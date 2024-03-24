今日必看8分鐘｜賊男45秒偷走$6000｜最熱3月行山男中暑送院

天眼直擊｜賊男趁筲箕灣燒臘店無人看守 45秒四度落手偷走$6000

筲箕灣發生竊案。前日（22日）下午，一名男子施然進入金華街21號地下一間燒味舖，偷走櫃枱6,000元現金後逃去。店方事後報警，並將閉路電視片段放上網緝賊，可見一名手持樽裝飲料、身穿黑衫黑褲的男子入店後左右張望，趁無人為意時兩度取走錢箱內的現鈔，離去之時又食髓知味折返，第三度取走錢箱鈔票，最後更大膽拉開抽屜，掠走一大疊現鈔才離去，偷竊全程約45秒。

深水埗賓利房車與貨van相撞 貨van司機一度被困

今日（24日）上午11時16分，深水埗通州街及欽州街交界，一輛賓利房車與客貨車相撞，客貨車司機被困車內，需由消防員將他拉出。

現場消息指，賓利沿欽洲西街向西九龍中心方向行駛，駛至通州街交界處，撞到一架向大角咀方向行駛的貨VAN。賓利左邊車頭撞貨VAN右邊車頭，碎片散落一地，兩名司機雙雙送院。警方正調查意外原因，不排除有人衝燈肇禍。

周六北上錄40萬港人離境 31.3萬人北上創今年新高

昨日是3月23日，港人出境及北上數字創新高，入境處數字顯示，昨日有超過40萬港人出境，當中31.3萬人次北上，兩者均為今年首三個月高峰，經機場離境的港人亦按周上升55%錄4.1萬人次。昨日訪港旅客錄17萬人次，當中13.6萬人次為內地客，北上南下逆差錄17.6萬人次。

天文台下午2時錄得31.5度 再破有紀錄以來3月最高溫紀錄

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，本港今日（24日）天氣炎熱，在下午約1時，天文台總部錄得最高氣溫30.3度，是自1884年有記錄以來3月份的最高氣溫，其後2時再升至31.5度，再推高紀錄。對上一次最高溫的3月，已是1973年的3月31日，當天最高溫錄得30.1度，紀錄維持了50年，終於在今日打破。

天文台亦修訂九日天氣預測，明天（25日）調高最高氣溫預測，由原本預計最高27度，調升至最高30度，將會是今年最高溫的一天。

高溫下47歲男子行馬大石澗疑中暑 昏迷送院搶救

今（24日）午1時04分，警方接獲馬鞍山馬大石澗有人報案，指其友人於行山間不適，懷疑中暑後昏迷。政府飛行服務隊接報到場救援，發現該名姓陳男子（47歲）依然不醒，但有呼吸脈博，由直升機救起被送往東區醫院搶救。消息稱，事主今早10時開始，與另外3名友人參加野外定向活動，由三眼洞向青蛙石出發，期間不適暈倒抽搐。

北角英皇道珠寶店再三遭淋油 店主感詫異冀警方盡快破案

北角英皇道293號地下一間珠寶店，今早（24日）熟客經過時發現店面招牌和鐵閘被人淋潑紅油，立即通知負責人前來了解。店主柯先生今次是第二度被淋油，珠寶店沒有欠債或與人結緣，坦言「我哋做二十幾年都係以信譽、以和為貴，我覺得（被淋油）好不可思議啦」，希望警方盡早調查案件原因。

灣仔寵物犬疑誤食老鼠藥死亡 愛協職員及警員到場調查

今（24日）早7時許，警方接獲一名外籍女子報案，指懷疑其寵物狗灣仔峽道6號富怡閣一個花園內誤食毒藥，報案求助。警方及愛協職員接報到場，發現該隻成年女唐狗已死亡，初步調查後未有發現有毒食物，愛協職員帶走唐狗遺體，正調查事件。現場消息指附近貼有告示，指有放置有毒鼠餌，不排除狗隻曾誤食鼠餌。

急求肝｜37歲蔡誠輝肝衰竭命懸一線 蔡媽媽：睇到佢咁真係好心噏

37歲男病人蔡誠輝因肝臟嚴重衰竭，現急求A+血型肝續命。蔡媽媽形容兒子無不良嗜好，不煙不酒，更是一名孝順仔，會定時致電關心她「食咗飯未」，又叮囑添衣保暖，如今愛兒命懸一線，令她焦急如焚，懇求善心人捐肝，幫助愛兒度過難關，日後繼續貢獻社會，亦盼望兩母子可以再次出外旅行。蔡媽媽說：「我同阿仔相依為命，都唔知點幫到佢好，睇到佢真係好心噏。」

移民英國心淡 港男力數移英港人2大罪狀：叫外國人點尊重你呢

移民後語言也是須考慮問題之一。有移民英國港男就在討論區分享移民數年「最大感慨」，提到遇到2名香港人，對方卻嘲笑廣東話，或只願意說英文而不說廣東話，令他感嘆「連自己語言都唔尊重，人哋外國嘅人哋點尊重你呢？」。

帖文引來網民熱議，有人表示不少香港人都會這樣，「有啲香港人係咁，有次順路開車搭埋個冇車嘅香港人，聽到我開車播廣東歌，跟住用英文同我講點解要聽廣東話歌咁老土？」；但也有網民認為沒問題，「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重？」。

結婚4年完美丈夫堅持跑步 人妻看運動App驚揭心寒真相 崩潰離婚

日日做運動，原來有古怪？美國1名人妻與「完美」丈夫結婚4年，丈夫經常會外出跑步，本以為是健康舉動，但每當她想陪丈夫一起跑步，丈夫都會托詞拒絕，直到發現丈夫使用的運動App紀錄，才發現心寒真相，氣炸離婚。