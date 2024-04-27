正露丸｜日本極東涉造假　香港有一款產品註冊　衞生署指成份不同

日本製藥公司「極東」生產的胃腸藥「正露丸」被查出偷工減料，竄改藥品試驗結果逾30年之久，日本當地政府勒令其停產23天、停售22天。香港衞生署表示，目前在港有藥劑製品註冊4隻「正露丸」中，有一款為極東生產，但其成份與涉事產品不相同，正聯絡註冊持有人了解有關事件會否影響其註冊藥劑製品。



日本製藥公司「極東」生產的胃腸藥「正露丸」被查出偷工減料，竄改藥品試驗結果逾30年之久，日本當地政府勒令其停產23天、停售22天。

衞生署表示，早前透過網上監察已得悉相關「正露丸」因應其中一項主要成分的含量不符合質量標準在其他地方進行回收，稱相關產品不是本港註冊藥劑製品或註冊中成藥。

衞生署正聯絡註冊持有人了解會否影響其註冊藥劑製品

該署指，根據藥劑製品註冊紀錄，本港現時有4隻以「正露丸」(「Seirogan Pills」)名稱註冊的藥劑製品，其主要成分為木餾油(creosote)。當中，有一款是極東生產的正露丸，但其成份與涉事產品不相同，衞生署正聯絡註冊持有人，以了解有關事件會否影響其註冊藥劑製品。

至於根據中成藥註冊紀錄，該眾稱有9隻純中藥成分及名稱包含「正露丸」的註冊中成藥，但至今沒有收到相關藥品的不良反應報告。

圖片來源：極東公司網站截圖

該署強調，在港凡符合《藥劑業及毒藥條例》定義的「藥劑製品」及《中醫藥條例》定義的「中成藥」必須按相關條例要求符合安全，品質及成效，並經註冊後才可作出銷售及供應。

衞生署稱有透過設立恆常的市場監測機制，監管藥物的安全、效能和素質，並從不同渠道抽取市面上的產品進行與藥物相關的化驗，如發現產品未符合相關法例的要求會盡快公布。

該署強烈呼籲市民切勿購買成份不明或可疑的產品，亦切勿服用來歷不明的產品，並促請已購買未經註冊藥物的市民立即停服該等藥物。