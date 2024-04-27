舉重總會公開投訴運動員用公帑買器材放私人健身院　另一人欠訓練

中國香港舉重健力總會2月中被兩名運動員指控扣取香港體育學院對運動員資助，總會周五（26日）發聲明，公布其中一名投訴人橘井政人將政府資助用於私人健身院作商業及個人謀利用途，早在2021年通過向體院建議停止對他的資助，要他交出兩套以資助金購買的器材，並罷免其委員資格。



總會又指另一投訴人方齊智於2021年初開始，訓練態度及積極性未能達到教練的期望，亦未有按照規定向會方報告訓練地點、時間及詳細內容。會方稱若要量化投放在他身上的社會資源，已遠超100萬元。他和橘井政人2021年7月底之後已經再沒有在灣仔運動場舉重室進行訓練。



橘井政人(Powerlifting Hong Kong FB圖片）

二人投訴舉報舉重健力總會扣取資助款項 之後無法出賽

橘井政人及方齊智2月中公開投訴中國香港舉重健力總會多年來代兩名健力運動員收取體院的「體育訓練資助」後，涉嫌一直未有發放全數款項，其中橘井政人聲稱於7年間懷疑被扣起20萬元，兩人向總會追討及報警求助後，卻被凍結會籍不得代表香港參賽。

文化體育及旅遊局作出跟進，體院其後決定由4月起新財政年度，將直接財政資助發放至運動員的銀行戶口，而不是其所屬的體育總會發放。

總會：資助用作報銷日常訓練開支 餘款退回體院

舉重健力總會周五的聲明指出，橘井政人2008年已經入會，除參加該會健力賽及卧推舉賽外，曾多次代表香港參加亞洲級及世界級比賽，及後出任2021/22年度沒有投票權的紀錄委員。方齊智於2013年開始成爲會員，並參加健力訓練班，由2015年開始參加亞洲級及世界級比賽，是2021/22年度沒有投票權的資料委員。

該會稱，橘井政人和方齊智二人由2014/15年度起，長時間獲得香港體育學院的體育訓練資助，直至2021年；於兩人獲資助期間，會方及兩名運動員均有根據體院的規定簽署協議書，同意透過該會發放資助金予二人，以支付他們向會方報銷的日常訓練開支及參與海外比賽的費用。會方表示從沒有扣起或取去任何資助款項，所有資助餘款全數退回體院，並有單據為證。

方齊智。（資料圖片/葉詩敏攝）

總會指橘井用體院資助金買頂級健力器材 放名下健身院作商業用途

總會表示，橘井政人在2019及2020年以體院資助金購買兩套頂級Eleiko健力器材，報稱是放置在家中或辦公室，以便進行訓練。但會方及後發現他將此兩套器材放置於Hour X 健身中心。此健身中心在2021年，他是合夥人之一，他在媒體刋登商業廣告，招收學員参加他在Hour X的卧推舉班，自己則擔任教練收取教練費。

該會認為橘井政人將政府資助用於私人健身院作商業及個人謀利用途，有違市民對運動員使用公帑的期望。因此在2021年11進行聆訊，決定向體院建議停止對橘井政人的體育訓練資助；他應將兩套Eleiko器材交回，放置在灣仔運動場舉重室，讓他個人及市民均可使用；及因他未能履行執行委員會紀錄委員的職務，決定罷免他。會方指他自紀律聆訊後，一直沒有遵從聆訊的決定。

會方指方齊智由2013年起參加該會舉辦的初级訓練班，並由2015年開始接受資深教練的指導。除初期參加訓練班外，之後從未曾繳交教練費，指他在報道中訛稱從沒有在該會受訓，於2021年初開始，會方發現他的訓練態度及積極性未能達到教練的期望，亦未有按照規定向會會報告訓練地點、時間及詳細內容。

該會表示，兩名運動員在2021年7月底之後已經再沒有在灣仔運動場舉重室進行訓練，更沒有按規定報告訓練情況，會方只能從社交媒體知悉兩人在本Hour X 訓練。

會方表示，已向體院報告橘井的聆訊判決及方的訓練情況，因兩人未能履行與體院簽署的承諾，故通知體院停止發放兩人的資助，並向體院退回2021年8月之後發放給二人的資助金。橘井已在去年11中由其代表律師發信通知，他已決定退會。