機場3月客運量達436萬人次　按年升逾五成六　日本等地著升幅顯

新冠肺炎疫情過後，航空業一直加緊步伐復甦。機管局公布，本港機場上月客運量達到436萬人次，按年增長56.7%；而飛機起降量為2.98萬架次，按年上升8.2%。機管局表示，機場所有類別客運量都有增加，部分受惠於上月底開始的復活節長假，其中以來往東南亞、中國內地及日本於月內錄得顯著升幅。



機管局表示，機場所有類別客運量都有增加。（資料圖片／廖雁雄攝）

貨運量升15.1%

此外，機管局又指，踏入今年以來，承接去年的貨運業務的動力，機場每月貨運量按年計均錄得雙位數字升幅。3月份貨運量同比上升15.1%至428,000公噸，其中出口繼續為主要動力，與去年同月相比錄得23.7%增長，而在多個主要貿易地區中，以來往北美、歐洲及中東的貨運量出現最大增幅。

機管局補充，過去12個月，客運量為4 520萬人次，即較過往可比較期間攀升264.5%。飛機起降量及貨運量，則分別同比增加92.1%及9.1%至309 650架次及450萬公噸。