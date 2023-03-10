香港逾53萬殘疾者常被標籤「有缺陷」　傳統觀念窒礙社會共融目標

據最新資料，本港有約53.42萬名殘疾人士，「殘疾」定義包含不同類別，如肢體、能力、精神等。要讓殘疾人士融入主流，推動共融是不少包括香港在內的文明社會，多年來的「共融目標」，惟普羅大眾仍將「殘疾」與「有缺陷」、「不完美」等掛勾，窒礙殘疾人士的發展甚至整個社會的共融。



「壹家演劇團」（Phamily）所出演的《芝加哥》，成就了另一層次的經典。

港殘疾人士失業率較整體高出1倍

「殘疾」除有程度之分，亦有分類別，肢體、能力、精神等方面也可被歸類為「殘疾人士」。最新殘疾人士數字中，並未包括常被當局低估數目的智障人士。要了解群體規模是制定相應政策的第一步，平機會的資料亦顯示，殘疾人士的教育程度較整體人口為低，當中近一半只具小學及以下教育程度；殘疾人士的失業率亦較整體失業率高出近 1 倍，就業群體的月入中位數字為 14,000 港元，較整體人口的收入中位數(17,700 港元)為低。 可見，即使不論殘疾人士在港主流社會的角色是否多元，連基本生活與主流看齊，還需要一段長路要走。

顛覆殘疾者為弱者的傳統觀念

究竟殘疾人士就是否必定被界定為弱者？一套即將在香港免費網上公演的紀錄片便顛覆了這個傳統觀念。一套百老匯經典音樂劇《芝加哥》歷久不衰的吸引，是因劇內講述一個上世紀二十年代，紙醉金迷的美國，因殺人事件而勾劃出的人性貪婪，以幽默、諷刺及性感方式，呈現富話題及爭議的娛樂圈、媒體及司法界故事。如演出班底清一色換上不同障礙的人士，其吸引力又如何？導演Regan Linton及Brian Malone，剛好紀錄了一家劇團如何將之實踐，成就了另一層次的經典，紀錄片名為《Imperfect》（《我（不）完美》）。

《Imperfect》其中一名聯合導演Brian Malone 認為，《Imperfect》的寫實風格，拍所透現的真誠情感打動觀眾。

初任導演的Regan接受訪問時形容，近乎全世界也常將殘疾人與「有缺陷」、「不完整」及「不完美」拉上關係，社會認為這類人士需要接受治療及「整修」，因而將他們排於生活的眾多領域之外。《Imperfect》表面是有「不完美」之意，但導演有意重新構建此詞，「以積極方式呈現不完美」，藉此突顯每人均可賴以獨特及不同之處度過人生。

首次擔任導演的Regan Linton表示，《Imperfect》表面是有「不完美」之意，但他們倆有意重新構建此詞，「以積極方式呈現不完美」

塑造非一般的劇場創作模式

Regan Linton及Brian Malone 所紀錄的是1989 年創立的「壹家演劇團」（Phamily），英文名稱讀起來剛好有「家庭」之意。「壹家」由導演至演員，各有不同障礙，諸如肢體殘障、自閉、帕金遜症、失明、中風等等，但同樣熱愛表演。他們互相扶助且包容，如同「壹家」。屢獲獎項的「壹家」，使命為塑造一個對不同能力人士予以肯定的劇場創作模式，顛覆一般人對他們的既定敍述、定義和想像。

Regan 表示，二人銳意展示紀錄片中人物的真實面目，以及其各種快樂、悲傷與挑戰的時刻。Regan強調他們抵制紀錄片中出現情節化或感性化，只想聯繫普遍經驗，即使不同類型的人是各自走自己的路、做自己喜歡的事，運用生命所給予的一切，亦表達出「同根異生」的信息，任何類型的人都有其吸引力，在同一社區創造不同可能。她認為，大概這就是紀錄片足以感染眾多觀眾的原因。

另一拍檔、導演Brian Malone 補充，此紀錄片沒有太多舞台或設定場景，剛巧近年常見的紀錄片寫實風格，拍攝者與觀眾一同見證情節推展，令當中真誠的情感打動觀眾。

慨嘆殘疾者未剝削

對於在不少國家或城市中，殘疾人士的失業率較高、收入較低。Regan慨嘆，世界各地仍有地方將殘疾人士視不如人，他們甚至被剝奪工作、醫療保健的機會，甚至是簡單如愛和尊重亦成奢求。《Imperfect》剛好呈現了劇團中人於主流視角難以呈現的一面：有趣、活躍、激情，以及殘疾人士的工作狀態，以及與其他人一同處理同樣事情的模樣。凡此種種，令《Imperfect》無形中打破了殘疾人士與非殘疾人士之間的分野，令觀眾感悟到「凡是人都該被同樣對待」。

Brian 解釋此亦為「進化」的過程，一種緩慢的演變。他引述美國的情況，指美國社會對殘疾人士雖有一些正面改變，但很多方面仍流於膚淺，《Imperfect》的口碑大概亦創造了某種小里程碑，展示了殘疾人士難以為人所想像的可能。二人期望，香港觀眾可安於享受紀錄片紀錄這班殘疾演藝人員為《芝加哥》付諸心血的過程，一同經歷他們的所思所感。

《Imperfect》將在本月中至5月期間，香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金合辦的「無限亮」計劃中，網上免費播放，詳情可瀏覽計劃網頁：https://www.nolimits.hk/zh-hant/programmes/imperfect/ 。



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