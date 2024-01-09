話劇真人真事道盡兩代港人掙扎　活得好不好　只一念之差

生意人何金榮是1980年代工廠老闆，還不到30歲，因到內地擴充生意遇人不淑，欠下巨債。他之後東山再起，繼續在香港經營工廠生意至退休。他慶幸自己當年懸崖勒馬，讓自己人生故事可以繼續寫下去。



現年20歲小茹在單親家庭環境成長，媽媽獨力湊大她以及弟弟，離開了的爸爸欠下債務卻要媽媽攤還，更每個月伸手問媽媽借錢，喜愛演劇的小茹，以往不喜愛「聽人講嘢」，透過演出學懂接納不同人的意見，並提升了自己溝通能力。



小茹的家庭故事，以及金榮的人生大起跌，或多或少在大家的身邊出現過、聽過甚至經歷過。他們的故事，成為中英劇團賽長幼共融口述歷史戲劇《漂流獨白》的內容，並由他們本人親自演出自己的經歷，表達感受。



何金榮是一個典型「獅子山下」的故事。他回憶時坦言自己讀不到書，但有小聰明，由學師做起，憑個人能力及努力向上游，1976年，21歲的他在唐樓一個單位開了小工廠做工模，一下子擴充搬到葵涌工業區。他工廠為香港一些日用品及鐘錶公司設計及製作工模，生意撈得風生水起。後來，因應內地改革開放，金榮決意到大陸擴充生意，卻遇人不淑，生意急速敗壞，欠下58萬元的債，當年他用作員工宿舍的美孚新邨單位，一層才28萬元，換言之，他欠下超過兩層樓的債。

一念之差 改寫人生

「當年風光一晚食餐飯豪氣可以吃數千元（當年打工仔大多月入不足一千），好誇張。」及至後來「每日都有人來追債，會被人夾走」，經歷被執達吏封廠、沒錢交電費、老婆要做製衣幫補家計……由天堂下至地獄，在太太、工場兄弟甚至鄰居的支持下，「再那裡跌倒那裡起身」，東山再起，繼續在香港經營工廠生意至退休。他慶幸自己當年懸崖勒馬，讓自己人生故事可以繼續寫下去，感到親情友情的彌足珍貴。

香港人奮鬥故事不只有老一輩專美。現年20歲的「千禧後」小茹喜愛戲劇，希望透過舞台上的演出不同角色，尋找一個真正的自己。現實中的小茹於單親家庭環境成長，媽媽獨力湊大她以及弟弟，離開了的爸爸欠下債務卻要媽媽攤還，更每個月伸手問媽媽借錢，成為小茹了一家重擔。一家三口亦經常因為金錢爭執，「開口埋口講錢」；而壓力大大、情緒經常不穩、有嚴重潔癖的媽媽，更因為「垃圾桶有垃圾」（難道垃圾桶要沒垃圾？），半夜睡夢時份，將垃圾直接傾倒到小茹的房間中發洩…

小茹的家庭故事，以及金榮的人生大起跌，或多或少在大家的身邊出現過、聽過甚至經歷過。他們的故事，成為中英劇團賽長幼共融口述歷史戲劇《漂流獨白》的內容，並由他們本人親自演出自己的經歷，表達感受。

小茹：演出讓我釋懷

如此赤裸裸地「自揭瘡疤」，小茹反而不感到難堪，更加透過劇本演繹明白更多媽媽：「導演以及飾演我媽媽的Irene，都會嘗試從我媽媽的角度出發，理解我媽媽行為背後的原因。我很愛她，不討厭她，可能我在某個位置做得不好。當遇上一些問題時，會更加冷靜地去應對。」小茹坦言她與媽媽的溝通好了。多點了解，多點體諒，生活也逐漸和諧：「她再不是我心目中無理取鬧的媽媽。」換位思考，想法不同，就已經有不同的結果。

小茹不希望她的故事讓觀眾認為她「好慘」，因為比自己慘的可能更多，希望故事可以「衝擊」香港這個金錢掛帥的社會，錢不是表達愛的唯一方式：「那怕只是閑話家常，多點關懷問候，認同一下家人。」這也許是年輕一代認為重要的東西。

喜愛演劇的小茹，以往不喜愛「聽人講嘢」，透過演出學懂接納不同人的意見，並提升了自己溝通能力。參與推動長幼共融的戲劇，也讓小茹了解更多長輩。小茹感謝長輩分享的人生經歷，亦知道長輩們一直都關心自己，會擔心自己演出「重提舊事」影響心情等等：「他們像朋友多過像一個『長輩』。」

何金榮的故事，從起飛到跌倒，再跌倒後站起來。金榮想透過戲劇親身的故事去告訴大家，只要不放棄，辦法總比困難多。多得自己當年懸崖勒馬，人生的故事才得以繼續（相片由被訪者提供）

獅子山精神沒了？ 只是世代奮鬥方式不同

很多年輕人都抱有理想，亦有不同的能力。作為典型「獅子山下」一員的金榮，經歷數十年香港發展及社會變化，認為香港人的靈活變通從不缺席，並在這套劇活靈活現：「劇中我與三位年輕人一起做戲，我感到年輕人對喜愛的事非常上心，肯去拚搏以及有冒險精神。」他也坦言社會有不少聲音，看得年輕人很差，其實不然，香港依然存著希望：「我們的劇在訴說香港人大大小小的故事，演繹出香港人不少良好的特質，其實一直存在香港人的心坎。」金榮希望可以讓香港人多一點歸屬感，才會愛護這片土地以及作出貢獻：「香港其實是一個福地，到現在都係。」

劇要共融 兩代演員先共融

香港歷代滄桑，都濃縮在每個家庭及個人為生活理想而打拚的軌跡當中。中英劇團透過賽馬會「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃，將收集回來多個親身經歷編寫成劇本，再由他們親自在台上演出。《漂流獨白》約40位長幼演員參與，透過不同單元，去訴說他們的故事。除了何金榮及小茹，還有留在異鄉的婦人、迷失於教育的老師、見證金股齊鳴的各行各業的人士等等，並以不同敘事手法或表演形式呈現。

導演邱瑞雯表示，這戲劇將社會不同階層、性格以及背景的群體雲集劇中，可作為香港多元的縮影，並道盡現在與未來的不安，理想與現實的落差，同時希望香港人在這個躁動的城市當中，作為獨立個體，如何在歷史巨輪當中找到自己的位置：「透過演員的真誠，有些故事即使很沉重，但即使身處困難、失敗，依然有勇氣繼續為理想奮鬥。透過種種故事，也希望讓觀眾感受到他們並不孤單。」

中英劇團2017年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，展開獅子山傳耆口述歷史戲劇計劃，《漂流獨白》早前公映，可瀏覽以下網址https://www.westkowloon.hk/tc/event/drifters-monologues-jockey-club-once-under-lion-rock-oral-history-theatre?tab=overview