來港38年廟街神父撐弱勢幫到就幫　9月開社區飯堂僱釋囚自力更生

有「廟街神父」、「監獄神父」之稱的澳洲籍神父胡頌恆（John Wotherspoon）來港38年，多年來深入油麻地、佐敦與社區連繫，一直關心無家者、吸毒者及更生人士的溫飽與住宿，為區內窮人送暖，包括與餐廳合作免費派飯；疫情期間為「麥難民」租賓館作臨時宿舍，並經營二手店舖聘用無家者，再轉為社區中心派抗疫物資。



疫後復常，但區內的基層社群仍然三餐不繼，胡頌恆有份創辦的非牟利團體「慈悲香港（Ｍercy HK）」計劃將中心轉型為社區飯堂，名為「慈悲香港餐室」，預計9月開業，免費派飯予有需要人士，並首要僱用釋囚，幫助他們就業，逐步自力更生，重投社會。該團體目前正籌募200萬元資金，暫時距離目標尚差20萬元，希望各界能伸出援手。



每日在廟街遊走的胡頌恆神父，頭戴漁夫帽、身穿素色恤衫，胸口掛着十字架，似乎已是他的標記。（林靄怡攝）

「廟街神父」來港38年 撐弱勢社群乜都幫

現年76歲的澳洲籍神父胡頌恆每天在廟街遊走，頭戴漁夫帽，身穿素色襯衣、長褲、拖鞋，挽着黑色神父圖案的布袋，似乎已是他的標記。胡頌恆來自天主教無玷聖母獻主會（Missionary Oblates of Mary Immaculate），1973年晉鐸為神父，原本在澳洲教書，當年因教會在香港神父人手不足，他於1985年隻身來港，被派到土瓜灣馬頭圍邨堂區從事10年的傳道工作，後來再派到大嶼山堂區及廣東省肇慶等地工作，教英文及幫助窮人。

2009年回港後，他選擇留在廟街服務基層人士至今，並於2017年與一班教徒創立非牟利團體「慈悲香港（Mercy HK）」，提供服務包括資助無家者住宿及飯餐；中、西醫義診服務；服務候審者、囚友、吸毒者、性工作者、外傭及更生人士等，亦支援超過100位單親媽媽，舉辦互相幫助支持小組，一起吃飯、看福音電影，街坊開始稱他為「廟街神父」。

獨居劏房過窮人體驗 流利廣東話「聊」街坊零障礙

或許外界認為神父應住在神聖的教堂中。然而，胡頌恆為了能貼近基層人士生活，自行搬進廟街的劏房裏，月租3600元，一住便14年。在約100方呎的狹隘劏房內，只有一張碌架床、一張摺枱及電腦枱等簡單傢具，上格床擺放雜物及衣服，每天他只用一盆水洗澡、洗衫及沖廁，過着極簡樸的生活，讓他更易明白和洞悉基層需要面對的問題，他說：「我喺呢到住咗14年，目的係方便啲服務呢到有需要幫手嘅人，好似吸毒者、露宿者、出監獄和比較窮的人，我鍾意喺比較窮啲嘅地方做嘢。」

採訪當天，記者跟着胡頌恆深入社區，他剛由開設在廟街一幢大廈閣樓的「慈悲香港」中心會址落樓，一隻腳甫踏在行人路，便有街坊上前跟他打招呼。剛來港初期，胡神父對中文一竅不通，於是報讀了香港中文大學的中文課程學習廣東話兩年，雖然他常謙稱自己說得亂七八糟，但記者見他與街坊以流利廣東話對談，毫無語言隔膜。

當天他走到榕樹頭公園，耐心向一些在等候派飯的貧苦長者噓寒問暖，反覆問道：「你哋啲錢咁少，係咪要排隊攞飯盒？」、「你哋有冇攞到政府資助？」、「你哋住劏房租金幾多？」多位長者亦跟他訴說自身苦況。經過一輪「街頭訪問」，胡神父繼續行程前往油麻地美沙酮診所。他走到坐在診所門外的一班吸毒者身邊，逐一跟他們握手、祈禱，「耶穌降福」、「身體健康」，遇見熟悉的街坊教友，更會追問他們有否到中心小組，一起嘻嘻哈哈如老朋友。

