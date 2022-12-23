推動種族平等　創建共融社會

根據政府統計處今年初發布的2021人口普查統計數字，全港有接近62萬非華裔人士，約佔全港人口8.4%。對比10年前，即2011年，當時非華裔人口只佔全港人口6.4%，升了兩個百分點。隨着更多非華裔人士選擇在香港居住，我們必須更為關注不同族裔人士在香港生活、工作和接受教育時遇到與平等機會有關的事宜。



自2009年《種族歧視條例》在香港生效後，平機會一直致力協助推動香港的種族平等。平機會採取了多管齊下的策略，包括處理投訴及提供法律協助、提出政策建議、進行公眾教育及推動社會參與、進行研究及調查等，以消除非華裔人士在就業、教育，以及獲取貨品、服務及設施方面所面對的障礙。



文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會自2018年推出《種族多元共融僱主約章》至今，四年間已有超過260間機構簽署《約章》。為慶祝這重要時刻，平機會於2022年11月底舉辦了「掌握脈搏、評估進度」約章活動。（平機會圖片）

推動工作間的種族多元共融

為鼓勵企業採取措施推動種族多元文化，平機會在2018年推出《種族多元共融僱主約章》，旨在向有意推行種族多元共融工作間的僱主提供指引。該《約章》為僱主提供九項良好常規建議，協助機構消除其僱傭政策對職員及求職者造成的障礙，培養員工的文化意識、敏感度和接納能力，以及為僱員建立種族共融工作間。

《約章》推出至今反應熱烈，四年間已有超過260間機構簽署了《約章》。為慶祝這重要的時刻，平機會於上月底舉辦了「掌握脈搏、評估進度」約章活動。當天我們邀請了勞工及福利局局長孫玉菡及香港交易所集團首席人力資源總監劉玉瑤擔任主禮嘉賓及講者，向七十多位簽署機構代表分享種族多元共融就業環境的重要性。

此外，適逢《約章》踏入第五年，我們推出了進階版的約章簽署機構年度問卷，就機構在種族多元共融方面設定的目標、投入程度和成果，提出更深入、具體和針對性的問題。進階問卷有助簽署機構檢視自身的進度，為持續優化機構內多元共融的環境注入新動力。

為推廣種族平等的物業租賃，平機會在2022年12月初推出「開明業主、無分種族」巴士車身宣傳廣告，鼓勵業主持開明態度，平等看待來自不同種族和背景的租客。（平機會圖片）

推廣種族平等的物業租賃

除就業外，非華裔人士在生活上亦遇到不少困難，尤其是低收入羣組在租用住宅單位時經常遭受歧視。

為推廣種族平等的物業租賃，平機會在今月初推出「開明業主、無分種族」巴士車身宣傳廣告，鼓勵業主持開明態度，平等看待來自不同種族和背景的租客。我們亦透過廣告提醒市民大眾，《種族歧視條例》是禁止任何人在處所的處置或管理方面基於種族而歧視他人。

宣傳外傭應享有的保障

為紀念12月18日的「國際移民日」，平機會上周與國際移民組織合辦了座談會，探討外籍家庭傭工如何為香港的經濟及社會帶來裨益，並藉此提醒僱主外傭應享有的保障、權利和尊重。

香港現時有超過30萬外籍家庭傭工，如果沒有他們協助處理家務，相信很多本地婦女都不能夠出外工作，解決香港勞動力不足的情況。外籍家庭傭工在香港工作，他們與其他本地僱員一樣，應享有平等的工作環境。僱主亦應視外傭為家中的一分子，除了體諒和包容外，在他們有需要時更可予以協助。

加強公眾認識香港的種族多元

種族偏見和定型觀念，以及種族羣體間缺乏溝通，往往會對非華裔社羣產生隔閡和誤解。社會的公眾信息、廣告及通訊，鮮有反映人口較少但同樣重要的少數族裔的聲音。

為展示香港豐富多元的文化特性，平機會建議政府推出正式公布非華裔語社羣重要節日的做法，例如印度的排燈節、穆斯林的開齋節、尼泊爾的達善節和泰國潑水節等。這樣不但有助教育普羅大眾認識不同宗教和種族社羣的文化習俗，亦能傳達尊重文化差異和促進多元文化的重要信息。

此外，平機會亦建議政府鼓勵公營機構在其宣傳刊物和資料中增添非華裔社羣的面孔，以改變部分市民的固有思維，接納不同種族為香港的一分子。另外，政府可聘用更多非華裔人士從事與市民接觸的工作，這樣定能有效消除大眾的誤解，讓他們明白非華裔員工也一樣可以服務香港的主流華裔社羣。

祝願市民聖誕新年快樂

新冠疫情雖未減退但已漸趨穩定，政府逐步放寬社交距離措施，香港亦踏入復常之路。明天便是平安夜，我在此祝願大家身心健康，聖誕和新年快樂。我期待新的一年，各界繼續攜手推廣多元共融的價值，並一起推動種族平等，建立共融的香港。