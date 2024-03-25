黎智英案｜日本推人權法案　李宇軒與日議員通訊提中國沒民主自由

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（25日）踏入第52天，「12港人」李宇軒繼續作供，並提到他認識英國保守黨人權委員會的一名委員後，獲加入了一個通訊群組，該群組內有香港大專各界的代表，亦有在加拿大港人組織的成員等。後來一名群組成員稱一個叫Dr Warren Mann的人，想要一份警隊高層的制裁名單，李便把重光團隊在Facebook發表名單的連結給對方，但不清楚之後有否進一步發展。



李又提到「日本線」的工作，指當時日本正推行人權法案，他有與相關議員聯絡並欲作遊說，並曾在電郵提到中國沒有民主自由。



李宇軒稱在2019至2020年間曾向多國作遊說工作。(資料圖片)

認識裴倫德後獲加入群組

李宇軒今早繼續作供時，控方庭上展示一個應用程式Signal群組，以及於2020年1月時的對話。李指，當時是英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）把他加入該群組，成員除了裴倫德，還包括來自香港大專各界國際事務代表團的邵嵐、加拿大的港人組織成員Natalie等。

有人想要制裁警隊高層名單

期間，群組成員Dimon提及一名叫Dr. Warren Mann的人，需要一份香港警隊高層的制裁名單。而李在回覆中提供連結，並指可找到制裁名單。李庭上確認是早前提及、曾於重光團隊(SWHK)社交平台Facebook發表的制裁報告，但不清楚Dr. Warren Mann的名單事件的進一步發展。

李宇軒指，認識英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）後，獲加入一個群組。(影片截圖)

香港大專各界代表團訪問洗費由眾籌支付

控方繼而問及，該制裁報告印有香港大專各界國際事務代表團的標誌，李稱不知道該組織和報告有什麼關連。他補充，該組織於2019年9月前往不同國家，會見當地政要，以爭取他們支持香港的自由民主發展，相關洗費由第三次眾籌的款項支付。

日本有議員提出人權法案

李宇軒繼續供述，當時的「日本線」遊說工作。他稱，於2020年初和日本港人組織Telegram 成員張亦澄到東京國會議事堂，會見時任女議員山尾志櫻里。當時他們準備提出張草擬的議案，但山尾當時亦提出她的人權法案。根據其法案，若有人做出違反人權的行為，將在日本法律框架下，設有機制處理，以達致阻嚇效果。法官杜麗冰問及，違反人權狀況是針對日本或香港，李宇軒指是泛指一般情況，不是特定針對香港，但若香港有違反人權的情況，亦可按該機制處理。

推動工作因疫情而停頓

李續指，他們當時認為山尾的法案更佳，因此雙方都同意嘗試爭取其他日本議員的支持，但推動法案的工作一度因疫情而停頓。期間，李發電郵予三名日本國會議員高井崇志、山添拓和井上哲士，遊說他們支持山尾的法案。

李宇軒指前眾志成員周庭，亦曾在影片中支持日本推動的人權法。(資料圖片/張浩維攝)

向日議員發電郵指中國沒有民主自由

李於2020年4月12日曾發電郵予高井，並提及香港民主化運動和中國沒有民主自由，控方問該法案是否和該兩件事有關，李否認，並解釋電郵提及一旦法案發表，會是一個重要契機，鼓勵討論香港民主化等。他續指，當時中國國家主席習近平以「國賓」身份訪日，日本國內討論習的「國賓」身份是否合適，因此他在電郵中講及此事，提及中國沒有民主自由。

周庭亦曾透過影片支持法案

李續指，至2020年至年中，日本國會準備重開，山尾多名議員也打算發表其法案。三個日本港人組織提供協助，前眾志成員周庭亦有透過影片支持該法案。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022