雪龍2號｜中大氣候變化國際會議　逾2000國際專家研全球解決方案

極地科考破冰船「雪龍2」訪港踏入第二日，訪港系列活動之一的氣候變化國際會議於今日（9日）起一連兩日由中大舉辦，匯聚逾2,000名國際科學家、政策制定者及行業領袖等，探討極地科考、生態環境與氣候變化。國家自然資源部國際合作司司長陳丹紅出席會議並指出，國家一直高度重視氣候變化問題，積極推動綠色能源發展。



中大舉辦「氣候變化國際會議：極地科考、生態環境與氣候變化」。（中大提供）

與會專家：極地是全球氣候變化驅動器

中大今日起舉辦一連兩日的氣候變化國際會議，校方指會議匯聚超過2,000名來自全球的科學家、政策制定者及行業領袖等，深入探討氣候變化、生態環境和極地與全球連繫等議題，共同尋求應對氣候變化的全球解決方案。

有數十位長期關注極地研究的海洋學、生物生態學、天文學、冰川學和工程技術等領域的頂尖科學家獲邀發表學術報告和在論壇討論。他們提出，極地是全球氣候變化的驅動器和感應器，加強極地科學研究、開展跨學科合作、推進國際極地大科學計劃是應對全球氣候變化的重要舉措。分組會議中，專家分享了各自領域的研究成果和實踐經驗，並展開熱烈的討論，建立了交叉合作連繫和共同感興趣的研究項目方案。

國家自然資源部陳丹紅：高度重視氣候變化

國家自然資源部國際合作司司長陳丹紅指出，國家一直高度重視氣候變化問題，積極推動綠色能源發展，加強生態文明建設，努力實現經濟發展和環境保護的雙贏局面，同時積極和其他國家及地區溝通，探討氣候變化的影響，共同制定應對氣候變化的全球計劃。

國家自然資源部國際合作司司長陳丹紅致辭。（中大提供）

段崇智：去年榮幸見證中國南極考察啟航

中大校長段崇智在歡迎辭中表示，中大作為「雪龍2」號訪港活動的唯一學術夥伴，很高興邀得「雪龍2」號的科學家來到中大參與一連兩天的會議，與師生及各地專家深入交流，「去年，我很榮幸獲邀代表中大見證中國第40次南極考察的啟航，中大將繼續支持國家在應對氣候變化、保護海洋資源的工作，作出貢獻。」

中大校長段崇智表示，很高興邀得「雪龍2」號的科學家來到中大參與一連兩天的會議。（中大提供）

馬逢國：激發年輕人科技創新熱枕

「雪龍2」號訪港籌備委員會主席馬逢國議員指，「雪龍2」號是中國第一艘自主研發的雙向破冰船，涉及極多前沿科技，本次訪港將進一步激發香港年輕人的科技創新熱忱。

「雪龍2號」訪港籌備委員會主席馬逢國議員致辭。（中大提供）

會議明日將繼續於中大舉行，並邀得「雪龍2」號科學家與學生交流對談。會議由聯合國可持續發展解決方案網絡香港分會、中大賽馬會氣候變化博物館及香港極地研究中心協辦。今日教育局常任秘書長李美嫦、中聯辦教育科技部副部長吳程、「雪龍2」號訪港執行委員會主席何建宗教授等均出席並主持會議開幕禮。