暴雨｜香港仔海傍塌樹嚴重擠塞不見龍尾　乘客滯留車上逾半小時

天文台在今晚（30日）近9時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。



香港仔海傍道往田灣方向有大樹塌下，兩線封閉，影響通往港島西，即華富邨、田灣、置富花園等一帶交通，大批回家的乘客滯留在車上。記者於香港仔行人天橋觀察，並不見龍尾，Google地圖則顯示，龍尾已超過黃竹坑警署。至晚上11時半車龍才消退。



天文台的雷達圖顯示，在4月30日晚上10時，強雷雨覆蓋本港。（天文台圖片)

暴雨及陣風過後，香港仔大道往田灣方向，路旁有一棵大樹突然塌下，兩線封閉，只餘下一條行車線疏通車輛，以致香港仔海傍嚴重擠塞，影響通往港島西，即華富邨、田灣、置富花園等一帶交通。

惟黃色暴雨期間約為晚上9時許，又適逢明日是勞動節假期，不少居民或於晚間活動後回家，卻剛好碰上塌樹，只能滯留在車上。據現場居民表示，截至10時半，現場已擠塞超過半小時。

記者於香港仔行人天橋觀察，並不見龍尾，Google地圖則顯示，龍尾已超過黃竹坑警署，即長度有近兩公里。而數名消防員正清理樹幹，警方亦已到達現場維持交通。

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