8月親子活動預告　週末放電好去處　眾樂童遊夏令營 [現場實況]

社會近期接連發生精神健康及家庭問題相關案件，加上疫情期間家庭問題積壓，引起大眾關注精神健康問題。香港01眾樂基金素來緊貼社會，迅促反應社會所需而作出支援，尤其關注兒童及青年身心發展，特意在今個暑假舉辦「眾樂童遊夏令營」，藉以凝聚慈善團體共同推廣關注情緒健康，並鼓勵家長以「正向教育」培養兒童及青年的正面思維。

「眾樂童遊夏令營」於2023年8月4日至6日，一連三日於荃灣D‧PARK舉行，免費入場。活動期間提供60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位，讓家長從一眾教育專家了解育兒心得，小朋友亦可透過互動體驗愉快學習，一家人更可欣賞表演及參與親子活動，增進親子感情。

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[現場實況]

香港家庭服福會的攤位帶來《唔罰可以嗎？》互動遊戲，亦安排註冊社工於 8月5日(星期六) 演講：「溫柔」+「堅定」教出正向好孩子，讓各位家長都能了解更多正向教養實戰小技巧。

心靈雞湯慈善基金的攤位，則有「雞湯大師 手工工作坊」

香港心理衞生會設立「全港抗抑鬱測試」，這項測試始於2012年，透過邀請全港市民填寫抑鬱測試問卷，了解本港市民的抑鬱狀況。而小朋友完成測試後，則可獲造型汽球一個。

和諧之家的攤位帶來兩個小遊戲，分別是「打開家鎖的幸福」的彩色沙漏飾品製作，小朋友親手為玻璃樽注入代表關懷、快樂時光等元素的顏色，製成自己的「理想的家」。另外一個就是「家我為你起」，在限時內疊高物品並維持至少3秒。

香港聖公會麥理浩夫人中心, MittyHandmade 在現場出售手工鈎織飾物，造型相當可愛。

博愛Cafe 帶來手工鳥結糖、雪花酥等小食之外，而在場的慈善義賣掛飾由婦女義工運用捲紙技術製成。

Joy Fusion (香港聖公會福利協會) 除了在互動空間設立巨型積木體驗遊戲，亦在慈善市集設立攤位進行慈善義賣。

主題講座及舞台表演時間表

節目內容因應實際情況而有所調動，按照現場安排作準。

週末精彩舞台節目 激發運動細胞：2024法國奧運比賽項目霹靂舞

多位重量級嘉賓將參與活動，包括三屆亞運金牌得主、育有一子的黃金寶，將分享運動如何培養積極正面的人生態度，並協助家長發掘子女的運動潛質。而即將代表香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員曾子驊 (B-Boy Think) 於開幕禮大展舞技，勢要將現埸氣氛推至最高點。

香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員，曾子驊 (B-Boy Think)。

多個慈善團體 群策群力帶來精彩節目

8月5日（星期六）緊接開幕禮的舞台節目有魔術表演，邀請到荃灣青年商會 Ivan Chong，他創立Magia 為不同年齡層的觀眾度身訂造表演及培訓課程。常見的魔術表演，一般是藉著「魔力」隔空將物品轉移到不同位置，但他的表演經常加入互動和意想不到的元素，務求讓觀眾能夠更投入、更歡樂。他計劃走到台下，向現場觀眾借取物件，施展魔法手段將物件變得更多、更具價值。而誰是當日的幸運兒？則有待當日揭曉！

互動工作坊 小朋友打卡之選 合力拼湊巨型「積木羊」

現場所有的巨型積木，均由Joy Fusion 提供組裝和布置服務，而三天的活動Joy Fusion 誠意帶來好玩工作坊，供8歲以上兒童發揮創意。參加者以小組形式進行，合力在限時內運用適合尺寸、數量和顏色的積木完成「積木羊」。Joy Fusion 期望通過遊戲表達一個核心信息：「即使這些積木看似平平無奇，只要用得其所、發揮所長，任何人都可以創作與別不同的作品」，相信定能為兒童帶來滿滿的成功感。【名額有限、需現場排隊輪候。】

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連場特式工作坊 齊做善事歡樂滿載

與孩子相處，要隨時留意孩子的情緒，用心聆聽他們的需要。就好像製作調溫朱古力，過程絕對不能馬虎。精品朱古力社企Hello Cocoa為現場家庭呈獻可可飲品工作坊，聘請SEN青年朱古力師教授參加者製作「可可朱古力飲品」，參加者現場購買可可粉後，運用阿茲特克帝國傳統木雕攪拌棒，製作原始味道的可可飲品。Hello Cocoa 亦分別提供厄瓜多爾75%純黑朱古力和牛奶朱古力以供選擇，最後也可運用研磨器磨碎台灣可可豆，為飲品加上點綴。

Hello Cocoa為現場家庭呈獻可可飲品工作坊

現場更有多間慈善機構和社會企業設計連場親子體驗工作坊，讓家長和子女寓學習於娛樂，包括：涼茶文化體驗工作坊、浮游花工作坊及親子體適能循環訓練等。[圖片只供參考，以現場供應作準]