我最唔開心係見到吸毒者死亡，以前喺附近榕樹頭公園洗手間，每個月、甚至有時每星期都有吸毒者死，𠵱家冇咁多，以前好多人死，好慘㗎！ 「廟街神父」胡頌恆

痛心見吸毒者死亡 矢志落區勸導助返正途

胡頌恆解釋，創辦「慈悲香港」目的是幫助窮人，他早年在香港已察覺到油麻地及佐敦有許多露宿者和吸毒者，所以特別關心他們，希望幫助他們重返正途。例如疫情期間，因為晚上禁堂食，原本在區內三間麥當勞「借宿」的一班「麥難民」變成無家可歸，他租用佐敦平安大樓的賓館房間安置這班無家者；他又租了鄰近中心的地舖經營二手環保店，聘用部分無家者，向他們提供工作機會以賺取生活費。

後來，因應疫情嚴峻，他們將二手店轉型為社區中心，向有需要人士免費派發抗疫物資。此外，他指，疫情期間許多外傭因確診，被僱主要求離開，導致流離失所。當時「慈悲香港」的中心會址，曾收容了11位因染疫遭趕離居所的外傭，他稱：「疫情期間好多工人確診，又唔可以喺僱主屋企住，只可喺公園、機場，要喺醫院出面瞓，冇人要佢哋。」

不過，疫情過後，胡神父眼見區內一班基層街坊三餐不繼，而「慈悲香港」單靠捐款收入，亦不足夠長遠維持中心項目的運作，於是計劃將社區中心改為社區飯堂，取名「慈悲香港餐室（Mercy HK canteen）」，料最快9月開業，預計每月支出約50萬元，暫時籌募資金約180萬元，距離目標200萬元還差20萬元，他很希望社會各界人士能夠伸出援手，給予支持。

𠵱家疫情遠去，我哋計劃一下去開自己嘅餐廳，可以幫我哋服務更多人，例如冇飯食嘅人，出獄後冇工作嘅人，我哋會請佢哋工作，呢區有好多人冇地方坐低休息，希望我哋中心可以服務呢啲人。 「廟街神父」胡頌恆

胡頌恆神父與團體「慈悲香港」一班教徒，計劃將社區中心改為社區飯堂，名為「慈悲香港餐室」，免費派飯予區內弱勢社群。（林靄怡攝）

成立「慈悲香港餐室」 冀助釋囚自力更生

胡頌恆解釋，成立餐室為露宿者、更生人士提供工作機會，目前計劃僱用5位釋囚，助他們融入社會，逐步自力更生。同時，他希望為有需要人士提供免費飯餐，會每天派發逾200個飯盒，亦讓廟街的性工作者來「食平啲」。餐室亦設多張桌椅，盼可成為社區空間，讓街坊聚腳「唞吓」；他甚至留意到內地旅客來港後，較難找到吃飯的地方，故歡迎到訪廟街的內地旅客及內地團來光顧。

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餐室的另一特點是希望能以環保為理念，實行「走塑」，使用可循環再用飯盒和餐具，替代發泡膠飯盒和即棄餐具。食物種類方面，為迎合大部分人口味，而且方便製作，將以供應中式點心和水餃為主。

其實在開辦餐室前，「慈悲香港」一直與兩餸飯店「岱民廟街分店」合作，為長期有需要的人士派發一張飯卡，至今已派出200多張，持卡者可以到兩餸飯店免費取飯，費用由「慈悲香港」支付。胡神父期望日後餐室的營利也能支持「慈悲香港」服務運作，繼續為無家者、吸毒者、釋囚及外傭提供人道支援。

「慈悲香港」的社工梁美玲亦解釋，中心多年來一直致力為釋囚人士提供支援，冀幫助他們自力更生，說：「（釋囚）佢哋好需要工作，但係好多時佢哋未必可以喺出面搵得到工作，因為社會唔夠接納，有啲人會歧視，同埋佢哋喺監獄生活咗一段時間，出到嚟未必適應到社會生活。」

