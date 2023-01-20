「平等機會青年大使計劃」向大專生推廣平等共融價值

青年工作是特區政府施政的重點之一。平機會一直以來非常重視青年工作，並透過不同的活動培育青少年及兒童的平等共融觀念。為了進一步向新一代青年推廣平等機會和多元共融的價值，將年輕的平等機會支持者匯聚一起，平機會在去年10月推出「平等機會青年大使計劃」。計劃得到熱烈的回應，平機會甄選了36位大專生成為首批青年大使。



這個計劃的目的是透過體驗式學習活動，提升「平等機會青年大使」對平等機會的認識和體驗，此外，我們亦希望透過實際行動裝備他們，讓他們在校園和同儕間推廣平等共融的價值。



文：平等機會委員會主席朱敏健



青年大使在體驗活動中，學習如何成為視障和聽障人士領跑員，以及如何與視障和聽障跑手溝通，他們亦嘗試親身帶領殘疾運動員一起跑步。（平機會圖片）

計劃與《青年發展藍圖》目標相同

「平等機會青年大使計劃」的活動已陸續展開，過去兩周分別進行了兩場活動，包括迎新聚會及與殘疾健兒一起進行體育活動。為了支持這羣熱心的青年大使，我亦有到場支持，為他們打打氣。

在迎新聚會上，來自11間大專院校的青年大使除了彼此認識，亦瞭解了反歧視條例和平機會的工作。大會亦介紹了在未來數個月安排的一連串體驗活動，包括參觀、交流與聚會。

平機會社會參與及宣傳專責小組召集人黃梓謙先生亦出席了迎新聚會。他表示青年大使計劃與政府公布的《青年發展藍圖》有着相同的目標，旨在培養具有社會責任感、積極心態、熟悉香港和具全球視野的新一代青年。

為了進一步向新一代青年推廣平等機會和多元共融的價值，平機會在去年10月推出「平等機會青年大使計劃」。平機會早前舉行了迎新聚會，讓青年大使彼此認識，亦簡介了反歧視條例和平機會的工作。（平機會圖片）

青年大使學習如何成為領跑員

在上周四（1月12 日）舉行的第一場體驗活動，讓我親身感受到青年大使們的熱誠和投入。當晚雖然下着細雨，亦無阻他們在戶外運動場參與訓練的決心。青年大使在香港傷健共融網路「猛龍長跑隊」的教練和多項長跑賽事獎牌得主姚潔貞女士的帶領下，學習如何成為視障和聽障人士領跑員，以及如何與視障和聽障跑手溝通，並嘗試親身帶領殘疾運動員一起跑步。香港傷健共融網路總幹事莫儉榮先生亦有出席活動。他鼓勵青年大使要以多角度認識殘疾人士，設身處地了解他們的處境，才能明白他們在日常生活中面對的挑戰。

除了以上提及的這兩個活動外，在未來數個月青年大使還會參與多個體驗式活動，包括參觀僱用殘疾人士及少數族裔人士的企業、參觀導盲犬訓練中心，以及參與多元文化活動等。

期望青年大使協助推動香港成為平等共融的城市

我歡迎一眾大專生成為青年大使。他們身體力行，為他們的社群以至整個社會帶來正面影響及改變。我期望未來數月，他們能透過親身體驗，在加深對平等機會議題認識的同時，也要好好裝備自己，協助推動香港成為更平等共融的城市。

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