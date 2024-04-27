DONKI盲盒壽司｜指如屬法例要求不合理　謝展寰：睇唔到點揀啫？

近日日式超市DON DON DONKI用紙盒載壽司，被坊間揶揄是「盲盒壽司」，政府其後解畫時亦惹批解說不清。環境及生態局局長謝展寰今出席商台節目時再次解釋，如相關產品為預先包裝，方便顧客帶走，即屬「外賣」，可以使用膠盒，「事實上一啲俾人揀嘅壽司，啲人睇唔到，如果係法例要求咁做，都有少少唔合理吖，啲人點揀啫？」



此外，他又指，首階段即棄塑膠產品管制實施後，環境局已視察逾1700間零售及餐飲店鋪，僅有小量商戶仍正尋找或購入替代品。他又指，有商戶反映，約六至七成外賣顧客選擇不要、餐具，形容是好現象，希望市民能慢慢習慣。



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首階段即棄塑膠產品管制在本周一（22日）實施，惟周日日式超市DON DON DONKI用紙盒載壽司，由於無法看見壽司新鮮與否，被坊間揶揄是「盲盒壽司」。環境及生態局「大嘥鬼」其後在Facebook解畫，指市民選擇留在超市範圍內即場享用食品，惟遭批解說不清，亦被質疑說法與早前不一。

環境及生態局局長謝展寰今出席商台節目《政經星期六》時再次解釋，由於相關食品為超市預先包裝，再讓顧客選擇，以方便顧客帶走，而超市在包裝食品時無法控制顧客在何地進食，故上述情況屬「外賣」，包裝可以使用膠盒；相反如相關食品是顧客下單後才包裝，即商戶可在顧客下單時，了解客人選擇堂食或是外賣，故則不屬額免範圍，「事實上一啲比人揀嘅壽司，啲人睇唔到，如果係法例要求咁做，都有少少唔合理吖，啲人點揀姐？」

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片 /盧翊銘攝）

連鎖食肆幾乎已「走塑」 僅一半小型食肆未轉用

此外，他又指，首階段即棄塑膠產品管制實施後，環境局已視察逾1700間零售及餐飲店鋪，當中連鎖食肆幾乎已轉用非塑膠用品，而一些小型食肆則仍有約一半未轉，但亦正逐步轉用，或正尋找或購入替代品。他又指，有商戶反映，約六至七成外賣顧客選擇不要餐具，形容是好現象，「走塑嘅目的最好就係自己帶餐具」，相信買外賣時自己帶餐具技術上是做得到，希望市民能慢慢習慣。

被問到為何不直接禁外賣餐具，謝展寰則表示，雖然最好是自備餐具，但政府不希望「咩都話禁哂」，反而希望通過建立一種文化，讓市民慢慢適應，亦供餐廳業界可以按市場考慮是否提供餐具，「比返啲選擇啲人。」

對於有業界指在尋找替代品有困難，他表示，有收到業界反映某些非塑膠餐具不夠好，但環保處平台已提供了逾700種各式各樣的替代餐具產品供食肆選擇，相信食肆可以找到合適替代品。至於成本問題，他則指，現時已有約六至七成外賣顧客選擇不要餐具，相信總支出上反而比之前用塑膠餐具更便宜。