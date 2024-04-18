港鐵紅磡站辦「站見」鐵路展　3退役車同場　4.27起免費參觀

為慶祝港鐵服務市民四十五周年，港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展，首次展出東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及 56號柴油電動機車「杜利華號」。



展覽將由4月27日起，逢星期六、日及公眾假期開放予公眾人士，免費入場參觀，暫定展出至今年年底。



港鐵於紅磡站內設鐵路體驗館，並以「站見」為主題，意指在車站相見。館內設三大展區，包括「鐵路解碼」、「鐵路歲月」及亮點展區「下一站...回憶」，融入歷史、教育及消閒元素，並以不同展品和互動、多元感官體驗，讓參觀者多角度了解鐵路的發展進程並感受鐵路文化。

電影《賭神》曾在退役車車廂取景。（網上圖片）

展區一「鐵路解碼」探索鐵路奧秘

展內設有三大主題，其中「1、2、3信號燈」可了解鐵路運作的中樞神經；「列車大解構」可見到一比一列車解構圖，以及「標記百科」展示各種標示牌及工具。展內的信號列車結構及一些鐵路標記，公眾都可以近距離探索鐵路世界的幕後運作。

退休員工稱捐薪酬通知書展出

第二個展區中，記載不同「鐵路人」多年來為鐵路發展所作出的貢獻，公眾可以欣賞由不同年代鐵路員工珍藏的物品和故事；展內同時展出M車駕駛室實物。

兩位已退休的鐵路員工李兆祥和孟笑薇，分別捐出1980年代的香港地下鐵路公司薪酬通知書，和1980年代地下鐵路修正早期系統通車典禮送贈員工的紀念瓷碟。

1980年加入港鐵任職辦公室助理、2020年退休前擔任物業經理的李兆祥表示，港鐵是其畢業後首個工作。捐出人生第一份糧單的他表示，該糧單意義重大，從糧單所見的手寫字、工資亦可見證社會發展。他有感「公司幫我留住呢樣嘢，反而我自己keep住都係放file入面。」認為港鐵設展非常有心，認為「捐畀公司比自己收藏更有價值」。

1979年就入職港鐵擔任公關助理，後期於石硤尾站擔任站務主任的孟笑薇，在2023年退休之後擔任半職客戶聯絡主任，笑言與港鐵感情深厚「做掃地都制」。她表示，因自己丈夫也是鐵路員工，所以就有兩塊紀念瓷碟，故與他相討「不如我哋共享一塊啦！」

另一塊就捐予公司。她表示，瓷碟可見證她在公司的年資，同時又見證港鐵80年通車可過海，意義重大。她指，「我睇返之後都好開心，可以睇返45年以嚟，原來我哋係有咁多唔同工作環境、制服、線路產生。」

亮點展區「下一站...回憶」現退役列車

退役列車東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」和中期翻新列車「烏蠅頭」，以及一輛56號柴油電動機車 「杜利華號」於紅磡站相聚，並停泊於紅磡舊月台上，參觀者亦可登上兩款載客列車。

展區亦設有互動元素，可以收聽港鐵於全球各地營運的車站廣播，更可面對螢幕模擬不同年代的職員「換上」制服拍攝相片。

港鐵指，每位參觀者可隨機獲贈復刻版車票卡一張作為紀念品，亦可於展覽場地選購港鐵精品及限量版「經典港鐵車票精選集」。

於「站見」鐵路展外，位於紅磡站U3樓層的餐廳亦融入鐵路元素，加入 「烏蠅頭」紅和藍的標誌性顏色，配以列車車架及車廂座位，打造出獨特的車廂用膳空間。

4.20起可網上預約

公眾人士可由4月20日早上10時起於網上預約（https://stationrailvoyage.mtr.com.hk）30日內的場次，登記以先到先得的方式進行，成功登記者將會收到電郵確認。

鐵路展開放首兩個月會預留平日時段予社區團體組織參觀，以推廣鐵路文化至不同社群。展覽暫定展出至今年年底，每場參觀時間為75分鐘，每場參觀人數約100人。