每周探監聆聽在囚人需要 28年風雨不改

在胡神父的信仰中，講求悔改、浪子回頭；在現實當中，他亦以生命影響生命。吸毒者受盡家人、甚至社會的遺棄，胡神父卻剛剛相反，經常探監，因此也有「監獄神父」之稱。

自1995年起，胡頌恆在大嶼山堂區服務期間，因為該區有石壁和蔴埔坪監獄、沙咀、塘福及芝麻灣懲教所，於是每逢星期五都會探監，勸導在囚人士，並抽時間回覆在囚人士的信件，聆聽他們的需要。

我特別關心坐監有吸毒問題嘅人，好多吸毒者佢哋出監獄或者出毒所好困難，因為冇人請佢哋、冇錢、好難搵地方住，或者有時屋企人唔要佢哋，佢哋好需要人幫手，冇人幫手佢哋好快就會再有毒品或者去做非法的事。 「廟街神父」胡頌恆

至2013年，胡神父在荔枝角收柙所探監時，發現獄中有30多名由非洲坦桑尼亞男子，全部是被毒販利用運毒來香港的「毒騾」，他說：「我問佢哋，點解你哋唔同朋友講唔好帶毒品嚟香港？」他後來幫部分「毒騾」撰寫家書，並上載至其個人網誌，勸喻非洲當地人不要被毒販利用，引起坦桑尼亞媒體關注。

走勻三大洲拯救「毒騾」 籲勿被毒販利用

胡神父當年發起這場「家書運動」，拯救了不少被當成販毒工具的「毒騾」，他走勻非洲、南美洲及亞洲多個毒品問題猖獗的國家和地區，探訪在香港坐牢的「毒騾」的當地家人，同時呼籲其他人不要被毒販利用。

「最危險係去南非約翰內斯堡同埋巴西聖保羅，我唔會夜晚出去危險地方，我時時望住後面，出去時又唔會帶護照，我用影印本，帶好少錢出去，會好小心。」胡神父憶述當年旅程中的點滴，其中一次在巴西聖保羅勸喻當地人期間，曾被人恐嚇威脅性命，他說：「嗰時佢哋蝦我，話如果仲想要命、護照同行李，就要我離開，好彩冇事！」雖然面對困難與危險，胡神父仍覺得那些旅程相當值得。

多年以來，胡神父聆聽過無數人的故事，最傷感是遇到生離死別，亦會為看見生命的改變而感動，但這刻最觸動到神父的心靈，是一個被遺棄的小生命。

見證生命萌芽 四個月大被遺棄女嬰觸動神父心靈

他從社工梁美玲手中抱起一名只有四個月大的泰國裔女嬰，露出溫柔慈祥的笑臉，一邊說着：「呢個BB好特別㗎，佢係3月17日出世，3月17日係愛爾蘭傳統聖派翠克節，所以我哋叫佢Patricia。」

胡神父十分疼愛Patricia，源於她的坎坷身世，其父母皆為吸毒者，胡神父有一次探監時，認識到在獄中的女嬰母親，當時女嬰仍在母親腹中，出生後便被父母遺棄，胡神父嘆道：「好可憐，個媽媽唔要呢個BB，佢係第四胎，有兩個小朋友已送去保良局，有一個喺爸爸嘅家人照顧，𠵱家我哋會暫時照顧呢個BB。」他指Patricia的母親目前因為吸毒，再被召回戒毒所，他會鼓勵這位媽媽獲釋後，可以接回Patricia，「我好希望個媽媽遲啲會照顧返個女！」

胡神父助人無數，原來暗藏一個小心願。他坦言很關心廟街，很同情在廟街工作的攤販，每日「朝桁晚拆」，說：「我覺得喺呢個街市做嘢嘅人好可憐，每日好辛苦，夜晚要收返個檔，好辛苦、好辛苦......」他稱過去曾向政府代表提出在廟街加建上蓋，最終被回覆以多個理由拒絕，令他大失所望，說：「如果有上蓋，例如由佐敦港鐵站到呢度（廟街），然後去油麻地港鐵站，遊客可以一路行過嚟，會好熱鬧㗎！」

胡頌恆尚有9年便屆香港神父85歲退休之齡，但他希望能繼續為社會大眾服務，笑說：「暫時我嘅健康幾好，感謝主，希望繼續做到85歲再決定！」

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