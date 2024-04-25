胡鴻鈞認帶129支加熱煙過境　官信或未知違法　罰款5千元

歌手胡鴻鈞被指於2024年1月從內地返港時，在九龍高鐵站被海關人員在行李中搜出過百支加熱煙，被票控一項進口另類吸煙產品罪。案件今（25日）在九龍城法院提堂，胡未有到庭，他透過律師代表承認傳票，被判罰款5000元。



被告為胡鴻鈞，今未有到庭，由律師代表。案情指，被告於本年1月28日下午4時許，在高鐵西九龍站被海關人員搜查，在其行李和外套搜出一個電子煙吸食器具、1個加熱煙吸食器具和129枝加電煙。

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官相信物品是被告自用

裁判官判刑時則指，被告在內地購買相關吸食器具，在當地並不違法。至於涉案的加熱煙，其口味雖有不同，但都屬同一牌子。裁判官接納辯方求情指，相關物品是被告自用。

胡或未知違法

裁判官亦接納被告一直在內地工作，對香港修例未有認知，因此入境時摧帶涉案產品，不知屬違法。同時，他亦配合執法人員調查。此外，裁判官考慮涉案物品的數量不多、被告未有案底等，最終決定判處被告罰款5000元。

進口另類吸煙產品均屬違法

衞生署發言人指，根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。

已有350宗涉進口另類吸煙產品定罪個案

發言人強調，控煙酒辦一直密切監察並持續執法，在證據充分時會向違例人士提出檢控。自另類吸煙產品禁令於2022年4月40日生效起至今年3月31日，共有逾350宗涉及進口另類吸煙產品而被定罪的個案，當中最高罰則為罰款港幣2萬4千元。

案件編號：KCS10395/2024