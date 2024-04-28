輕度智障男生K3尾才開口　獲學校發掘潛質成司儀　得嘉許傑出學生

就讀沙田公立學校中四的王進希，小時候確診輕度智障及自閉症，幼稚園高班（K3）尾段才開始懂得說話。學校給他很多機會，發掘到進希做司儀潛質，「好多時家長日、陸運會、分享都會搵佢」，有信心加持之下，他更愛上這份工作。王媽媽說，兒子也有下苦功，「（進希）平時好努力去背稿，學咗好多講嘢技巧，都真係可以發揮到出嚟。」



香港特區中央獅子會今日（28日）舉行「第五屆十大傑出關愛學生」頒獎典禮，嘉許約30名SEN（特殊教育需要）學生，如輕／中度智障學童、以及肢體傷殘學童，表揚這些克服學習困難，並在不同領域有出色表現的「關愛學生」。



香港特區中央獅子會今日（28日）舉行「第五屆十大傑出關愛學生」頒獎典禮，嘉許逾30名學生。（夏家朗攝）

坐輪椅女生要學手語 立志做言語治療師 幫更多有需要人士

現時就讀香港耀能協會高福耀紀念學校中二的劉貝妍，是肢體傷殘學童組別的「十大傑出關愛學生」其中一位得主。她分享得獎感受指，感到十分開心，因為「無諗過（得到）咁多老師提拔」，而今日校長、老師都有到場支持。

貝妍天性外向的她，在校看到不少同學需以手語溝通，而當知道語言治療師要學習手語，可以幫助更多人後，便有所啟發，認為這個職業相當適合自己。故即使行動不便，只要他能夠擔任語言治療師，就可以幫助更多有需要人士。

就讀香港耀能協會高福耀紀念學校的劉貝妍指，希望日後可成為語言治療師，幫助其他需以手語溝通的同學。（夏家朗攝）

長期照顧她的劉媽媽表示，貝妍5歲梁起因病而自此要坐上輪椅，今次看到愛女得獎感到欣喜。她的老師就向劉媽媽表示，貝妍在學校表現優秀，無論學業、抑或不同活動，以至日常熱心幫助同學，校方均「見佢有努力有付出」、「值得拎呢個獎」。

劉媽媽又自豪地說：「呢個獎鼓勵佢可以繼續去做（好）。」因為證明了貝妍平時在校表現都被看在眼內。她說女兒就讀特殊學校，故曾一度擔心老師忽視傷殘同學，不過心想學校「可能始終會照顧調適班多啲」，而女兒得獎，證明了學校老師都會看重、照顧傷殘人士。

輕度／中度智障組別得主王進希，小時候確診輕度智障及自閉症，但現在熱忱於司儀工作；王媽媽就希望其他SEN家長不要輕言放棄，努力發掘子女潛能。（夏家朗攝）

輕度智障及患自閉症 獲學校培育成家長日、陸運會司儀

就讀沙田公立學校中四的王進希，則獲得輕度及中度智障學童組別的「十大傑出關愛學生」。現年15歲的進希，小時候確診輕度智障及自閉症，但不同於一般不擅社交的刻版印象，他在校時常擔任司儀。他表示，自己從小二時已開始做司儀，直至現在已有8年時間。

王媽媽就指，除了司儀，進希在校外也會到不同活動參與司儀訓練，形容他「真係幾鍾意做司儀」。不過為何會對此熱衷？王媽媽就說，一路走來與他就讀的學校功不可抹，因校方「畀好多機會佢」，一直發掘到進希這一方面的潛能，「好多時家長日、陸運會、分享都會搵佢；愈嚟愈多經驗，嚟嚟嚟多人讚，佢就嚟嚟嚟鍾意呢個職位」，信心加持之下，就令他愛上這份工作。

進希就指，得是一個很好的認可。王媽媽就補充說：「（進希）平時好努力去背稿，學咗好多講嘢技巧，都真係可以發揮到出嚟。」

進希（中）自小二起擔任校內司儀工作，每次都會努力背好講稿，隨著得到其他人認可，自己越來越熱愛擔任司儀。（夏家朗攝）

母親：SEN家長不要輕言放棄 子女潛能差在你發現到未㗎咋

看到進希可以勝任、愛上當司儀，甚至得獎，王媽媽說是「意料之外」，因為進希「始終係好遲先識講嘢嘅小朋友，K3尾先開始識講嘢。」她指，當時直至上學，接觸言語治療師訓練，加上自己「好似錄音機咁」，不停與他交流，才終令他愈來愈願開口。

所以你話如果同以前（相比），係天淵之別嚟，差太遠啦。 王進希母親

王媽媽笑說，以前完全不會想像得到，進希可以在這方面的發展。她希望其他SEN家長不要輕言放棄，因為可能只是當刻尚未發掘到子女的潛能，「差在你發現到未㗎咋。」。

勞工處展能就業科經理：SEN人士勝任重複性高工作

典禮上設有分享環節，講述現時香港僱主僱用SEN（特殊教育需要）人士的情況。勞工處展能就業科區域經理陳國強就表示，僱主可能會擔心僱用SEN人士需要多教、多注意，但其實可能很多同學與常人無異，「可能覺得佢唔係好醒目」，但實際上可能更專注、勝任重複性高的工作，所以僱主應「配對去睇」，自然會有合適員工配合。

獅子會自2020年起舉辦「十大傑出關愛學生選舉」，推廣社會對輕度及中度智障學童，以及肢體傷殘學童潛能的認識，協助他們融入社會，今年有15間學校的特殊學習需要學生參與。