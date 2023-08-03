防中暑指引落實兩個多月　近半成清潔工不知道　團體促政府多講解

勞工處5月中推出《預防工作時中暑指引》及三個級別的暑熱警告，以提醒僱主為員工採取避暑措施。關注草根生活聯盟今早（3日）公布，清潔工對指引的意見及現況調查報告，結果發現近半成工友不知道指引存在，逾7成工友不會按指引休息，認為工作量過多使他們無法跟從指引，建議政府檢視清潔工人手比例，並制定在職培訓講解指引內容及預防中暑的方法。



關注草根生活聯盟的調查顯示，有近一半的清潔工不知道有暑熱指引。（鄧穎欣攝）

逾七成工友不跟指引 因工作量過多

聯盟於上月14日至23日就《預防工作時中暑指引》調查，以問卷方式在旺角站訪問104位清潔工，獲得96份有效數據，當中近8成受訪工友在戶外工作。調查結果顯示，近半成（47.9%）受訪工友不知道暑熱指引；即使餘下約5成2的受訪工友知悉指引存在，當中有超過7成（73.1%）工友不會完全跟從指引，主因是工作量太多。

聯盟的調查員鍾卓穎表示，是次調查發現該指引宣傳力不足，大部分清潔工不了解指引中的工種等級和自己所屬的級別，甚至更一半工友不知道指引存在。她又表示，現時指引工種分類單一，未能涵蓋清潔中的所有工種，如滅鼠、掃街、商車、水車等。

她亦指出，8成工友需要在露天工作7小時或以上，以及9成工友垃圾站工作7小時或以上，反映工友須長期在酷熱環境下工作，並且工友普遍年紀大（41歲以上），他們容易隨年紀增長而出現健康問題，例如如排汗困難，再加上自身的長期病，使他們中暑的危機增加。

聯盟建議政府可將年齡納入防中暑指引的考慮範圍。（鄧穎欣攝）

聯盟倡政府直接了解清潔工需求 將年齡納入指引考慮

鍾卓穎重點指出，清潔工的工作量為最嚴重問題，他們認為即使休息後仍然要用相同時間或超時完成工作，故寧願不休息早點做完工作。她又認為，龐大的工作量導致工友無法跟從及執行整個指引，指他們工作期間已無法額外抽出時間休息，再者政府現時主要透過手機發放通知，惟工友日常工作很少時間看手機，結果他們未能獲得最新情況而按指引休息。

有見及此，聯盟提出四項建議，包括安排清潔工於工作時間內舉辦在職培訓；政府直接接觸不同工種的清潔工，以理解他們實際需要；修訂暑熱指引，將年齡及公司納入指引考慮範圍內；政府及相關部門盡快檢討清潔工的工作量，調配適當人手比例。

問到會否建議政府強制立法，聯盟代表許垣桓回應指現時較難立法，因為指引分類複雜，難以讓各界人士掌握，又指資方有責任為工友配置解暑裝備。她又表示，面對人手短缺都是加薪、改變工作環境等，吸引更多人入行。

至於會否建議業界定立統一標準指引，許垣垣表示要以前線清潔工的意願及實際情況為先，直言資方未必願意員工「抖咁多」。