調查｜三成DSE考生感壓力非常大　六成瞓覺聽歌減壓　少求助社工

有教育中心於去年11月至本月1日期間，訪問了3130位來自41間不同地區學校的應屆中學文憑試考生，有近三成學生表達壓力非常大，比2020年的20.6%，升幅近9個百分點。



處理壓力方面，超過六成學生會選擇睡覺、聽音樂，亦有四成考生會打遊戲機，不過，只有5.4%的受訪者會尋求社工協助。同時，有11.4%學生沒有概念應如何處理壓力。



優才資源中心有限公司於去年11月至本月1日期間，以訪問形式訪問了3130位來自41間不同地區學校的應屆中學文憑試考生，選擇壓力非常大的學生達29%。（鄧宇詩攝）

優才資源中心有限公司於去年11月至本月1日期間，訪問了3130位來自41間不同地區、不同組別（Banding）學校的應屆中學文憑試考生，選擇壓力非常大的學生達29%，比2020年的20.6%，升幅近9個百分點。

調查揭學生壓力源自自己

有75.4%學生指，壓力來源源自考試成績，63.1%的學生表示，壓力來源源自個人期望，只有41%學生認為家庭期望為壓力來源，可見，學生給自己壓力相對較大。

優才資源中心有限公司總監陳偉權指，疫情過後，學生需花時間適應復常後的校園生活，同時準備考試令壓力大增。被問到DSE中文科考試改制是否其中一個原因，令學生壓力大增時，陳偉權指，問卷沒有針對改進行研究，但認為轉變對學生一定會產生壓力。

優才資源中心有限公司總監陳偉權（右）指，疫情過後，學生需花時間適應復常後的校園生活，同時準備考試令壓力大增。（鄧宇詩攝）

一成學生對處理壓力方法「沒有概念」

處理壓力方面，65.7%考生會選擇睡覺，63.9%及42.1%考生選擇聽音樂以及打遊戲機，只有5.4%的受訪者會尋求社工協助。從此可見，大部分學生選擇自行處理壓力，但同時有11.4%學生沒有概念應如何處理壓力，其中過半學生認為壓力源於外界，如家人期望。

陳偉權表示，睡覺不失為一個好方法處理壓力，雖然尋求專業人士協助的學生較為少，但陳偉權指，在2020年尋求社工協助學生只有3.3%，可見願意尋求專業人士協助的學生有所上升。

陳偉權表示，研究發現參與STEM教育的學生比非STEM學生更積極處理壓力，認為政府可投放較多資源於STEM教育上，訓練學生解難能力。