4.22禁膠｜葵廣小食店轉紙兜　店員提供兩個疊住用隔熱：咪又係嘥

第一階段管制即棄膠餐具措施將於明日（22日）實施，將禁止在餐飲堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。



在新例實施前幾日，記者到港人「掃街」熱點葵涌廣場觀察，發現大部分小食店已用改用紙製餐盒盛載外賣食物，但有小食店店員表示，不少顧客投訴紙餐盒隔熱效能差，唯有再額外提供一個紙餐盒「疊住用」，「咁咪又係嘥！」



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記者上周四（18日）到葵涌廣場觀察非堂食的外賣小店「走塑」情況，發現大部分外賣店已使用紙餐盒、紙製容器等非塑膠即棄餐具。台式手搖茶飲店方面，走訪約10間茶飲店當中，只有一間轉用非膠製飲管。

紙餐盒邊容易漏汁

小食店職員林女士表示，店舖本身使用發泡膠容器盛載外賣食物，在4月初起轉用紙餐盒，但就十分不方便，「始終軟癩癩」，食物的汁亦客易從邊位漏出。她引述不少食客投訴指，紙餐盒隔熱效能差，難以一邊拿著一邊食，唯有提供多一個紙餐盒供「疊住用」，變相造成雙重浪費，「咁咪又係嘥！」

轉用紙匙羹成本增一成 惟不敢加價

麵店負責人張女士表示，在新法例下她的店舖需要把膠匙羹，換成紙匙羹，現時膠匙羹存貨預計會用到4月底。

她稱，紙匙羹成本比膠匙羹貴約一成，但不會將成本轉嫁到顧客，因現時經濟不佳，營業額不高，若再加價難以吸引客人。

食客：木餐刀都切唔到

市民鍾先生表示，不時亦會到葵涌廣場「掃街」，感覺改用非膠製容器十分不便，因為大部分小食均有汁，會令容器變軟，加上隔熱能力弱，「唔知點拎」。他稱，現時不同餐廳開始使用木餐具，亦不方便，「木製刀基本上係切唔到。」

對於有餐廳收取餐具費，他認為，平時叫外賣已會收2元外賣費，若再加餐具費，會加重市民負擔。