DONKI盲盒壽司｜環境局解畫　超市即場食等同外賣　可用透明膠盒

第一階段管制即棄膠餐具已實施，日本連鎖超市DON DON DONKI將透明壽司盒改為密實紙盒，被揶揄是「盲盒壽司」。環境及生態局在「大嘥鬼」今在Facebook發文，指已向相關超市了解，指該超市因擔心顧客買外賣包裝壽司會即場食用故轉用紙盒。



不過，「大嘥鬼」解釋，客人選擇留在超市範圍內即場享用，情況與一般銷售和外賣嘅一樣，因此超市仍然可以使用膠盒和膠蓋裝載外賣壽司，「大嘥鬼」更特別提到用透明盒都可以：「客人仲可以清楚分辨食物質素同款式添。」



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DONKI「盲盒壽司」成熱話，DONKI今日（24日）傍晚在Facebook解釋，全線自4.22走塑當日起特別為店內用餐區的顧客新增紙盒包裝的食品，內容覆蓋壽司、熟食等，顧客若到店購買外賣食品，仍可選購塑膠外賣包裝的食品款式。

不過，「大嘥鬼」Facebook傍晚發文稱留意到近日有日式超市賣「盲盒壽司」，隨即向該所日式超市了解，超市解釋擔心顧客購外賣包裝壽司會即場享用，故轉用紙盒變「盲盒」。

DONKI全線即日起特別為店內用餐區的顧客新增紙盒包裝的食品，內容覆蓋壽司、熟食等。（DON DON DONKI Hong Kong Facebook）

「大嘥鬼」解釋，以零售業務為主的超市會售賣各種各樣已包裝食品，顧客購買後即使在超市範圍內即場享用，情況也等同一般銷售及外賣，故超市仍可用膠盒和膠藝包裝外賣壽司，更指「用透明盒都可以啦，客人仲可以清楚分辨食物質素同款式添。」

「大嘥鬼」又指，有部份餐廳以為新法例下用膠蓋打包屬違法，澄清食客選擇將堂食打包，屬於外賣情況，食肆可提供膠標及膠盒供食客取走。

「大嘥鬼」續稱，法例適應期內會探訪餐廳及零售處所，解釋清楚各種做法，又強調顧客本身不會因使用受管制即棄膠產品而觸犯法例。