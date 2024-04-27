休班警跑步期間突心臟驟停　同袍、急救員靠除顫器拯救：無諗太多

消防處今日（27日）舉行「有心·救心」頒獎禮暨嘉年華，向13位熱心救人的市民以及參與安裝自動體外心臟去顫器（AED）的機構頒獎。有份獲獎的休班警員及急救員上月合作，運用心肺復甦法和自動心臟除顫器進行急救，成功救回一名跑步期間心臟驟停、另一名休班警性命，該急救員表示：「當下冇諗太多，但知道救返條人命就覺得好開心」。



消防處處長楊恩健表示，全港由3年前不足1,000部AED機增加至現在有約3,000部，消防處計劃在未來3年內再加1,000部AED機。



消防處今日（27日）「有心·救心」頒獎禮暨嘉年華，為熱心救人的市民以及參與安裝自動體外心臟去顫器（AED）的機構頒獎。（梁鵬威攝）

消防處今日（27日）「有心·救心」頒獎禮暨嘉年華，為熱心救人的市民以及參與安裝自動體外心臟去顫器（AED）的機構頒獎。13位得獎市民當中，有兩位市民合作救回一位因心肌肥大而突然心臟驟停失去意識的市民。

警員、急救員合作救心臟驟停警 「冇諗太多，但知道救得翻就好開心」

現職警員的何礎健在今年3月15日下午，與同事沿灣仔會議道跑步，不過期間同事突然心臟驟停並失去意識，何礎健隨即為他施行心肺復甦法，並指示路人報警求助。及後，於附近急救站當值的章漢璋，攜帶一部自動心臟除顫器趕往現場，接手為同事施行CPR及以 AED進行電擊。

消防處人員其後到場，為事主進行急救。事主其後於下午1時12分恢復心跳，由救護車送往醫院治理。

何礎健表示，自己本身有急救牌，在得知成功救回同事後感到十分開心，同事亦十分感謝他，「之後去探佢，佢都好多謝我」。

章漢璋當時在附近的急救站當值，在收到路人救助後，便帶同AED機趕到現場，為事主進行急救，「當下冇諗太多，但知道救返條人命就覺得好開心」。

章漢璋同時亦是教授急救的導師，他形容今次的急救是「教科書式個案」，一切都是在短時間內順利進行，「CPR、AED同救護程序都盡早做到晒」。

消防處「有心·救心」頒獎禮暨嘉年華今日開幕，消防處處長楊恩健在致辭時表示，全港由3年前不足1,000部AED機，增加至現在有約3,000部，消防處計劃在未來3年內再加1,000部AED機，使市民能在3至5分鐘步程內找到AED機。