殺校｜青衣趙曾學韞小學下學年獲派0班小一　校方召開家長會交代

教育局本月初向全港學校發開班信，當中有一間小學下學年「獲派0班」，未能獲資助開辦小一班級，跌入「殺校」危機，據悉是位於青衣、創立三十多年的仁濟醫院趙曾學韞小學。學校管理層和辦學團體仁濟醫院代表下午約五時起，先後召開內部會議和家長會作出交代，校監趙曾學韞、仁濟醫院總裁李一新、仁濟教育部黃偉傑等均有出席。



位於青衣、創立三十多年的仁濟醫院趙曾學韞小學，下學年遭教育局「派0班」。（資料圖片／林靄怡攝）

位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學於1989 年創立，屬於資助小學，辦學團體為仁濟醫院。根據《小學概覽2023》，該校於2022/23學年開設共十班，其中小一級開辦一班。趙曾學韞小學曾於2006年面臨殺校危機，在自行分配學位首階段僅收到數名學生，當年時任校長伍美英動用累計百萬元儲備救亡，直到第二階段獲二十多人報讀，而解除殺校危機。