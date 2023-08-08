調查揭有90歲長者做清潔工　70歲翁日做兩份　等做膝頭手術逾9年

今年70歲清潔工成哥現時做兩份工，每日工時超過13個小時，月入約2萬元，他形容每日「做到冇停手」，感到「完全唔將工人當係人，坐低飲水都會畀人影相畀老闆睇。」他因工作導致膝頭受損，吃止痛藥成了每日常餐，有時一夜只睡兩個小時便痛到醒，在公立醫院排骨科手術將近9年仍未知何時可做手術，他引述醫生說：「唔單止我哋呢一間公立醫院要等咁耐。」



關注草根生活聯盟今日（8日）公布清潔工人身體勞損和工作狀況問卷調查報告，受訪者年齡介乎21至90歲，當中九成表示身體出現長達2星期以上的疼痛。聯盟建議當局應加強外展工作，提供清潔工勞損及痛症治療服務的流動中醫車。



受訪清潔工21至90歲 半數過去一年曾因工受傷

「關注草根生活聯盟」於今年7月17日至8月1日訪問了旺角區及深水埗區210名外判及自僱清潔工，年齡介乎21至90歲，了解他們的身體勞損、工作狀況及接受醫療服務支援的情況。

關草聯調查員黃兆璋表示，調查發現，近九成受訪清潔工表示，過去一年曾因工作出現長達2星期以上的疼痛，包括疲勞、酸痛、發麻、刺痛等不舒服，或關節活動受到限制。

超過六成受訪清潔工友表示，平均每日需要不斷重複使用手、腳、腰間提舉和推拉工作佔6小時至9小時，其中有98.9%受訪工友認為，出現身體疼痛等情況與工作環境和職業姿勢相關。

結果顯示，超過一半人更在過去一年曾因工受傷。最常見的受傷原因是被垃圾割傷/鎅傷，佔48.4%；其次是搬運垃圾時受傷，佔36.6%。最常見身體勞損部位則是手臂、膝蓋、肩膀及腰背等。

關草聯調查員黃兆璋（左）表示，調查發現近九成受訪清潔工表示，過去一年曾因工作出現長達2星期以上的疼痛。（林靄怡攝）

逾半清潔工友並無就痛症情況求醫

調查顯示，近半數受訪者表示，沒有治療或為紓緩以上身體疼痛或關節活動限制問題選擇求醫，主要原因是工作太忙、沒有時間及費用太高。其中7成清潔工反映過去身體不適也照常上班，當中有7成表示，因擔心不工作就沒有收入；近8成以上表示，過去沒有參加過有關身體保健培訓和職業培訓。

黃兆璋表示，超過一半受訪者表示，對地區康健中心、職業健康診所和普通科門診的服務並不認識，當中更有82.2%受訪者表示他們沒有途徑認識以上服務。結果反映，工友對於現時本港所提供的醫療認識程度不足。

70歲清潔工因工勞損 輪候手術等9年

今年70歲清潔工成哥同時在康文署、食環署兼任兩份工作，每日上班時間超過13個小時，日常工作包括清潔廁所、球場、花叢等，收入約2萬元。他表示，工作量多，每日「做到冇停手」，「10個鐘頭都做唔完，完全唔將工人當係人，坐低飲水都會畀人影相畀老闆睇。」

他因工作導致膝頭受損，每日需要服食不同的藥物止痛，夜晚有時睡兩個小時便痛到醒，心情亦受到影響，沒心機上班。他在公立醫院排骨科手術將近9年，期間又遇到醫生說：「香港800幾萬人，唔單止我哋呢一間公立醫院要等咁耐。」他唯一願望是希望政府可盡快安排手術，解決勞損所遭受的折磨。

關注草根生活聯盟代表許垣桓建議，政府應加強外展工作，提供清潔工勞損及痛症治療服務的流動中醫車；其次應提升社區資源主動性，增加清潔工健康管理意識。（林靄怡攝）

建議當局提升社區資源主動性

關注草根生活聯盟代表許垣桓建議，政府應加強外展工作，提供清潔工勞損及痛症治療服務的流動中醫車；其次應提升社區資源主動性，增加清潔工健康管理意識，例如在社區推廣疾病預防和「一人一家庭醫生」的概念，主動提供相關的健康管理支援。」

她又促請當局應加強公眾教育，讓市民了解正確的垃圾處理方式，並建議政府可豁免物理治療服務需醫生轉介的要求。