崗位歧視條例》沒有採用「照顧者」一詞，該詞卻界定了何謂具有「家庭崗位」的人士。家庭崗位是指照顧直系家庭成員的照顧責任，而某人的直系家庭成員則指因血緣、婚姻、領養或姻親而與此人有關係的人。根據法例，若一名人士因某人的家庭崗位即照顧責任而在教育、僱傭、獲取貨品、服務或設施等方面歧視該人，即屬違法。例如，某公司純粹因為你需要照顧年邁的父母而拒絕聘用你，可能會構成違法行為。

除了《家庭崗位歧視條例》可為照顧直系家庭成員的人士提供重要保障外，在某些情況下，照顧者亦可循《殘疾歧視條例》作出申訴。舉例而言，假若你需要照顧患病的子女，而商店售貨員基於你子女的病患而對你作出侮辱或冒犯性的言論，亦可構成「殘疾騷擾」，違反《殘疾歧視條例》。

制訂切合照顧者需要的政策

反歧視法例雖能保障照顧者免受歧視和騷擾，但要幫助照顧者解決他們面對的困難，必須全面制訂切合他們需要的政策。平機會過去曾向政府及立法會提交多份意見書，當中一直提出需要制定全面政策支援照顧者。平機會更認為，暫顧服務供不應求，急須改革。

在香港，長者及殘疾人士暫顧服務嚴重不足。根據香港社會服務聯會在2021年進行的一項調查，受訪的照顧者中有77.4%表示對於暫時離開照顧職責感到「非常困難」或「頗困難」，其中有56.6%表示原因是社會上沒有切合其需要的服務。此外，接近70%受訪照顧者表示希望獲得暫託、熱線及同路人小組等服務。

幫助照顧者解決困難，必須全面制訂切合他們需要的政策，平機會一直提出需要制定全面政策支援照顧者，更認為暫顧服務供不應求，急須改革。（資料圖片）

因此，平機會建議政府大幅加強暫顧服務及其他支援服務，妥善照顧市民這方面的需要。政府亦可考慮參考多個海外司法管轄區的做法，立法訂明在家照顧者每一年可享有某日數的暫顧服務，令他們獲得喘息的空間，期間專業照顧者會在家中或短期院舍設施照顧長者。

對照顧者給予支持和鼓勵

除了法例和政策，關顧你身邊的照顧者亦十分重要。在工作層面，機構可以推行家庭友善政策，給予身為照顧者的員工更多彈性的工作安排。在個人層面，大家不妨多給予他們支持和鼓勵，讓他們感到人間有愛。

「照顧」絕對是重要的公共健康議題，影響着每個人的生活質素。制訂全面的照顧者支援政策，不單是為了照顧者與被照顧者的身心健康，亦是為了整體社會的福祉，實在刻不容緩。