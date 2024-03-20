趙曾學韞小學下周一前須交方案救亡　鄧飛稱停辦損教育形象倡合併

有35年歷史、位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學，因派位收生不足，下學年獲教育局派0班小一，即不能開辦資助小一班，校方須於下周一（25日）或之前向局方提交發展方案申請，以決定未來路向。



選委會立法會議員、教聯會副主席鄧飛今早（20日）接受港台訪問時表示，隨著本港結構性人口下降，教育界有心理準備面臨收生不足問題，惟停辦有損香港教育形象，希望校方考慮可與其他學校合併。



選委會立法會議員鄧飛認為，停辦有損教育界形象，倡議學校與其他學校合併。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼3月18日 仁濟醫院趙曾學韞小學家長會▼



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鄧飛在節目《千禧年代》稱，香港結構性人口下降，教育界對整個趨勢有心理準備，去年教育局向5間小學「派0班」小一，今年再有學校獲派0班，形容「多少都預計之中」，對情況不見樂觀。

對於趙小最終會否選擇轉為私校，或申請私營小一等，鄧飛表示，要視乎校董會取向、與所在地區決定，學校即使可保持教學水準，若無家長挑選，最終仍難解決問題。他指，最差情況是選擇停辦，因會有損香港教育形象，期望校方可考慮與其他學校合併。

倡勿以小一收生決定是否殺校

他提到，中小學現時有機制平衡班級數量，以一年班的開班人數取決學校班數，又要求各級班數相約，現時小一適齡人口不足，卻新增「高才通」等插班生，令班級人數出現「倒金字塔」。

他建議，在尋找其他生源時，教育局亦應按人口平衡相關機制，不應只依據小一收生情況，決定學校是否符合資助小學資格。