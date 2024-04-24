牙科街症籌不足　有人早7小時輪候紅磡診所　曾有跨區市民趕回家

政府衞生署豁下的牙科診所，於前年試行「初步登記」服務後，讓市民可在凌晨12時率先登記，早上再取籌。審計署今日（24日）發表審計報告，發現有市民會提早7小時到診所外排隊。



記者今午約五時到位於紅磡九龍城政府合署的牙科診所觀察，發現有一名市民排隊。另外，有街坊指出，以往診所外都會出現提早排隊情況，曾有人跨區來排隊，凌晨趕尾班車回家，不過，自通關後排隊情況稍為好轉。



位於九龍城政府合署的牙科診所，今日下午5時約，有市民提早7小時現身診所外，等候凌晨12時取籌看診。

街坊指有將軍澳長者12點取籌後趕尾班車

有不願出鏡的街坊就指，診所位於「當風位」，冬天時可能只有7度，但都會看到一班市民，尤其長者提早前來排隊。

他反映指，關於「初步登記」的時間，「有啲（市民）又話半夜好、有啲又話晏晝好」，但據他觀察，對老人家而言就相當不便，因為他曾遇過一位從將軍澳而來的長者；等到12點後，又要再趕尾班車，對其極為不便。

排隊如要如廁需離隊走10分鐘路

街坊續補充指，本港通關後，雖然市民提早排隊情況有所改善；但仍有人因為各間牙科診所服務時間不一，所以要從外區來排隊。

他又提到，在診所外等候的市民，不時要為如廁問題想辦法，雖然診所旁有社區中心，但只要不是有活動進行，市民在晚上必須走10分鐘左右到附近的公園；最終只能靠街坊互相體諒，幫忙記住籌號，才不致混亂。

他認為，政府既然有意優化牙醫門診登記服務，為何不開放社區中心讓有需要市民使用；否則只靠街坊自理，即使排隊市民有減少，但排隊對長者仍然有困難。