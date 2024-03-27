黎智英案｜協助成立誇國議會對華政策聯盟　李宇軒曾憂被評搶光環

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第53天，「12港人」李宇軒今（27日）繼續作供，他承認2020年6月曾協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的組織，期間留意到裴倫德會與黎智英聯絡。李指該聯盟主要集合各地關注中國議題的國會議員。該聯盟成立後，李曾與同案被告陳梓華商討，認為若李繼續協助這聯盟，應會有利他們的國際遊說工作，惟有人擔心若李以個人身份加入，或會被人批評「香港人嚟搶咪」、「搶光環」等，最後決定以重光團隊身份加入。



李宇軒承認曾與英國保守黨的人成立關注對華政策的誇國聯盟。(資料圖片)

有幫忙製作網頁及聯絡日議員

李宇軒作供時稱，他有份協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為「對華政策跨國議會聯盟」的組織，這聯盟是一個集合了多國關心中國議題國會議員的聯盟，他們會開會討論如《國安法》等議題。該聯盟於2020年6月成立前，李協助裴倫德參與籌備工作，包括製作網頁等。裴倫德亦著李聯絡日本的國會議員，問他們會否加入，李因此聯絡時任日本眾議院議員山尾志櫻里。

裴倫德曾提及與Jimmy L聯絡

庭上展示李宇軒和裴倫德之間的訊息對話，李問到傳媒方面是否需要香港方面的協助，裴倫德回覆稱需要，並稱他正向「Jimmy L」簡述，之後會把新聞稿給李。李確認「Jimmy L」即是黎智英，又指若裴倫德需要協助，便會由與傳媒有聯繫的重光團隊成員再作跟進。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）。(影片截圖)

大部份成員均是團隊有意聯絡的政要

該聯盟成立後，李和陳梓華曾經討論。由於他和重光團隊當時已在不同國家進行國際遊說，大部份他們有意聯絡的政要，均是該聯盟的成員。他們認為若李能在聯盟擴展聯繫，對他們的國際遊說應更有效，故認為李應繼續協助聯盟。

擔心李以個人身份加入太高調

李當時有和陳梓華、重光團隊成員與裴倫德討論李加入聯盟，但有人擔心這會太高調，或會遭外界認為「香港人嚟搶咪」、「搶光環」。當時亦有建議由重光團隊加入中央秘書處，但又擔心招致不必要的風險，裴倫德亦指有成員不想重光團隊加入，避免打破聯盟的「無黨派」立場，但最終仍決定以重光團隊加入聯盟的中央秘書處。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022