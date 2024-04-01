復活節．持續更新｜至下午4時23萬人次入境　羅湖港珠澳橋漸多人

復活節長假期進入尾聲，入境處預計今日（1日）是入境高峰期，料有58.9萬人次入境。運輸署預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸或機場回港。深圳邊檢總站就預計，今日中午12時許至晚上10時許會出現客流高峰。



港人及旅客宜於抵港前，在微信WeChat小程式內，找尋「i口岸」，或是查看「香港入境事務處」手機APP，了解各關口情況。



▼3月29日 復活節首日羅湖站擠滿出境市民▼



+ 18

+ 15

【18:00】港珠澳大橋持續有人入境，由澳門回港的張小姐中午便回港以避過人潮，她表示關口人流暢順未有阻塞，又指本身預計澳門較少人而過去，不過就發現澳門也較香港多人，認為「大家可能好耐都冇出去過，或者想去其他地方，可能香港比較悶。」

【17:00】入境處數字，截至下午4時，共有47.8萬人次出入境，當中入境數字共有23.4萬人次，其中18.3萬人次為香港居民，最多人經羅湖回港有3.5萬人次，其次港珠澳大橋有近3萬人次，落馬洲支線有2.6萬人次，機場也有2.4萬人次。

出境人數錄24.3萬人次，當中有20萬香港居民出境，羅湖及落馬洲分別有3.7萬人次及3.5萬人次，機場亦有逾3萬人次。

【16:00】上水港鐵站視察，有不少拖篋帶箱的家庭陸續南下回港。有夫婦為避人潮，提早一個半小時登上火車往羅湖口岸，又認為留港「冇乜地方好行」，而北上飲食按摩是一種「休閒生活」。

+ 6

【13:00】香園圍口岸中午已見有不少市民陸續回港，有家長帶日前小朋友北上探親，今日特意提前返港，因擔憂晚上時段過關人潮多。亦有退休長者一朝早就到內地買餸，買了豬肉及叉燒等，立即趕回香港，避開人潮。

【12:32】澳門治安警察局表示，珠海市口岸局提示，港珠澳大橋珠海公路口岸今日將出現旅客、車輛集中出入境高峰。

預計經港珠澳大橋珠海公路口岸珠港廳出境旅客總人數可能超過5萬人次，高峰將出現在下午2時至晚上8時，建議旅客選擇上午9時至下午2時時段出境。

預計經港珠澳大橋珠海公路口岸出境車輛可能超過1.3萬輛次，高峰將出現在下午2時至晚上12時，建議駕駛者選擇在上午9時至下午2時時段或2日凌晨零時以後出境。

【12:32】運輸署表示，預料今日下午開始將有較多旅客使用陸路口岸或機場回港，特別是使用港珠澳大橋，預計往香港交通將會十分繁忙，呼籲旅客和駕駛者預早妥善規劃行程，並預留充裕交通時間。

運輸署已指示跨境巴士服務營辦商、本地公共交通服務營辦商及港珠澳大橋穿梭巴士營辦商等加強服務，以應對旅客的高峰時段。

+ 2

【11:30】入境處數字，截止上午10時，逾5.5萬人次經各口岸入境，當中香港居民佔75%有4.1萬人次，最多人經港珠澳大橋回港有逾1萬人次，落馬洲有8660人次，機場有8563人次。

【11:00】復活節長假期不少港人外遊，入境處數字顯示，昨日（3月31日）出境港人錄35.8萬人次，當中26.2萬人次北上。由3月28日起計，一連四日累計出境港人有逾203萬人次出境，當中75%即約152萬人次北上。

▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



+ 25

「i口岸」微信程式：

第一步：開啟微信程式，點擊下方「發現」後，再選按「小程式」。

第二步：在「小程式」版面，點擊右上方的放大鏡圖案，輸入「i口岸」搜尋。如之前有使用過「i口岸」，會自動顯示（左上角程式）。

第三步：在「i口岸」版面，可一覽各陸路、水路及高鐵口岸通關情況。如今日下午並不繁忙，一律顯示「暢通」。

第四步：在「i口岸」版面，可按入去不同口岸，查看實際通關時間。

（「i口岸」無港珠澳大橋口岸資料）

香港入境處手機APP：

第一步，在手機程式市集搜查「香港入境事務處」程式並下載。

第二步，在「香港入境事務處」程式主頁揀選「所有服務」，點擊「陸路邊境管制站等候時間」選項。

第三步，在「溫馨提示」頁面，點擊「繼續」以進入下一版面。

第四步，在「陸路邊境管制站等候時間」，揀選「入境」及「香港居民」（程式已預設），即見各口岸入境情況。

第五步，按入所想知的入境口岸，即知估計通關需時。