米芝蓮｜台式餐廳入選指南　台男鑽研家鄉滷肉飯　荃灣打響名堂

每個晚飯時分，荃灣「台蔡滷肉飯」門外總會有長長人龍等候入座。開業短短兩年已有不少的熟客捧場，今日更入選了《2024米芝蓮指南》，靠的是一碗耐心炮製滷肉飯。



店主Sam是台北人，早年為了香港的女友來港，曾在西餐廳打工，但為了在香港可以一嚐到正宗台式菜，在2022年決心創業，不過，香港的租金及人工是最大挑戰，他形容這是一場「賭博」，如今門外的人龍正是「鐵證」，證明他賭對了。



曾一度想成為米芝蓮大廚的Sam，經過種種經歷後，心態亦有所不同，只希望「做好每一個食物，每一個細節」，看到食客在品嘗自家食物後滿足的笑容，至為重要。



近年本港有不少餐廳主打台式菜，但要吃到正宗的台灣口味卻不是易事。位於荃灣海壩街的台蔡滷肉飯店主Sam本身是台灣人，早年在台灣結識了一名香港女友後，選擇了愛情而放棄了台灣主廚職位，隻身來到香港。他笑言，初來報到時面對狹窄的居住環境、節奏急速的步伐，亦曾感到無所適從，「看到大家都坐地鐵上跑，（還以為）發生甚麼事了。」

Sam最終仍是在香港留下來，並在西餐廳找到廚師的工作，但來港五六年後，想念台灣菜的他，找遍了香港的台灣菜餐廳卻仍找不到家鄉的口味，故萌生了自己開店的念頭。他透露，剛創業念頭時，女朋友是「一半支持、一半擔心」，因兩人並非很富有，擔心在租金人工昂貴下會失敗告終，形容開店是一場「賭博」，如果最終不成功就回去打工。

幸好，現時每晚店外都有人龍排隊，餐廳今日更入選了《2024米芝蓮指南》正是「鐵證」，證明了他賭對了。他笑言，當收到客人傳來的入選消息時被嚇到，因為一直以來為米芝蓮都是頒給fine dining（精緻餐飲）的餐廳，故沒有想到自己餐廳有一日會入選「一方面開心，一方面感到壓力很大」。

店內的招牌菜式就是滷肉飯及九層塔鹽酥雞，Sam透露在開業之前，在自己家中已開始鑽研滷肉飯的秘方，但發現總是與台灣口味不同，故後來就改用了台灣調味品。除了調味品外，在用料方面Sam亦格外用心，以滷肉飯為例，他每日早上着手為滷肉飯準備，炒香料、炒豬肉及燉煮就要用上四個小時；而鹽酥雞更是在早一日已開始釀製，務求可以更入味。他又指，每到晚上八時便會開始點算門外人數，因不希望出現「超賣」情況，確保食物的質素。

曾想希望做米芝蓮大廚的他，被問到今日是否算是「 圓夢」，他則指，現時的目標早已不是米芝蓮，反而是希望「做好每一個食物，每一個細節」，因看到食客在品嘗自家食物後滿足的笑容，對其而言更為重要。他又透露，未來有分開店的打算，但暫時仍是計劃當中，暫未有選址。