星級教育專家擔任講座嘉賓 專業角度分享育兒之道

孩子成長路上，或會染上壞習慣，家長又可以如何協小朋友戒除？好習慣國際研究院營運總監黃紹堅為觀眾帶來親子小劇場，主題是「讓對方贏是喜劇」，將呈現孩子的生活日常，並邀請小朋友即場互動，希望他們從劇場中明白培養好習慣的重要性。同場主題公仔「慣慣」將會大唱兒歌，並會派發禮物，希望小朋友玩得盡興。

家長在教育小朋友時，難免會遇上困難，例如小朋友常發脾氣，該怎麼辦？小朋友讀書不專心，又可以如何解決？來自全港首個兒科催眠官方認證的培訓機構、有「催眠王子」之稱的專業催眠治療導師Charles Leung，將分享催眠治療如何改善兒童行為及情緒，幫助家長了解小朋友行為問題背後的成長困擾，有助兒童表達自我，排解情緒，改善壞習慣。

從小養成環保習慣 學習資源再分享

現場共有兩間慈善團體提供收集舊玩具服務，分別是香港基督教青年會「惜玩文化」計劃 (YMCA) 和基督教勵行會。香港基督教青年會「惜玩文化」YMCA 將在現場的互動空間部份 (草地)，設置「玩具藝術裝置」展品和「再生玩具畫」 Toy Paint 體驗工作坊。除此之外，其環保項目命名為「玩具漂流記」Toy Crossing，是鼓勵參加者帶一件整全而不再玩的玩具放漂（每人限帶一件），並在「放漂」枱上揀選一份喜歡的玩具，成為該玩具的新主人，過程中學習珍惜與分享的重要性達致資源共享。

而「惜玩文化」的環保項目命名為「玩具漂流記」Toy Crossing，是鼓勵參加者帶一件整全而不再玩的玩具放漂（每人限帶一件），並在「放漂」枱上揀選一份喜歡的玩具，成為該玩具的新主人，過程中學習珍惜與分享的重要性達致資源共享。

「再生玩具畫」工作坊需時30分鐘，參加者須完成「玩具工程師」義工服務，為二手玩具進行分類之後，才能獲資格升級再造部份。過程中將運用不整全的細小二手玩具創作獨一無二的「再生玩具畫」，享受藝術創作的過程同時為環保出一分力。【名額有限、需現場預約、滿額即止。】

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現場另一間慈善機構 - 基督教勵行會將於慈善市集內設置環保項目 - 綠創館提供「玩具「換」玩樂」舊玩具回收，所收集的物品須符合回收指引，此外，基督教勵行會為大家帶來「浮游花工作坊」，適合親子前來參與。

基督教勵行會 - 綠創館

攤位：玩具「換」玩樂



舊玩具回收指引

1. 回收之玩具必須八成新或以上

2. 乾淨整潔

3. 完整及配件齊備



接受：毛公仔/玩偶 （50厘米）、棋盤玩具、紙牌遊戲、積木、拼圖遊戲、小型玩具車及模型等。

不接受：殘缺、色情、暴力、有食物及大型玩具等。



關注健康教育 兒童脊科、眼科體驗遊戲

兒童情緒健康固然重，但子女的成長過程中，身體健康也不容忽視。假如家長能在子女發育期間，及早發現並糾正他們的日常習慣，對預防和控制兩類疾病確有莫大幫助。兒童及青少年常見的疾病包括寒背和近視，活動邀請到兒童脊科基金，提供免費電腦程式體態分析給參加者，讓他們知道自己的體態情況。例如有否寒背、頭部盤骨前傾等問題。除此之外，更有護脊運動資訊、脊科護理服務介紹及護脊小遊戲可免費遊玩。而眼睛健康基金則帶來「不同眼疾遊戲體驗」，讓父母和子女在輕鬆愉快的環境下，認識不同眼疾並注意自己的眼睛健康，歡迎大家前來參與！

讓公眾抒解抑壓情緒 攜手宣揚正向及精神健康教育

活動獲得多間本地慈善團體支持，包括香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衞生會，以及香港小童群益會等，均一同參與慈善市集及舞台表演，攜手宣揚正向教育及推廣精神健康教育。

眾樂童遊夏令營 2023年8月4至6日

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眾樂童遊夏令營

日期：2023年8月4日至6日（星期五至日）

時間：中午12時至下午8時

地點：荃灣D‧PARK L1中庭



策略夥伴：《香港01》

支持機構： (排名不分先後)

香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衛生會、香港小童群益會、細蚊媽咪



參與機構： (排名不分先後)

Hello Cocoa、Joy Fusion、Let's Chill Massage、山.海.關.、光咖啡、和諧之家、心靈雞湯慈善基金會、兒童脊科基金、博愛Café、基督教勵行會、基督教家庭服務中心、香港心理衞生會、香港家庭福利會、香港基督教青年會「惜玩文化」、香港聖公會麥理浩夫人中心、眼睛健康基金



表演單位及參與機構： (排名不分先後)

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