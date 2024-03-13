女護理員換片令八旬老婦骨折需截肢　官稱不幸判社服令 160小時

六旬女護理員替87歲女院友換尿片時疑用力過度，令院友左大腿骨折，其後需要截肢。護理員經審訊後，被裁定較輕的傷人罪成。案件今（14日）在區域法院判刑，法官指本案事件實屬不幸，量刑時不能忽視傷者的傷勢，考慮到被告和事主無仇無怨，只是一時鹵莽用力過猛犯案，重犯機會低，亦有悔意，判護理員160小時社會服務令。



女被告劉桂芳(68歲)，原被控於2022年3月22日，在新界大埔養和護老院非法及惡意傷害女事主蘇興妹（案發時87歲）。經審訊後，法官認為院友傷勢由被告造成，但不肯定被告否具意圖，因此裁定該蓄意傷人罪不成立，但較輕的傷人罪則成立。

女被告劉桂芳被裁定傷人罪成判社會服務令160小時。

官稱本案是不幸事件

暫委法官鄭念慈判刑指，本案是一宗不幸事件，被告和事主無仇無怨，只是因一時鹵莽而用力太大，終引致事主須截肢，但法庭仍不能忽視傷者的傷勢。鄭官另考慮到，被告已是68歲，獲過去照顧患者的親友撰寫求情信，亦沒有相關襲擊前科。

被還柙14天已有深刻教訓

鄭官續指，被告現時因年紀和本案已沒有再工作，其重犯機會低。加上，被告雖然不認罪，但她原本被控的蓄意傷人罪，早前已被裁定罪脫。另被告對導致事主受傷有歉意，過去14日的還押亦屬深刻教訓，終判其160小時社會服務令。

事主有認知障礙沒自理能力

控方案情指，事主患有認知障礙症，長期臥床，沒有自理能力。於2022年3月21至22日，只有被告和另一名護理員當夜更。早更的護理員協助事主洗澡時，發現事主左大腿腫脹，少許骨凸出皮膚，隨即把她送院治理。

被告為事主換片時聽到噗一聲

被告被捕後在警誡下稱：「我無蓄意傷害佢。」她在錄影會面承認替事主換尿片時，曾捉住事主的左腳板及分開雙腿，又用力推事主向左方，事主掙扎並腳踢被告。期間，事主左額撞牆，左腳骨頭更發出「噗」一聲，叫喊「哎吔」示意痛楚。惟因事主沒有哭泣吵鬧，她以為事主無恙。

案件編號：DCCC 501/ 2022