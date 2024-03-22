女侍應涉擲汽油彈罪成　指原審官審訊時如加入格鬥場　裁上訴得直

女侍應涉2020年在油麻地投汽油彈等，包括她等6男女被捕，其餘5人都認罪，只有她經審訊後被裁定罪成，判囚34個月。她不服裁決，指原審法官練錦鴻審訊時對她不公，控方證人作供時加入追問，超越澄清界線，女侍應自辯時，不但發訕笑聲，又指她浪費時間，形容練官似加入了格鬥場，失去應有的中立。上訴庭看過審訊時的謄本，認為女侍應庭上所受待遇，確給人「一定的反差感」，雖然控方整體證據強，但被告未有得到公平的審訊，裁定她上訴得直，但要她繼續還柙，待控辯雙方提交陳詞以決定是否需重審。



上訴人林天詠（23歲，侍應），被裁定縱火及管有物品意圖摧毀財產兩罪罪成，指她於2020年2月4日，在油麻地投汽油彈，及在同區的Casa Deluxe Hote的房間內，與他人藏有汽油彈及汽油等物品，被判囚34個月。

上訴人林天詠指原審官在審訊時厚此薄彼，對她不公，在上訴庭裁定得直。（資料圖片）

追問控方證人超越澄清界線

代表林的律師在上訴曾形容，原審法官練錦鴻審訊時如同「進入格鬥場（descend into the arena）」，並羅列18個例子，指他追問控方證人的程度，遠超澄清的界線，甚至取代主控的角色。相反林自辯時，又指她浪費時間，完全沒顧及林的精神狀態，更對她的供詞發出訕笑，失去應有的中立。

自備頭型公仔供警員作說明

上訴庭的法官指，根據審訊時的錄音謄本，警員作供時練官自行發問的問題，明顯非為澄清，這情況更維持了約30頁，控方只在間中插進兩三句；就蒙面物品議題，練官反覆追問警員之餘，並自備頭型公仔，讓警員說明當時見到那一種蒙面用品，但這細節其實不太重要。

上訴庭也指區院法官法官練錦鴻是有經驗法官，但在控方明顯有誤，辯方亦有投訴下，仍然置之不理，表示費解。(資料圖片)

表現態度似暗指林在迴避問題

相反，林自辯時，練官多次就其證供時的態度，如說：「答問題！」、「你講乜嘢呀？我唔明呀！」及「你唔清楚呀?」等，似暗指林在迴避問題、不知所云和說法不可思議等，而且非每次批評都有道理。最極端的一次，林情緒不穩，辯方律師要求法庭「畀少少時間」，練官卻說：「畀埋紙巾佢，請繼續回答問題」和「我而家咪畀緊時間佢囉。」把辯方拒斥回去。上訴庭認為，林得到的待遇與警員作供相比，確實給人「一定的反差感」。

准控方結案陳詞享最後發言權

此外，辯方亦有投訴指練官處理其他同案被告的判刑時，毫不顧忌地提到討論林的角色，又沒要求控方將案情中提及林的部份剔除。辯方雖曾作迴避申該，但遭練官拒絕，又容許控方在結案陳詞時享有辯方的「最後發言權」。

經驗法官卻沒叫控方修改案情

上訴庭稱就這項投訴，控方亦須負責，但不代表練官沒有可質疑之處，他是經驗豐富的法官，理應知道控方製作其他被告的同意案情時，沒按程序隱去不認罪被告的姓名，亦無要求控方修改；辯方作出迴避申請，也沒有，實在令人難以理解。

多番逆著判例而行

此外，練官裁決時曾解釋為了「簡化案件流程」，和「希望認罪被告盡快重新計劃人生」，提前處理其他被告的判刑。上訴庭認為其解釋反令人覺得，他是不是因為什麼理由，刻意逆着判例而行。同樣地，辯方享「最後發言權」是極其基本的事，控方沒有守好這個界線，練官卻視若無睹，完全不給辯方補救機會，直接將林定罪，令人懷疑他是否覺得不聽辯方說法也罷。

控方整體證據強但林未獲公平審訊

上訴庭認為，綜合前述情況，練官做法很難令人不懷疑，法庭是否認為本案證據確鑿，林選擇不認罪純屬浪費時間，覺得毋須認真審視她的辯護理由，雖然控方整體證據強，但林也未獲公平審訊，故裁定她上訴得直。

案件編號：CACC184/2022