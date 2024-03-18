青衣趙曾學韞小學下學年獲派0班小一　家長：睇定啲才定是否轉校

創校30多年的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，據悉下學年小一「獲派0班」，未能獲開辦資助小一班級，再度面臨「殺校」。學校管理層和辦學團體仁濟醫院代表下午約5時起，先後召開內部會議和家長會作出交代。有家長稱會繼續觀望學校發展「睇定啲」再決定是否轉校，另有家長表示仍對學校收生足夠有信心。



仁濟醫院董事局表示，辦學團體與趙小法團校董會現正就教育局提供的多個方案進行研究，會於本年3月25日或之前向教育局提交學校發展方案的申請。



▼3月18日 仁濟醫院趙曾學韞小學家長會▼



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小二家長：小朋友就讀小一時已因搬家轉校一次

有出席家長會的二年級學生家長譚小姐表示，對於學校未來發展方向是否合併或申請視學，校方會上稱會在討論過後再通知家長，另外會加強宣傳及增加校內參觀活動。她表示，先前因搬家，小朋友就讀小一時轉校，而現時就讀的學校雖有轉變，但會存觀望態度「睇定啲」，再決定是否轉校。

校長幾個月前離任 校方將有新校長上任

譚小姐透露，學校校長陳奕鑫約幾個月前離任，校方在家長會上交代將有新校長上任，亦稱因小朋友先前就讀的學校出現過校長更替及轉校，認為「好多嘢都無話整定係六年讀一間小學。」

她認為學校並非很差，因家長可以隨時與老師、校長溝通有關小朋友的情況，而學校操場、圖書館等設施全部經過翻新。對於學校「好小班」的看法，她則說：「一個老師對四十個、廿五個、三十個學生，定係一個老師對十個學生，關愛程度同時間可以付出幾多呢？」

家長：教師團體對待學生很有愛心及因材施教

四年級學生家長謝小姐透露，會上有講解學校的如常運作、未來新校長推行的教學措施。她透露會上校方有交代對於下學年開「0班」小一消息，被問及對小朋友有何影響，校方表示目前會如常運作。她並不擔心被殺校，認為教師團體對待學生很有愛心及因材施教。對於學校下學年能否收生足夠，她指近年人口下降，但仍對學校有信心。

▼2023年2月20日「趙小伙頭智多星」家校活動▼



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仁濟董事局：將向教育局提交學校發展方案申請

仁濟醫院董事局回覆查詢表示，仁濟醫院趙曾學韞小學接獲教育局通知，在2024/25學年未能獲資助開辦小一班級。辦學團體與趙小法團校董會現正就教育局提供的多個方案進行研究，並與各持份者（包括教職員及家長）保持溝通，以確保學校運作正常及學生的福祉得到最大的保障。學校會於本年3月25日或之前向教育局提交學校發展方案的申請。